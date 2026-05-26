Top 5 mẫu ô tô giữ giá nhất sau 5 năm sử dụng: Toyota chiếm 4 vị trí

Hầu hết các mẫu ô tô đều mất giá theo thời gian, đặc biệt là trong những năm đầu tiên sau khi lăn bánh (trừ một số trường hợp ngoại lệ). Theo thống kê của ngành công nghiệp ô tô, một chiếc xe thường mất khoảng 15% giá trị ngay trong năm đầu sở hữu và mỗi năm sau đó sẽ tiếp tục giảm khoảng 10% - đó là lý do vì sao người ta thường nói “xe lăn bánh khỏi đại lý là sẽ mất giá”. Mức khấu hao này thường ổn định hơn sau năm thứ năm, cũng vì vậy mà nhiều người xem đây là “thời điểm vàng” để mua xe cũ.

Tuy nhiên, không phải mẫu xe nào cũng mất giá giống nhau. Không hiếm gặp những dòng xe sau 5 năm vẫn giữ được hơn một nửa giá trị ban đầu, thậm chí cao hơn đáng kể. Đây cũng là yếu tố quan trọng với nhiều người mua xe, bởi giá trị bán lại càng cao thì khoản lỗ khi muốn đổi xe khác càng thấp.

Dựa trên dữ liệu tổng hợp từ nhiều nguồn đáng tin cậy cùng các phép tính toán đối chiếu thực tế, dưới đây là những mẫu xe phổ thông bán chạy nhất tại Mỹ và có khả năng giữ giá tốt nhất sau 5 năm sử dụng. Xét cảm quan, những chiếc xe sản xuất giới hạn như Lexus LFA hay Porsche 911 sẽ giữ giá tốt nhất vì nguồn cung có hạn, tuy nhiên trong nhận định lần này chỉ xem xét các mẫu xe phổ thông được nhiều người ưa dùng đến từ các hãng như Toyota, Honda hay Ford. Không quá bất ngờ khi Toyota chiếm tới 4 vị trí trong danh sách.

1. Toyota Tundra

Đứng đầu danh sách là Toyota Tundra, mẫu bán tải cỡ lớn của hãng xe Nhật Bản, nằm trên phân khúc bán tải hạng nhẹ của Tacoma và Hilux.

Cách đây 5 năm (2021), Toyota Tundra bản SR tiêu chuẩn có giá khởi điểm 33.675 USD, chưa bao gồm 1.595 USD phí vận chuyển. Xe sử dụng động cơ V8 dung tích 5.7L kết hợp hộp số tự động 6 cấp, cho công suất 381 mã lực và mô-men xoắn 401 lb-ft.

Mẫu bán tải này có sức kéo lên tới 3.991 kg và tổng tải trọng xe đạt 3.285 kg, được nhận xét là một chiếc bán tải rất đáng giá tiền.

Để dễ hình dung hơn, so sánh với một chiếc Ford F-150 đời 2021 từng có giá khoảng 30.985 USD khi mua mới. Hiện nay, xe cũ đời này được bán lại với giá khoảng 15.000–18.000 USD, tương đương giữ lại khoảng 52% giá trị ban đầu. Trong khi đó, Toyota Tundra 2021 hiện vẫn có giá khoảng 25.000 USD, tương đương mức giữ giá gần 70%.

Điều này đồng nghĩa, trung bình một chiếc Toyota Tundra chỉ mất khoảng 6% giá trị mỗi năm kể từ khi lăn bánh, một con số rất ấn tượng trong ngành công nghiệp ô tô khi mức giảm trung bình là khoảng 10%

2. Toyota RAV4

Tiếp theo phải kể đến Toyota RAV4, mẫu crossover bán chạy hàng đầu thế giới. “RAV4” là tên viết tắt của “Recreational Active Vehicle with Four-Wheel Drive”, (xe địa hình đa dụng dẫn động bốn bánh), lần đầu được ra mắt vào năm 1993.

Toyota RAV4 2021 được trang bị động cơ 2.5L 4 xi-lanh, cho công suất 203 mã lực và mô-men xoắn 184 lb-ft, đi kèm hộp số tự động 8 cấp. Ngoài bản máy xăng thông thường còn có phiên bản hybrid với hai mô-tơ điện bổ sung, nâng tổng công suất lên 219 mã lực.

Xe có cấu hình 5 chỗ ngồi với hai hàng ghế và khoang hành lý rộng khoảng 1.064 lít khi gập hàng ghế sau. Các trang bị tiêu chuẩn được lắp đặt theo xe gồm có hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo chệch làn, điều hòa tự động và màn hình giải trí 7 inch hỗ trợ Apple CarPlay cùng Android Auto.

Năm 2021, Toyota RAV4 bản tiêu chuẩn có giá từ 27.225 USD, bao gồm phí vận chuyển. Hiện nay, những chiếc RAV4 đời 2021 chạy dưới 150.000 km có giá khoảng 19.000 USD, tương đương khả năng giữ giá khoảng 70% – mức rất cao với một mẫu crossover phổ thông.

Nếu bạn đang có ý định chọn mua RAV4 cũ, thì từ phiên bản XLE trở lên được xem là lựa chọn đáng cân nhắc hơn, vì được trang bị thêm điều hòa tự động hai vùng, cảnh báo điểm mù, nhiều cổng sạc USB và bộ mâm hợp kim lớn hơn, cùng nhiều thiết bị khác…

3. Honda Civic

Đây là mẫu xe duy nhất không đến từ Toyota nằm trong danh sách được đưa ra lần này. Honda Civic 2021 được bán với hai mẫu chính gồm sedan và hatchback 5 cửa, trong khi đó bản coupe 2 cửa đã ngừng sản xuất từ cuối năm 2020 tại nhiều thị trường.

Civic đời này sở hữu khá nhiều trang bị tiêu chuẩn như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, đèn pha tự động và màn hình giải trí 5 inch (đối với bản LX). Từ phiên bản Sport trở lên, xe được trang bị màn hình cảm ứng 7 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Khi được mở bán vào năm 2021, Honda Civic sedan có giá khởi điểm 21.050 USD chưa gồm phí vận chuyển 995 USD. Trong khi đó, bản hatchback có giá từ 22.200 USD và kèm theo phí vận chuyển là 1.015 USD.

Hiện nay, Civic sedan đời 2021 được giao dịch quanh mức 14.500–16.000 USD, tương đương khả năng giữ giá hơn 70%. Phiên bản hatchback cũng có tỷ lệ tương ứng khi được bán với giá khoảng 16.000–17.000 USD.

Hiện nay, Honda Civic 2026 có giá bán từ 24.595 USD cho bản LX tiêu chuẩn, chưa tính tùy chọn và phí vận chuyển.

Đáng chú ý, phiên bản hiệu năng cao Civic Type R không được đưa vào danh sách này do mức giá ban đầu cao hơn đáng kể so với phiên bản sedan hoặc hatchback và mức độ khấu hao cũng lớn hơn so với các bản Civic thông thường.

4. Toyota Corolla

Toyota Corolla nổi tiếng từ lâu với danh hiệu là mẫu sedan bền bỉ, tiết kiệm và đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày. Năm 2021, xe có cả phiên bản sedan lẫn hatchback cùng một số biến thể đặc biệt.

Phiên bản Corolla tiêu chuẩn sử dụng động cơ 1.8L 4 xi-lanh cho công suất 139 mã lực, hệ dẫn động cầu trước và hộp số CVT. Trong khi đó, GR Corolla ra mắt năm 2023 gần như là một mẫu xe hoàn toàn khác biệt với động cơ tăng áp 1.6L 3 xi-lanh mạnh 300 mã lực, hộp số sàn 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh lấy cảm hứng từ xe đua rally.

Khi mở bán 2021, Corolla sedan có giá khoảng 19.825 USD chưa gồm phí vận chuyển 995 USD, còn bản hatchback có giá từ 21.740 USD. Hiện nay, những chiếc Corolla sedan đời 2021 chạy dưới 100.000 Km được bán với giá khoảng 15.000 USD. Phiên bản hatchback dao động 15.000–16.500 USD, tương đương mức giữ giá khoảng 75% – một trong những tỷ lệ được nhận định là khá tốt trong phân khúc xe phổ thông.

GR Corolla cũng có khả năng giữ giá khá cao. Mẫu xe này hiện có giá khoảng 28.000 USD, trong khi phiên bản ra mắt năm 2023 có giá từ 36.995 USD chưa gồm phí vận chuyển.

5. Toyota Land Cruiser

Toyota Land Cruiser được nhận định là mẫu xe giữ giá tốt nhất trong danh sách. Năm 2021, thị trường cho ra mắt song song hai phiên bản Land Cruiser gồm LC200 và LC300. Tuy nhiên, Toyota không phân phối ngay LC300 tại Mỹ mà chỉ đưa phiên bản LC250 về thị trường này từ năm 2024.

Khi mới ra mắt thị trường vào năm 2021, Toyota Land Cruiser LC200 có giá khởi điểm lên tới 87.030 USD, chưa bao gồm 1.325 USD phí vận chuyển và các tùy chọn trang bị khác đi kèm.

Đến đầu năm 2026, những chiếc Land Cruiser 2021 tại Mỹ mà không bị tai nạn có giá thấp nhất khoảng 71.500 USD, trong khi mức giá phổ biến thường dao động quanh 85.000 USD. Điều này cho thấy xe vẫn giữ được hơn 80% giá trị ban đầu sau 5 năm sử dụng.

Nguyên nhân không khó hiểu. LC200 là thế hệ Land Cruiser cỡ lớn cuối cùng được bán chính hãng tại Mỹ trước khi dòng xe này bị khai tử tại thị trường này. Bên cạnh yếu tố khan hiếm, Land Cruiser còn nổi tiếng nhờ độ bền và độ tin cậy đến từ thương hiệu gần như trở thành “huyền thoại”, giúp giá trị xe cũ bán lại luôn được ấn định duy trì ở mức khá cao.