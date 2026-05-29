Lexus GX 550 sẽ có phiên bản Hybrid nhưng hạn chế ở một số nước

Lexus GX Hybrid lộ diện, bản GX 550h chuẩn bị gia nhập đội hình

Lexus dường như đã sẵn sàng mở rộng dòng GX với một phiên bản Hybrid hoàn toàn mới mang tên GX 550h. Thông tin này xuất hiện sau khi đại diện phụ trách kế hoạch sản phẩm của Lexus tại Australia tiết lộ rằng mẫu xe đã được xem xét cho nhiều thị trường trên toàn cầu, qua đó gần như xác nhận sự tồn tại của biến thể Hybrid.

Động thái này không quá bất ngờ khi trước đó Lexus từng đăng ký tên gọi GX 550h, làm dấy lên đồn đoán về một mẫu GX sử dụng công nghệ điện hóa. Nếu được thương mại hóa, đây sẽ là bước tiến quan trọng giúp Lexus hoàn thiện chiến lược điện hóa danh mục SUV của mình.

Có thể dùng hệ truyền động Hybrid từ Toyota Land Cruiser

Theo các thông tin hiện có, Lexus GX 550h nhiều khả năng sẽ sử dụng hệ truyền động tương tự Toyota Land Cruiser Prado. Cấu hình này gồm động cơ tăng áp 2.4L 4 xi-lanh kết hợp cùng hai mô-tơ điện, cho công suất khoảng 326 mã lực và mô-men xoắn 465 lb-ft.

So với động cơ V6 tăng áp kép 3.4L đang dùng trên Lexus GX 550 hiện nay với 349 mã lực và 479 lb-ft mô-men xoắn, hệ truyền động Hybrid được kỳ vọng sẽ ưu tiên khả năng tiết kiệm nhiên liệu hơn là hiệu năng thuần túy. Tuy nhiên, việc bổ sung pin Hybrid có thể khiến xe phải đánh đổi một phần không gian khoang hành lý, sức kéo và hiệu suất vận hành.

Không phải thị trường nào cũng sẽ nhận được GX Hybrid

Dù phiên bản Hybrid đang đến rất gần, nhưng không phải mọi thị trường đều chắc chắn có cơ hội sở hữu mẫu xe này. Lexus Australia cho biết, hãng từng đánh giá khả năng phân phối GX 550h nhưng nhận thấy mẫu xe chưa hoàn toàn phù hợp với nhu cầu khách hàng địa phương do những đánh đổi về sức mạnh, khả năng kéo tải và không gian sử dụng.

Dẫu vậy, ở bối cảnh giá nhiên liệu biến động và nhu cầu xe điện hóa ngày càng tăng, Lexus GX Hybrid vẫn được xem là lựa chọn đáng chú ý cho những khách hàng muốn kết hợp khả năng off-road, sự sang trọng và mức tiêu thụ nhiên liệu hợp lý hơn trong một mẫu SUV cỡ lớn.