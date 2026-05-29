Lexus GX 550 sẽ có phiên bản Hybrid nhưng hạn chế ở một số nước

Thứ Sáu, 14:11, 29/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lexus GX Hybrid đang tiến gần ngày ra mắt khi một lãnh đạo của hãng xe Nhật Bản gần như xác nhận sự xuất hiện của phiên bản GX 550h. Mẫu SUV hạng sang có thể mang đến lựa chọn tiết kiệm nhiên liệu hơn cho dòng xe địa hình nổi tiếng của thương hiệu Nhật Bản.

Lexus GX Hybrid lộ diện, bản GX 550h chuẩn bị gia nhập đội hình

Lexus dường như đã sẵn sàng mở rộng dòng GX với một phiên bản Hybrid hoàn toàn mới mang tên GX 550h. Thông tin này xuất hiện sau khi đại diện phụ trách kế hoạch sản phẩm của Lexus tại Australia tiết lộ rằng mẫu xe đã được xem xét cho nhiều thị trường trên toàn cầu, qua đó gần như xác nhận sự tồn tại của biến thể Hybrid.

Động thái này không quá bất ngờ khi trước đó Lexus từng đăng ký tên gọi GX 550h, làm dấy lên đồn đoán về một mẫu GX sử dụng công nghệ điện hóa. Nếu được thương mại hóa, đây sẽ là bước tiến quan trọng giúp Lexus hoàn thiện chiến lược điện hóa danh mục SUV của mình.  

Có thể dùng hệ truyền động Hybrid từ Toyota Land Cruiser

Theo các thông tin hiện có, Lexus GX 550h nhiều khả năng sẽ sử dụng hệ truyền động tương tự Toyota Land Cruiser Prado. Cấu hình này gồm động cơ tăng áp 2.4L 4 xi-lanh kết hợp cùng hai mô-tơ điện, cho công suất khoảng 326 mã lực và mô-men xoắn 465 lb-ft.

So với động cơ V6 tăng áp kép 3.4L đang dùng trên Lexus GX 550 hiện nay với 349 mã lực và 479 lb-ft mô-men xoắn, hệ truyền động Hybrid được kỳ vọng sẽ ưu tiên khả năng tiết kiệm nhiên liệu hơn là hiệu năng thuần túy. Tuy nhiên, việc bổ sung pin Hybrid có thể khiến xe phải đánh đổi một phần không gian khoang hành lý, sức kéo và hiệu suất vận hành.  

Không phải thị trường nào cũng sẽ nhận được GX Hybrid

Dù phiên bản Hybrid đang đến rất gần, nhưng không phải mọi thị trường đều chắc chắn có cơ hội sở hữu mẫu xe này. Lexus Australia cho biết, hãng từng đánh giá khả năng phân phối GX 550h nhưng nhận thấy mẫu xe chưa hoàn toàn phù hợp với nhu cầu khách hàng địa phương do những đánh đổi về sức mạnh, khả năng kéo tải và không gian sử dụng.

Dẫu vậy, ở bối cảnh giá nhiên liệu biến động và nhu cầu xe điện hóa ngày càng tăng, Lexus GX Hybrid vẫn được xem là lựa chọn đáng chú ý cho những khách hàng muốn kết hợp khả năng off-road, sự sang trọng và mức tiêu thụ nhiên liệu hợp lý hơn trong một mẫu SUV cỡ lớn.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
Top xe bán tải bán chạy nhất tháng 4/2026: Hilux vẫn chưa vượt được Ranger

VOV.VN - Trong tháng 4/2026, Toyota Hilux là mẫu xe bán tải ghi nhận doanh số tăng trưởng với 684 xe bán ra (tăng 34 xe so với tháng 3/2026), nhưng con số này chưa đủ để vượt qua mẫu xe "chủ lực" của Ford - Ranger (đạt 933 xe).

Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2026: VinFast thống trị bảng xếp hạng

VOV.VN - Với doanh số lấn át nhiều đối thủ, các mẫu xe điện VinFast chiếm tới một nửa danh sách Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2026. Trong đó, VinFast Limo Green dẫn đầu danh sách với hơn 6.000 xe bán ra trong tháng 4/2026.

Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 4/2026: Xe Nhật chiếm đa số

VOV.VN - Trong Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 4/2026 thì có tới 8 mẫu xe tới từ các thương hiệu Nhật Bản - Toyota, Suzuki, Isuzu, còn lại hai mẫu xe đến từ Hàn Quốc (Hyundai Elantra) và Mỹ (Ford Mustang Mach-E).

Top xe xăng, dầu bán chạy nhất tháng 4/2026: Toyota Veloz Cross vươn lên dẫn đầu

VOV.VN - Với hơn 1.500 được giao tới khách hàng, Toyota Veloz Cross là mẫu xe bán chạy nhất Top xe xăng, dầu bán chạy nhất tháng 4/2026. Xếp thứ 2 cũng là một mẫu xe Toyota - Yaris Cross đạt 1.344 xe, trong khi đó Mitsibishi Xpander xếp thứ 3 với 1.273 xe bán ra.

SUV điện 3 hàng ghế Lexus TZ 2027 ra mắt, giả lập âm thanh V10 LFA

VOV.VN - Lexus vừa chính thức trình làng mẫu Lexus TZ hoàn toàn mới, đánh dấu lần đầu tiên hãng xe sang Nhật Bản tham gia phân khúc SUV điện 3 hàng ghế.

