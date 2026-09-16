Ferrari Enzo màu đen mờ độc nhất từng thuộc hoàng gia Brunei sắp được đấu giá

Ferrari Enzo độc nhất với màu sơn đen mờ từ nhà máy

Ferrari Enzo vốn đã là một trong những mẫu hypercar được giới sưu tầm săn đón nhất, nhưng chiếc xe sắp được đưa ra đấu giá còn đặc biệt hơn bởi màu sơn. Đây là chiếc Enzo duy nhất được Ferrari xuất xưởng với lớp sơn Matte Nero Opaco, một sắc đen mờ đặc biệt được đặt hàng từ thời điểm mà những màu sơn dạng này vẫn chưa phổ biến trong ngành công nghiệp ô tô.

Chiếc xe ban đầu được một thành viên Hoàng gia Brunei đặt hàng và giao tới nơi ở của gia đình tại London. Sau khi rời bộ sưu tập hoàng gia, Ferrari Enzo này được bán cho một chủ nhân tại New Zealand trước khi tiếp tục chuyển tới Canada vào năm 2022.

Đây là chiếc Enzo duy nhất được Ferrari xuất xưởng với lớp sơn Matte Nero Opaco

Việc chiếc Enzo sở hữu màu sơn độc nhất khiến giá trị sưu tầm của xe đặc biệt cao. Trong khi phần lớn Ferrari Enzo được biết đến với màu Rosso Corsa đặc trưng, tiếp đến là Giallo Modena và Nero, lớp sơn Matte Nero Opaco mang đến diện mạo hoàn toàn khác biệt cho mẫu hypercar này.

Không chỉ có màu sơn hiếm, chiếc Enzo còn sở hữu lịch sử bảo dưỡng đáng chú ý. Năm 2022, xe được đưa tới Carrozzeria Zanasi, cơ sở chuyên xử lý những mẫu Ferrari đặc biệt tại châu Âu, để thực hiện một chương trình phục hồi toàn diện.

Ferrari Enzo từng được phục hồi với chi phí hơn 110.000 euro

Quá trình phục hồi chiếc Ferrari Enzo tiêu tốn hơn 110.000 euro (khoảng 3,3 tỷ đồng), tương đương khoảng 127.700 USD. Công việc bao gồm thay thế các công tắc nội thất bị xuống cấp, một vấn đề khá nổi tiếng trên những chiếc Ferrari đời cũ, cùng với cụm đèn pha trước, đèn hậu và kính phía sau khoang động cơ.

Đặc biệt, chiếc xe được sơn lại toàn bộ bằng chính màu Matte Nero Opaco nguyên bản. Điều này giúp duy trì vẻ ngoài độc đáo đồng thời đảm bảo chiếc Enzo đáp ứng tiêu chuẩn của một mẫu xe sưu tầm giá trị cao. Sau khi hoàn tất phục hồi, chiếc Ferrari Enzo tiếp tục được bảo dưỡng kỹ lưỡng. Vào tháng 8/2024, xe được thay ly hợp, bơm nhiên liệu và gioăng nắp van bên trái.

Hiện tại, đồng hồ công-tơ-mét của chiếc Enzo chỉ hiển thị 5.763 dặm, tương đương khoảng 9.274 km. Đây vẫn là con số tương đối thấp đối với một chiếc hypercar đã hơn 20 năm tuổi và là yếu tố quan trọng giúp chiếc xe trở nên hấp dẫn hơn trong mắt các nhà sưu tầm.

Ferrari Enzo có thể vượt mốc 10 triệu USD

RM Sotheby’s sẽ đưa chiếc Ferrari Enzo đặc biệt này lên nền tảng bán hàng Sealed, thay vì một phiên đấu giá công khai truyền thống. Điều đó đồng nghĩa giá bán cuối cùng sẽ không được công bố theo cách thông thường.

Tuy nhiên, dựa trên mức giá gần đây của những chiếc Ferrari Enzo có số km thấp, chiếc xe hoàn toàn có khả năng vượt mốc 10 triệu USD. Giá trị của Ferrari Enzo đã tăng mạnh trong thời gian gần đây. Một chiếc Enzo màu vàng Giallo Modena với chỉ 649 dặm đã lập kỷ lục mới khi được bán với giá 17,875 triệu USD vào đầu năm 2026. Một chiếc Enzo màu đen khác cũng từng đạt hơn 15 triệu USD, cho thấy sức hút ngày càng lớn của mẫu hypercar này đối với giới sưu tầm.

Ferrari Enzo được trang bị động cơ V12 hút khí tự nhiên dung tích 6.0L, sản sinh khoảng 651 mã lực và sử dụng hộp số bán tự động F1 truyền sức mạnh tới bánh sau. Đây cũng là một trong những mẫu Ferrari quan trọng nhất trong lịch sử thương hiệu khi đánh dấu một kỷ nguyên của những mẫu hypercar động cơ V12 thuần túy trước khi công nghệ điện khí hóa trở nên phổ biến.

Với màu sơn độc nhất, nguồn gốc từng thuộc Hoàng gia Brunei, lịch sử phục hồi đáng kể và số ODO chỉ hơn 9.000 km, chiếc Ferrari Enzo Matte Nero Opaco được kỳ vọng sẽ tiếp tục chứng minh sức hút của những mẫu hypercar Ferrari đời đầu. Nếu vượt mốc 10 triệu USD, chiếc xe sẽ tiếp tục củng cố vị thế của Enzo như một trong những mẫu Ferrari hiện đại có giá trị sưu tầm cao nhất thế giới.