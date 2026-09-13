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Lamborghini Temerario tăng hơn 7 tỷ đồng tại thị trường xe Việt Nam

Chủ Nhật, 12:00, 13/09/2026
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VOV.VN - Lamborghini Temerario vừa được nhà phân phối điều chỉnh giá bán tại thị trường Việt Nam lên 26,752 tỷ đồng, cao hơn hơn 7,1 tỷ đồng so với mức công bố trước đó. Mẫu siêu xe thay thế Huracan sử dụng hệ truyền động Hybrid V8 tăng áp kép kết hợp ba mô-tơ điện.

Bảng giá mới của siêu xe Lamborghini tại Việt Nam vừa ghi nhận có sự thay đổi đáng chú ý ở Temerario, mẫu siêu xe động cơ được phát triển để kế nhiệm Huracan.

Tại Việt Nam, các mẫu xe Lamborghini được phân phối độc quyền bởi S&S Automotive. Revuelto SV hiện là mẫu xe mới nhất được mở bán với giá khởi điểm 60,115 tỷ đồng (đã bao gồm VAT). Phiên bản Revuelto tiêu chuẩn có giá 53,955 tỷ đồng (đã bao gồm VAT).

Khoản chênh 6,16 tỷ đồng giữa Revuelto và Revuelto SV không nên được xem là một đợt tăng giá, bởi SV là phiên bản hiệu năng cao hơn. Revuelto SV sở hữu công suất 1.065 CV, mô-men xoắn 1.425 Nm, tăng tốc 0-100 km/h trong 2,4 giây, 0-200 km/h trong 6,7 giây và tốc độ tối đa trên 345 km/h.

lamborghini temerario tang hon 7 ty dong tai thi truong xe viet nam hinh anh 1
Lamborghini Temerario kết hợp động cơ V8 4.0L tăng áp kép và ba mô-tơ điện, cho tổng công suất 920 CV. Siêu xe này tăng tốc 0 - 100 km/h trong 2,7 giây và đạt tốc độ tối đa 343 km/h.

Bên cạnh Revuelto, các dòng xe Lamborghini khác hiện được niêm yết với mức giá đã bao gồm VAT như sau: Temerario từ 26,752 tỷ đồng, Urus SE Performante từ 19.730.700.000 đồng, Urus SE từ 15.761.900.000 đồng và Urus Performante từ 20.295.000.000 đồng.

Mẫu xe tăng giá nhiều nhất của thương hiệu này là Lamborghini Temerario. Tháng 11/2025, mẫu xe này được công bố có mức giá khởi điểm khoảng 19,6 tỷ đồng. Như vậy, sau chưa đầy một năm, giá Lamborghini Temerario đã tăng khoảng 7,152 tỷ đồng, tương đương hơn 36% so với mức công bố trước đó. Đại diện nhà phân phối cho biết việc điều chỉnh liên quan đến chính sách giá từ Lamborghini, cùng với sự gia tăng của chi phí vận chuyển và vận hành.

Điều đáng nói đây là mức giá khởi điểm cho một chiếc xe, đôi khi “ giới chơi xe siêu sang” có thể muốn thay đổi điều chỉnh nội thất theo ý muốn có thể khiến giá đội lên cao hơn nữa.

Khoản tăng hơn 7 tỷ đồng cũng khiến khoảng cách giá giữa Temerario và các đối thủ trực tiếp như Ferrari 296 GTB hay McLaren Artura trở thành một yếu tố đáng chú ý trong nhóm siêu xe hybrid đang ngày càng đông đảo.

Trong hơn năm thập kỷ, các mẫu Lamborghini mang biểu tượng SV (Super Veloce) luôn đại diện cho những phiên bản tập trung nhất vào hiệu năng trong danh mục các dòng siêu xe V12 biểu tượng của thương hiệu. So với phiên bản tiêu chuẩn, các mẫu SV sở hữu công suất lớn hơn nhằm nâng tầm hiệu năng vận hành, đồng thời được tối ưu khối lượng để mang đến trải nghiệm lái thuần khiết và trực diện hơn. Mỗi mẫu xe đều được sản xuất với số lượng giới hạn, trở thành biểu tượng được giới sưu tầm săn đón.

Đây là mức điều chỉnh đáng kể ngay cả trong phân khúc siêu xe, nơi mặt bằng giá vốn chịu ảnh hưởng lớn từ thuế, chi phí nhập khẩu và tùy chọn cá nhân hóa.

Siêu xe Lamborghini Temerario thay thế Huracan

Temerario được Lamborghini giới thiệu toàn cầu năm 2024, giữ vai trò kế nhiệm Huracan – dòng siêu xe động cơ V10 đã trở thành một trong những sản phẩm quan trọng nhất của hãng xe Italy trong hơn một thập kỷ. Đây là mẫu siêu xe thế hệ mới được Lamborghini ra mắt để thay thế cho dòng xe Huracan, đánh dấu bước chuyển mình của hãng sang kỷ nguyên điện khí hóa.

lamborghini temerario tang hon 7 ty dong tai thi truong xe viet nam hinh anh 2
Về thiết kế, Lamborghini Temerario mang phong cách góc cạnh, cắt xẻ mạnh mẽ, đèn chiếu sáng hình lục giác đặc trưng và các mảng thân xe đậm tính khí động học. 

Khác với Huracan, Temerario không còn sử dụng động cơ V10 hút khí tự nhiên mà chuyển sang hệ truyền động plug-in hybrid kết hợp động cơ V8 4.0L tăng áp kép với ba mô-tơ điện.

Riêng động cơ đốt trong đạt công suất khoảng 800 CV (789 hp) và mô-men xoắn cực đại 730 Nm. Tổng công suất toàn hệ thống được Lamborghini công bố ở mức 920 CV, tương đương khoảng 907 hp. Xe sử dụng hộp số ly hợp kép 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh.

Một điểm đáng chú ý là động cơ V8 của Temerario có khả năng đạt vòng tua tới 10.000 vòng/phút, thông số hiếm gặp trên động cơ tăng áp dùng cho xe thương mại. Theo công bố của Lamborghini, Temerario có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,7 giây và đạt tốc độ tối đa Khoảng khoảng từ 325 – 340 km/h

Temerario có kích thước dài 4.706 mm, rộng 1.996 mm, cao 1.201 mm và chiều dài cơ sở 2.658 mm. Xe vẫn giữ những đường nét góc cạnh đặc trưng của Lamborghini nhưng được phát triển theo ngôn ngữ thiết kế mới.

Phần đầu xe nổi bật với hệ thống đèn ban ngày dạng lục giác, hình khối xuất hiện xuyên suốt từ ngoại thất đến các chi tiết bên trong xe. Các khe hút gió lớn được thiết kế không chỉ để tạo hình mà còn phục vụ việc làm mát hệ truyền động và kiểm soát luồng khí.

Động cơ phía sau được để lộ một phần thay vì che kín hoàn toàn. Phía đuôi có cánh gió tích hợp, hệ thống ống xả hình lục giác đặt cao và các cấu trúc khí động học được thiết kế để tăng lực ép xuống mặt đường. Theo thông tin từ Lamborghini, thiết kế khí động học của Temerario đóng vai trò trực tiếp trong việc nâng cao hiệu quả vận hành ở tốc độ cao.

Khung gầm và khí động học sử dụng hệ thống khung nhôm hoàn toàn mới giúp tăng độ cứng thêm 20%. Lực ép khí động học xuống phía sau tăng tới 103% so với bản Huracan EVO.

Khoang lái ba màn hình - ưu điểm thiết kế vượt trội

Một thay đổi lớn so với Huracan nằm ở không gian nội thất. Temerario sử dụng cấu trúc khoang lái ba màn hình gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch phía sau vô-lăng, màn hình trung tâm 8,4 inch và màn hình 9,1 inch dành riêng cho hành khách phía trước.

lamborghini temerario tang hon 7 ty dong tai thi truong xe viet nam hinh anh 3
Khoang nội thất được thiết kế dựa trên triết lý “như một phi công” giúp người lái cảm nhận rõ kết nối với cỗ máy tốc độ.

Cách bố trí này cho phép hành khách theo dõi các dữ liệu liên quan tới tốc độ, vòng tua, chế độ vận hành hoặc thông tin hành trình mà không phụ thuộc hoàn toàn vào màn hình trung tâm. Khoang cabin vẫn được thiết kế thiên về người lái, với vô-lăng tích hợp nhiều nút điều khiển, lẫy chuyển số phía sau và các nút chọn chế độ vận hành.

Temerario có nhiều chế độ lái và cấu hình vận hành khác nhau. Trong đó Launch Control hỗ trợ tối ưu quá trình xuất phát, còn Drift Mode cho phép điều chỉnh mức độ trượt của cầu sau.

Công nghệ hỗ trợ của Temerario tích hợp hệ thống Vision Unit gồm Telemetry 2.0 (ghi dữ liệu vận hành), Memories Recorder (lưu video hành trình) và Dashcam an toàn. Xe cũng có sẵn chế độ Launch Control và Drift Mode (cho phép chỉnh mức độ trượt bánh sau).

Bên cạnh các vật liệu như da và Alcantara, khách hàng có thể sử dụng chương trình Ad Personam của Lamborghini để lựa chọn màu sắc, vật liệu và nhiều chi tiết cá nhân hóa.

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Loạt siêu xe, siêu sang tại Việt Nam tăng giá hàng tỷ đồng

VOV.VN - Nhiều mẫu siêu xe, siêu sang của McLaren, Rolls-Royce và Lamborghini đồng loạt cập nhật bảng giá mới tại Việt Nam, mức tăng từ hơn 1 tỷ đến trên 7 tỷ đồng. Trong đó, Lamborghini Temerario và Rolls-Royce Phantom Extended nằm trong nhóm có mức điều chỉnh mạnh nhất.

Bảo Linh/VOV.VN
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