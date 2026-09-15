Toyota Corolla Cross HEV: Mẫu SUV gia đình thực dụng, thêm ưu đãi khủng tháng 9

Đối với nhu cầu di chuyển của gia đình hiện đại, Toyota Corolla Cross HEV là lựa chọn hội tụ đủ sự linh hoạt, tiện nghi và khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội trên mọi hành trình.

Xe 5 chỗ đô thị: Thiết kế linh hoạt cho gia đình

Một trong những điểm đáng chú ý của Corolla Cross HEV là cấu hình 5 chỗ ngồi. So với những mẫu xe có kích thước lớn hơn, cách bố trí này hướng đến nhóm gia đình không quá đông người nhưng cần một chiếc xe đủ linh hoạt cho cả nhu cầu hàng ngày lẫn những chuyến đi xa.

5 chỗ cũng là cấu hình khá phù hợp với nhiều gia đình trẻ. Hai vợ chồng có thể sử dụng xe để đi làm, đưa đón con, mua sắm trong đô thị; đến cuối tuần, chiếc xe có thể trở thành phương tiện cho cả nhà thực hiện những chuyến đi ngắn ra ngoại thành hoặc xa hơn.

Điểm đáng chú ý là Corolla Cross HEV không đi theo hướng một mẫu xe gia đình thuần túy. Kiểu dáng đa dụng thể thao giúp xe giữ được vẻ năng động, phù hợp với người dùng muốn một chiếc xe thực dụng nhưng vẫn có cá tính.

Mức giá từ 865 triệu đồng, Toyota Corolla Cross HEV đáp ứng linh hoạt nhu cầu di chuyển của gia đình.

Ở phía trước, lưới tản nhiệt tổ ong mới giúp chiếc xe có vẻ ngoài khỏe khoắn hơn, thay vì mang cảm giác quá mềm mại thường thấy ở một số mẫu xe thiên về gia đình.

Xe gia đình tính thực dụng cao

Một chiếc xe phục vụ gia đình thường phải cân bằng giữa tính thực dụng và thiết kế. Với Corolla Cross HEV, yếu tố thể thao được thể hiện ngay từ tổng thể ngoại thất.

Người chồng có thể cần một chiếc xe mạnh mẽ, người vợ quan tâm đến sự tiện dụng, trong khi các thành viên trong gia đình lại cần không gian thoải mái. Một mẫu SUV 5 chỗ có thiết kế năng động có thể dung hòa những nhu cầu này.

Bên trong, xe được trang bị ghế bọc da, màn hình hiển thị đa thông tin 12,3 inch và màn hình giải trí cảm ứng. Hàng ghế sau có cửa gió điều hòa, cổng sạc USB-C, những trang bị thiết thực với gia đình trong những chuyến đi dài.

Không gian nội thất rộng rãi, linh hoạt

Đặc biệt, khoang hành lý có dung tích 440 lít, trong khi hàng ghế sau có thể gập theo tỷ lệ 60:40. Đây là chi tiết có giá trị khi gia đình cần mang theo nhiều đồ dùng.

Động cơ Toyota Corolla Cross HEV: Tiết kiệm nhiên liệu, vận hành êm ái

Một lý do khác khiến Corolla Cross HEV đáng cân nhắc nằm ở hệ truyền động Hybrid. Xe sử dụng động cơ 1.8L 2ZR-FXE, kết hợp hệ thống Hybrid và hộp số Hybrid.

Toyota định hướng hệ thống này theo hướng cân bằng giữa khả năng tăng tốc, độ êm ái và hiệu quả sử dụng nhiên liệu. Với người dùng gia đình, đây là cách tiếp cận đáng chú ý bởi nhu cầu sử dụng xe thường rất đa dạng.

Trong thành phố, xe phải liên tục dừng, khởi hành và thay đổi tốc độ. Khi đi đường dài, người lái lại cần sự ổn định, thoải mái trong nhiều giờ. Hệ thống Hybrid được thiết kế để đáp ứng những điều kiện vận hành khác nhau, thay vì chỉ tập trung vào khả năng tăng tốc.

Ngoại thất thể thao và không gian vận hành êm ái trên mẫu SUV Hybrid Toyota Corolla Cross HEV.

Trang bị hữu ích cho gia đình

Không gian sử dụng của Corolla Cross HEV còn được bổ kính trần toàn cảnh đi kèm rèm điều khiển đóng/mở giúp cabin có cảm giác thoáng hơn.

Cốp điện đóng/mở rảnh tay là một trang bị khác có tính thực dụng cao. Khi gia đình mang theo nhiều hành lý, việc có thể mở cốp bằng cảm biến ở đuôi xe giúp giảm bớt thao tác.

Sạc không dây được bố trí ở khu vực thuận tiện cho người lái, trong khi phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh giúp thao tác khi dừng, đỗ đơn giản hơn.

Những trang bị này không phải yếu tố quyết định một chiếc xe tốt nhưng lại là những thứ người dùng có thể cảm nhận rõ trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Bên trong, xe được trang bị ghế bọc da, màn hình hiển thị đa thông tin 12,3 inch và màn hình giải trí cảm ứng.

Trang bị tiện nghi & công nghệ an toàn Toyota Safety Sense vượt trội

Corolla Cross HEV sở hữu loạt hệ thống hỗ trợ người lái như: Cảnh báo tiền va chạm, điều khiển hành trình chủ động DRCC, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ theo dõi làn đường LDA & LTA.

Hệ thống DRCC có khả năng phát hiện phương tiện phía trước và hỗ trợ điều chỉnh tốc độ, duy trì khoảng cách với xe đang lưu thông. Trong khi đó, LDA & LTA hỗ trợ cảnh báo khi xe có nguy cơ rời khỏi làn đường, hỗ trợ điều chỉnh hướng lái.

Khi di chuyển trong không gian hẹp hoặc lùi xe, RCTA hỗ trợ phát hiện phương tiện cắt ngang phía sau. Hệ thống PKSB cũng bổ sung thêm một lớp hỗ trợ khi phát hiện nguy cơ va chạm với vật thể trong điều kiện tốc độ thấp.

Đặc biệt, Corolla Cross HEV có khả năng tương thích với xăng E10 - loại nhiên liệu được quan tâm trong xu hướng chuyển dịch sang các giải pháp nhiên liệu thân thiện hơn với môi trường. Với các gia đình thường xuyên sử dụng xe, đây cũng là một yếu tố đáng cân nhắc khi lựa chọn phương tiện cho nhu cầu lâu dài.

Ưu đãi mua xe Toyota Corolla Cross HEV tháng 9: Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ

Trong tháng 9/2026, Toyota triển khai nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách hàng mua xe mới. Đáng chú ý, khách hàng mua Corolla Cross được hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ, giúp giảm đáng kể chi phí lăn bánh.

Bên cạnh đó, khách hàng vay mua Corolla Cross thông qua Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) được áp dụng lãi suất ưu đãi từ 7,75%/năm trong 6 tháng đầu, sau đó là 10,49%/năm cố định trong 6 tháng tiếp theo.

Đặc biệt, chương trình vay trả trước 0 đồng được áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; nhân viên thuộc Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam khi mua tất cả các mẫu xe Toyota. Các khách hàng thuộc nhóm này được hưởng lãi suất 10,25%/năm trong 12 tháng đầu và 12,49%/năm trong 12 tháng tiếp theo.