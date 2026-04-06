Ford Everest sắp được bổ sung động cơ xăng tại Việt Nam?

Phiên bản động cơ xăng của mẫu SUV cỡ D bán chạy nhất Việt Nam - Ford Everest đã chính thức lộ diện những thông số kỹ thuật đầu tiên thông qua giấy công bố dán nhãn năng lượng của Cục Đăng kiểm. Bên cạnh lợi thế mang lại với sự êm ái, bứt tốc mạnh mẽ, hệ thống truyền động mới dự kiến sẽ giúp xe dễ dàng đáp ứng tiêu chuẩn về môi trường và ít tác động bởi giá dầu diesel hiện nay.

Theo Giấy Công bố dán nhãn năng lượng của Ford Việt Nam, một cụm động cơ mới của mẫu xe Ford Everest đã được công bố mức tiêu thụ nhiên liệu với Cục Đăng kiểm Việt Nam , là một trong những bước chuẩn bị cho việc bán xe ra thị trường.

Cụm động cơ mới mang mã kiểu loại TEKfb041716, sử dụng xăng thay vì dầu diesel và chưa rõ dung tích cụ thể. Tuy nhiên, tương tự các phiên bản hiện hành, Ford Everest với cỗ máy mới tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc theo nhãn dán. Nhiều nguồn tin đồn đoán đây chính là phiên bản Platinum cao cấp nhất từng được bắt gặp chạy thử tại trung tâm khí thải hồi đầu năm.

Điểm thay đổi mang tính bước ngoặt nằm dưới nắp ca-pô khi xe được trang bị khối động cơ xăng mang mã N3WS, được cho là loại EcoBoost 2.3L quen thuộc của Ford. Dù sở hữu khối lượng bản thân lên tới 2.316 kg và khối lượng toàn bộ theo thiết kế đạt mức 3.000 kg, cỗ máy này vẫn dư sức mang lại khả năng vận hành vượt trội hơn, kết hợp với hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh (4x4).

Một trong những rào cản lớn nhất khiến người dùng e ngại các mẫu SUV cỡ lớn chạy xăng chính là bài toán chi phí nhiên liệu. Theo kết quả đo lường được công bố chính thức, mức tiêu thụ nhiên liệu ở chu trình tổ hợp của Ford Everest máy xăng ở mức 10 lít/100km, khá cao so với dung tích xi-lanh nhưng đây là một thông số rất cạnh tranh với một chiếc SUV nặng hơn 2,3 tấn.

Hiện chưa rõ thời điểm Ford Việt Nam chính thức ra mắt Everest với động cơ mới, nhưng trong bối cảnh giá dầu diesel khá cao hiện nay, nhiều người dùng dự đoán điều này sẽ diễn ra sớm. Bên cạnh đó, các phiên bản Everest máy dầu sẽ vẫn được bán song song, nhưng sẽ dần được thay thế theo xu hướng của Ford trên toàn cầu.