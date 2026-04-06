中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ford Everest sắp được bổ sung động cơ xăng tại Việt Nam?

Thứ Hai, 18:21, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tại thị trường Việt Nam, hiện Ford Everest chỉ được trang bị duy nhất hệ thống động cơ Diesel 2.2L turbo, nhưng các động thái mới đây cho thấy xe có thể sẽ sớm được bổ sung tùy chọn máy xăng.

Phiên bản động cơ xăng của mẫu SUV cỡ D bán chạy nhất Việt Nam - Ford Everest đã chính thức lộ diện những thông số kỹ thuật đầu tiên thông qua giấy công bố dán nhãn năng lượng của Cục Đăng kiểm. Bên cạnh lợi thế mang lại với sự êm ái, bứt tốc mạnh mẽ, hệ thống truyền động mới dự kiến sẽ giúp xe dễ dàng đáp ứng tiêu chuẩn về môi trường và ít tác động bởi giá dầu diesel hiện nay.

ford everest sap duoc bo sung dong co xang tai viet nam hinh anh 1

Theo Giấy Công bố dán nhãn năng lượng của Ford Việt Nam, một cụm động cơ mới của mẫu xe Ford Everest đã  được công bố mức tiêu thụ nhiên liệu với Cục Đăng kiểm Việt Nam , là một trong những bước chuẩn bị cho việc bán xe ra thị trường.

Cụm động cơ mới mang mã kiểu loại TEKfb041716, sử dụng xăng thay vì dầu diesel và chưa rõ dung tích cụ thể. Tuy nhiên, tương tự các phiên bản hiện hành, Ford Everest với cỗ máy mới tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc theo nhãn dán. Nhiều nguồn tin đồn đoán đây chính là phiên bản Platinum cao cấp nhất từng được bắt gặp chạy thử tại trung tâm khí thải hồi đầu năm.

Điểm thay đổi mang tính bước ngoặt nằm dưới nắp ca-pô khi xe được trang bị khối động cơ xăng mang mã N3WS, được cho là loại EcoBoost 2.3L quen thuộc của Ford. Dù sở hữu khối lượng bản thân lên tới 2.316 kg và khối lượng toàn bộ theo thiết kế đạt mức 3.000 kg, cỗ máy này vẫn dư sức mang lại khả năng vận hành vượt trội hơn, kết hợp với hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh (4x4).

ford everest sap duoc bo sung dong co xang tai viet nam hinh anh 2

Một trong những rào cản lớn nhất khiến người dùng e ngại các mẫu SUV cỡ lớn chạy xăng chính là bài toán chi phí nhiên liệu. Theo kết quả đo lường được công bố chính thức, mức tiêu thụ nhiên liệu ở chu trình tổ hợp của Ford Everest máy xăng ở mức 10 lít/100km, khá cao so với dung tích xi-lanh nhưng đây là một thông số rất cạnh tranh với một chiếc SUV nặng hơn 2,3 tấn.

Hiện chưa rõ thời điểm Ford Việt Nam chính thức ra mắt Everest với động cơ mới, nhưng trong bối cảnh giá dầu diesel khá cao hiện nay, nhiều người dùng dự đoán điều này sẽ diễn ra sớm. Bên cạnh đó, các phiên bản Everest máy dầu sẽ vẫn được bán song song, nhưng sẽ dần được thay thế theo xu hướng của Ford trên toàn cầu.

CTV Hoàng Phúc/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Xe 7 chỗ máy dầu: Chọn Hyundai Palisade hay Ford Everest?

VOV.VN - Ford Việt Nam đã bổ sung Everest Sport phiên bản Đặc biệt với phong cách hướng đến sự thể thao, mạnh mẽ cùng công nghệ vượt trội, bán ra với giá 1,199 tỷ đồng.

VOV.VN - Mẫu xe bán tải Ford Ranger Super Duty chính thức xuất hiện tại Bangkok Motor Show 2026 (Thái Lan) với cấu hình cực "khủng", hướng đến nhu cầu vận tải nặng và công việc chuyên dụng. Mẫu bán tải này nổi bật với động cơ V6 mạnh mẽ, khung gầm mới và khả năng kéo vượt trội trong phân khúc.

THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn