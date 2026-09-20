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Ford F-150 2027 nâng cấp với động cơ 3.0L và công nghệ lái rảnh tay

Chủ Nhật, 07:00, 20/09/2026
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VOV.VN - Ford F-150 2027 được nâng cấp hàng loạt về thiết kế, động cơ và công nghệ, nổi bật với máy EcoBoost V6 3.0L mới, tính năng BlueCruise hỗ trợ lái rảnh tay khi kéo và phiên bản Carhartt đặc biệt.

Ford F-150 2027 có thêm động cơ 3.0L mạnh hơn ở dải tua thấp

Ford đang thực hiện loạt thay đổi đáng chú ý cho F-150 đời 2027 nhằm duy trì sức cạnh tranh của mẫu bán tải chủ lực tại Mỹ. Những nâng cấp trải rộng từ thiết kế ngoại thất, hệ truyền động cho tới công nghệ hỗ trợ kéo. 

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở động cơ EcoBoost V6 3.0L mới, thay thế cho máy 2.7L EcoBoost trước đây. Động cơ mới vẫn tạo ra công suất 325 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 lb-ft, tương đương 542 Nm, nhưng có đường cong mô-men xoắn đầy đặn hơn.

ford f-150 2027 nang cap voi dong co 3.0l va cong nghe lai ranh tay hinh anh 1
Ford F-150 2027 được nâng cấp hàng loạt về thiết kế, động cơ và công nghệ, nổi bật với máy EcoBoost V6 3.0L 

Theo Ford, mô-men xoắn cực đại của động cơ 3.0L xuất hiện ở 2.250 vòng/phút, thay vì 3.500 vòng/phút như động cơ 2.7L. Nhờ đó, động cơ mới cung cấp nhiều hơn khoảng 10-11% mô-men xoắn trong dải vòng tua thường được sử dụng khi lái xe hàng ngày.

Khả năng kéo tối đa của F-150 sử dụng động cơ này vẫn ở mức 8.400 pound, tương đương khoảng 3.810 kg. Con số này thấp hơn đáng kể so với mức 13.500 pound, tương đương khoảng 6.120 kg, của phiên bản sử dụng động cơ EcoBoost V6 3.5L công suất 400 mã lực.

BlueCruise có thể hỗ trợ lái rảnh tay khi kéo

Một nâng cấp đáng chú ý khác trên Ford F-150 2027 là khả năng mở rộng tính năng hỗ trợ lái rảnh tay BlueCruise sang các tình huống kéo theo rơ-moóc.

Ford cho biết khoảng 75% chủ xe F-150 thường xuyên kéo theo phương tiện hoặc thiết bị phía sau. Với BlueCruise with Towing, hệ thống có thể hoạt động trên khoảng 130.000 dặm, tương đương 209.000 km đường tại Mỹ.

ford f-150 2027 nang cap voi dong co 3.0l va cong nghe lai ranh tay hinh anh 2

Đáng chú ý, những khách hàng đang đăng ký BlueCruise sẽ được bổ sung tính năng hỗ trợ kéo mà không phải trả thêm phí. Điều này giúp công nghệ hỗ trợ lái rảnh tay trở nên hữu ích hơn đối với nhóm khách hàng thường xuyên sử dụng F-150 để kéo thuyền, xe địa hình hoặc các loại hàng hóa khác. 

ford f-150 2027 nang cap voi dong co 3.0l va cong nghe lai ranh tay hinh anh 3

Bên cạnh đó, Ford mở rộng tùy chọn động cơ V8 5.0L công suất 400 mã lực cho các phiên bản King Ranch và Platinum. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2003 hai phiên bản này có thể được trang bị động cơ V8.

F-150 2027 có thêm bản Carhartt và điều chỉnh giá Raptor, Tremor

Về thiết kế, F-150 2027 được bổ sung các kiểu lưới tản nhiệt và mâm xe mới cho các phiên bản XLT, Lariat và King Ranch. F-150 Carhartt sở hữu bộ bảo vệ thùng xe, bộ mâm 20 inch đặc biệt, khe thông gió trên vè bánh và nhiều logo, họa tiết Carhartt trên ngoại thất. Đáng chú ý nhất là phiên bản F-150 Carhartt có giá từ 62.660 USD (khoảng 1,6 tỷ đồng). Phiên bản này được phát triển cùng thương hiệu thời trang và đồ dùng ngoài trời Carhartt, kế thừa ý tưởng từng xuất hiện trên dòng F-Series Super Duty.

ford f-150 2027 nang cap voi dong co 3.0l va cong nghe lai ranh tay hinh anh 4
ford f-150 2027 nang cap voi dong co 3.0l va cong nghe lai ranh tay hinh anh 5

Ford cũng điều chỉnh trang bị để giảm giá cho các phiên bản Tremor và Raptor đời 2027. Giá bán chính thức chưa được công bố, nhưng hãng cho biết việc cắt giảm một số trang bị có thể giúp giá xe giảm khoảng 1.000-2.000 USD so với trước.

Trên Raptor bản tiêu chuẩn, một số trang bị bị loại bỏ gồm màn hình hiển thị trên kính lái, đèn sương mù, nguồn điện tích hợp 2 kW, ghế hành khách chỉnh điện và cột lái chỉnh điện. Hệ thống âm thanh cũng được nâng cấp theo hướng đơn giản hơn.

ford f-150 2027 nang cap voi dong co 3.0l va cong nghe lai ranh tay hinh anh 6

Trong khi đó, F-150 Tremor bản tiêu chuẩn chuyển sang sử dụng nền tảng STX, đồng nghĩa với việc mất một số trang bị như ghế sưởi, điều hòa hai vùng, bệ bước chân và kính sau chỉnh điện.

Dải động cơ của F-150 2027 tiếp tục rất đa dạng, gồm V6 3.5L PowerBoost Hybrid công suất 430 mã lực, V6 3.5L EcoBoost 450 mã lực trên Raptor và V8 5.2L công suất tới 720 mã lực trên Raptor R. 

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
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