Xe bán tải VinFast VF Wild ra mắt thị trường Việt Nam, giá 860 triệu đồng

Vào ngày 19/9, VinFast chính thức giới thiệu mẫu bán tải VF Wild, đồng thời cũng đánh dấu sự xuất hiện của mẫu xe điện mở rộng phạm vi (REEV) đầu tiên tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe này từng được trưng bày lần đầu tại triển lãm công nghệ CES 2024 (Mỹ) và hiện đã sẵn sàng phân phối thương mại sau hơn hai năm phát triển.

VF Wild là xe bán tải đầu tiên của VinFast

Về kích thước tổng thể, VinFast VF Wild có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 5.376 x 2.069 x 1.873 (mm), cùng chiều dài trục cơ sở đạt 3.258 mm. Thùng chở hàng phía sau có kích thước 1.574 x 1.512 x 509 (mm), đáp ứng mức tải trọng 750 kg.

Ngoại thất xe áp dụng ngôn ngữ thiết kế "Dòng chảy sức mạnh", mang cấu trúc nắp ca-pô cao, hốc bánh mở rộng và các đường nét kết nối liền mạch từ cabin xuống thùng xe. Xe sử dụng bộ mâm 18 inch có ốp khí động học, đi kèm cơ chế mở cửa thùng sau bằng hệ thống khí nén và bệ bước chân gắn hai bên sườn xe để hỗ trợ việc lên xuống.

Bên trong khoang lái, hệ thống điều khiển trung tâm sử dụng màn hình cảm ứng 10 inch hiển thị các thông số vận hành và giải trí, cùng với bảng táp-lô được tạo hình nhiều tầng, trong khi táp-pi cửa dập nổi các họa tiết mô phỏng địa hình đỉnh Fansipan. Trong khi đó, cần chuyển số được tích hợp trực tiếp phía sau vô-lăng giúp tối ưu không gian chứa đồ, và hàng ghế thứ hai được thiết kế ngả lưng, cùng kết cấu sàn phẳng giúp tăng cường không gian để chân cho hành khách.

VinFast VF Wild được trang bị trợ lý ảo phiên bản 3.0, tính năng giám sát và điều khiển xe từ xa qua thiết bị thông minh, tính năng cập nhật phần mềm FOTA, cũng như hệ thống theo dõi sức khỏe pin và ghi nhận hành vi lái xe. Đáng chú ý, xe có sẵn tính năng V2L, cho phép biến nguồn pin của xe thành trạm cấp điện cho các thiết bị dân dụng bên ngoài.

VinFast VF Wild được trang bị khối pin LFP dung lượng 46,4 kWh, cung cấp khả năng vận hành thuần điện hơn 250 km cho mỗi lần sạc (theo tiêu chuẩn NEDC). Cùng với đó, xe được tích hợp hệ thống REEV (Range Extended Electric Vehicle), giúp bổ sung năng lượng và kéo dài tổng quãng đường di chuyển lên mức 1.000 km cho một lần sạc.

Mức giá niêm yết của VinFast VF Wild ở mức 860 triệu đồng đối với ba màu sơn đen, đỏ, trắng, và 872 triệu đồng đối với màu bạc. Xe sẽ được mở đặt cọc sớm từ ngày 25/9 đến hết ngày 30/9/2026 thông qua website và hệ thống đại lý chính hãng. Khách hàng hoàn tất đặt cọc trong khoảng thời gian này sẽ được hưởng ưu đãi trị giá 61 triệu đồng/xe.