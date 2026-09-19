English
/ Ô TÔ - XE MÁY
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xe bán tải VinFast VF Wild ra mắt thị trường Việt Nam, giá 860 triệu đồng

Thứ Bảy, 15:03, 19/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - VinFast vừa chính thức giới thiệu mẫu xe bán tải VF Wild tại thị trường Việt Nam với giá 860 triệu đồng. Nhờ tích hợp hệ thống REEV hiện đại, VF Wild có thể kéo dài tổng quãng đường di chuyển lên tới 1.000 km cho mỗi lần sạc.

Vào ngày 19/9, VinFast chính thức giới thiệu mẫu bán tải VF Wild, đồng thời cũng đánh dấu sự xuất hiện của mẫu xe điện mở rộng phạm vi (REEV) đầu tiên tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe này từng được trưng bày lần đầu tại triển lãm công nghệ CES 2024 (Mỹ) và hiện đã sẵn sàng phân phối thương mại sau hơn hai năm phát triển.

xe ban tai vinfast vf wild ra mat thi truong viet nam, gia 860 trieu dong hinh anh 1
VF Wild là xe bán tải đầu tiên của VinFast

Về kích thước tổng thể, VinFast VF Wild có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 5.376 x 2.069 x 1.873 (mm), cùng chiều dài trục cơ sở đạt 3.258 mm. Thùng chở hàng phía sau có kích thước 1.574 x 1.512 x 509 (mm), đáp ứng mức tải trọng 750 kg.

Ngoại thất xe áp dụng ngôn ngữ thiết kế "Dòng chảy sức mạnh", mang cấu trúc nắp ca-pô cao, hốc bánh mở rộng và các đường nét kết nối liền mạch từ cabin xuống thùng xe. Xe sử dụng bộ mâm 18 inch có ốp khí động học, đi kèm cơ chế mở cửa thùng sau bằng hệ thống khí nén và bệ bước chân gắn hai bên sườn xe để hỗ trợ việc lên xuống.

xe ban tai vinfast vf wild ra mat thi truong viet nam, gia 860 trieu dong hinh anh 2

Bên trong khoang lái, hệ thống điều khiển trung tâm sử dụng màn hình cảm ứng 10 inch hiển thị các thông số vận hành và giải trí, cùng với bảng táp-lô được tạo hình nhiều tầng, trong khi táp-pi cửa dập nổi các họa tiết mô phỏng địa hình đỉnh Fansipan. Trong khi đó, cần chuyển số được tích hợp trực tiếp phía sau vô-lăng giúp tối ưu không gian chứa đồ, và hàng ghế thứ hai được thiết kế ngả lưng, cùng kết cấu sàn phẳng giúp tăng cường không gian để chân cho hành khách.

VinFast VF Wild được trang bị trợ lý ảo phiên bản 3.0, tính năng giám sát và điều khiển xe từ xa qua thiết bị thông minh, tính năng cập nhật phần mềm FOTA, cũng như hệ thống theo dõi sức khỏe pin và ghi nhận hành vi lái xe. Đáng chú ý, xe có sẵn tính năng V2L, cho phép biến nguồn pin của xe thành trạm cấp điện cho các thiết bị dân dụng bên ngoài.

xe ban tai vinfast vf wild ra mat thi truong viet nam, gia 860 trieu dong hinh anh 3

VinFast VF Wild được trang bị khối pin LFP dung lượng 46,4 kWh, cung cấp khả năng vận hành thuần điện hơn 250 km cho mỗi lần sạc (theo tiêu chuẩn NEDC). Cùng với đó, xe được tích hợp hệ thống REEV (Range Extended Electric Vehicle), giúp bổ sung năng lượng và kéo dài tổng quãng đường di chuyển lên mức 1.000 km cho một lần sạc.

Mức giá niêm yết của VinFast VF Wild ở mức 860 triệu đồng đối với ba màu sơn đen, đỏ, trắng, và 872 triệu đồng đối với màu bạc. Xe sẽ được mở đặt cọc sớm từ ngày 25/9 đến hết ngày 30/9/2026 thông qua website và hệ thống đại lý chính hãng. Khách hàng hoàn tất đặt cọc trong khoảng thời gian này sẽ được hưởng ưu đãi trị giá 61 triệu đồng/xe.

CTV Hoàng Phúc/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cận cảnh mẫu bán tải điện VF Wild đang gây 'bão' tại CES 2024
Cận cảnh mẫu bán tải điện VF Wild đang gây 'bão' tại CES 2024

VF Wild – mẫu concept bán tải điện của VinFast trong lần đầu ra mắt đã gây bão với khách tham quan tại CES 2024 cũng như người dùng thế giới.

Cận cảnh mẫu bán tải điện VF Wild đang gây 'bão' tại CES 2024

Cận cảnh mẫu bán tải điện VF Wild đang gây 'bão' tại CES 2024

VF Wild – mẫu concept bán tải điện của VinFast trong lần đầu ra mắt đã gây bão với khách tham quan tại CES 2024 cũng như người dùng thế giới.

Thị trường ô tô tháng 9: Loạt xe gầm cao đô thị giảm cả trăm triệu đồng
Thị trường ô tô tháng 9: Loạt xe gầm cao đô thị giảm cả trăm triệu đồng

VOV.VN - Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 9/2026 tiếp tục chứng kiến cuộc đua ưu đãi ở nhóm xe gầm cao đô thị. Toyota, Honda, Mitsubishi, Mazda và Hyundai đồng loạt tung chính sách hỗ trợ tiền mặt hoặc lệ phí trước bạ.

Thị trường ô tô tháng 9: Loạt xe gầm cao đô thị giảm cả trăm triệu đồng

Thị trường ô tô tháng 9: Loạt xe gầm cao đô thị giảm cả trăm triệu đồng

VOV.VN - Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 9/2026 tiếp tục chứng kiến cuộc đua ưu đãi ở nhóm xe gầm cao đô thị. Toyota, Honda, Mitsubishi, Mazda và Hyundai đồng loạt tung chính sách hỗ trợ tiền mặt hoặc lệ phí trước bạ.

Top xe MPV được người Việt mua nhiều nhất tháng 8/2026: Mẫu xe nào áp đảo?
Top xe MPV được người Việt mua nhiều nhất tháng 8/2026: Mẫu xe nào áp đảo?

VOV.VN - Phân khúc xe MPV tháng 8/2026 chứng kiến cuộc đua doanh số khốc liệt giữa các thương hiệu lớn. Đâu là những cái tên đang thống lĩnh thị phần và chiếm trọn niềm tin của người Việt?

Top xe MPV được người Việt mua nhiều nhất tháng 8/2026: Mẫu xe nào áp đảo?

Top xe MPV được người Việt mua nhiều nhất tháng 8/2026: Mẫu xe nào áp đảo?

VOV.VN - Phân khúc xe MPV tháng 8/2026 chứng kiến cuộc đua doanh số khốc liệt giữa các thương hiệu lớn. Đâu là những cái tên đang thống lĩnh thị phần và chiếm trọn niềm tin của người Việt?

Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 8/2026: Xe điện VinFast thống trị bảng xếp hạng
Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 8/2026: Xe điện VinFast thống trị bảng xếp hạng

VOV.VN - Thị trường ô tô tháng 8/2026 chứng kiến sự bùng nổ doanh số của VinFast VF 3 khi cán mốc 6.453 xe bán ra, chễm chệ ở vị trí dẫn đầu. Theo sau là VF 5 và Limo Green, trong khi mẫu bán tải quốc dân Ford Ranger bất ngờ lùi về cuối bảng xếp hạng.

Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 8/2026: Xe điện VinFast thống trị bảng xếp hạng

Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 8/2026: Xe điện VinFast thống trị bảng xếp hạng

VOV.VN - Thị trường ô tô tháng 8/2026 chứng kiến sự bùng nổ doanh số của VinFast VF 3 khi cán mốc 6.453 xe bán ra, chễm chệ ở vị trí dẫn đầu. Theo sau là VF 5 và Limo Green, trong khi mẫu bán tải quốc dân Ford Ranger bất ngờ lùi về cuối bảng xếp hạng.

Top 10 xe bán chậm nhất tháng 8/2026: Nhiều mẫu xe hot bất ngờ nằm "sổ đen"
Top 10 xe bán chậm nhất tháng 8/2026: Nhiều mẫu xe hot bất ngờ nằm "sổ đen"

VOV.VN - Tháng 8/2026 ghi nhận nhiều mẫu xe có sức mua khá khiêm tốn tại Việt Nam, trong đó có những cái tên chỉ đạt doanh số vài chiếc. Đáng chú ý, danh sách không chỉ gồm các mẫu xe kén khách mà còn xuất hiện cả dòng sedan, SUV và xe nhập khẩu từng được nhiều người biết đến.

Top 10 xe bán chậm nhất tháng 8/2026: Nhiều mẫu xe hot bất ngờ nằm "sổ đen"

Top 10 xe bán chậm nhất tháng 8/2026: Nhiều mẫu xe hot bất ngờ nằm "sổ đen"

VOV.VN - Tháng 8/2026 ghi nhận nhiều mẫu xe có sức mua khá khiêm tốn tại Việt Nam, trong đó có những cái tên chỉ đạt doanh số vài chiếc. Đáng chú ý, danh sách không chỉ gồm các mẫu xe kén khách mà còn xuất hiện cả dòng sedan, SUV và xe nhập khẩu từng được nhiều người biết đến.

THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn