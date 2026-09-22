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Giá Mazda CX-5 tạo "đáy" mới, cuộc đua xe C-SUV thêm nóng

Thứ Ba, 07:00, 22/09/2026
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VOV.VN - Giá xe Mazda CX-5 tại một số đại lý trong tháng 9/2026 giảm xuống mức thấp nhất khoảng 659 triệu đồng. Cùng thời điểm, danh mục sản phẩm của Mazda Việt Nam không còn hai phiên bản động cơ 2.5L.

Sau nhiều tháng duy trì mức giá ưu đãi quanh ngưỡng 666 triệu đồng, Mazda CX-5 tiếp tục được một số đại lý điều chỉnh giá trong tháng 9/2026.

Theo thông tin tham khảo tại một đại lý Mazda ở Hà Nội, phiên bản CX-5 2.0 Deluxe đang được chào bán với giá khoảng 659 triệu đồng, thấp hơn 40 triệu đồng so với mức giá niêm yết trước. Bản 2.0 Premium Exclusive có mức giảm cao nhất, khoảng 80 triệu đồng, đưa giá thực tế từ 869 triệu xuống khoảng 789 triệu đồng.

Chính sách ưu đãi này được áp dụng tại các đại lý và có thể thay đổi theo khu vực, thời điểm cũng như lượng xe tồn kho. Bên canh đó, chương trình do Mazda Việt Nam công bố trong tháng 9/2026 gồm các hình thức ưu đãi như hỗ trợ tương đương lệ phí trước bạ, lãi suất và các quyền lợi khác tùy phiên bản.

Mazda CX-5 chỉ còn các phiên bản động cơ 2.0L

Một thay đổi đáng chú ý là hai phiên bản Mazda CX-5 sử dụng động cơ 2.5L không còn xuất hiện trong danh mục sản phẩm hiện hành trên website Mazda Việt Nam.

Danh mục cập nhật hiện gồm 6 cấu hình sử dụng động cơ 2.0L: Deluxe, Deluxe tùy chọn, Luxury, Premium, Premium Sport và Premium Exclusive.

gia mazda cx-5 tao day moi, cuoc dua xe c-suv them nong hinh anh 1
Giá xe Mazda CX-5 tiếp tục được một số đại lý điều chỉnh giá trong tháng 9/2026.

Theo thông tin từ nhân viên tư vấn bán hàng thì lượng xe 2.5L tại đại lý đã được bán hết. Tuy nhiên, việc hai phiên bản này “biến mất” khỏi website phân phối của hãng mới chỉ xác nhận rằng chúng không còn nằm trong danh mục CX-5 đang được Mazda Việt Nam công khai tại thời điểm hiện tại; chưa thể kết luận rằng hãng đã chính thức tuyên bố dừng phân phối nếu chưa có thông báo riêng.

Với mức giá ưu đãi giảm còn khoảng 659 triệu đồng tại đại lý, CX-5 bản tiêu chuẩn đang tiến gần vùng giá của nhiều mẫu SUV hạng B. Đơn cử, Mitsubishi Xforce trong tháng 9 được nhà phân phối hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ cho cả ba phiên bản. Xforce GLX niêm yết 605 triệu đồng, Luxury 665 triệu đồng và Ultimate 720 triệu đồng; mức hỗ trợ tương ứng khoảng 60 triệu, 66 triệu và 72 triệu đồng.

Nếu chỉ quy đổi giá trị ưu đãi của Xforce Ultimate vào giá xe, mức tương đương còn khoảng 648 triệu đồng, chỉ thấp hơn khoảng 11 triệu đồng so với giá tham khảo 659 triệu đồng của CX-5 Deluxe.

Sự thu hẹp khoảng cách giá giữa SUV hạng B và C-SUV có thể khiến bài toán lựa chọn của khách hàng thay đổi. CX-5 có lợi thế về kích thước và không gian của một mẫu xe hạng C, trong khi các mẫu SUV hạng B đời mới có thể cạnh tranh bằng công nghệ, trang bị hỗ trợ lái hoặc chi phí sử dụng.

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Bảng giá ưu đãi xe Mazda CX-5 của một đại lý tại Hà Nội

Không riêng Mazda, Ford Territory cũng được tăng mức ưu đãi trong tháng 9. Bản Territory Trend được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ. Các phiên bản Titanium, Titanium X và Platinum được Ford công bố mức giảm 60 triệu đồng. Sau ưu đãi gián bán lần lượt được hạ giá xuống 759 triệu đồng và 815 triệu đồng. Riêng biến thể Platinum cao cấp nhất không được áp dụng khuyến mại, xe có giá bán lẻ đề xuất 916 triệu đồng.

Như vậy, nếu quy đổi mức hỗ trợ của bản Trend theo giá trị khoảng 74 triệu đồng thì giá bán thực tế sau ưu đãi còn khoảng 665 triệu đồng, gần sát Mazda CX-5 Deluxe tại một số đại lý.

Mitsubishi Destinator cũng tham gia "cuộc đua" giảm chi phí sở hữu. Theo chương trình chính thức tháng 9/2026 của Mitsubishi Motors Việt Nam, Destinator Premium có giá niêm yết 780 triệu đồng, được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ, trị giá khoảng 78 triệu đồng. Bản Ultimate giá 855 triệu đồng được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 43 triệu đồng, kèm phiếu nhiên liệu trị giá khoảng 25 triệu đồng (tổng cộng ưu đãi là 68 triệu đồng).

Một số đại lý có thể áp dụng thêm chính sách riêng hoặc cho phép quy đổi một phần quà tặng thành tiền mặt. Do đó, giá giao dịch thực tế có thể thấp hơn giá sau ưu đãi của hãng, nhưng không đồng nhất giữa các đại lý.

Đáng chú ý, tương tự như Mazda CX-5 hay Ford Territory, những ưu đãi trên áp dụng cho những chiếc Destinator có đời sản xuất mới nhất (VIN 2026).

CX-5 vẫn dẫn doanh số nhóm C-SUV sau 8 tháng

Cuộc cạnh tranh về giá diễn ra trong bối cảnh Mazda CX-5 vẫn duy trì doanh số cao trong phân khúc.

Sau 8 tháng của năm 2026, Mazda CX-5 đạt doanh số lũy kế 10.444 xe, tiếp tục đứng trên VinFast VF 7 với 7.820 xe và Ford Territory với 7.734 xe.

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Nhóm C-SUV tại thị trường Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mạnh không chỉ ở doanh số mà còn ở giá bán.

Đối với Mitsubishi Destinator, số liệu cần lưu ý có sự khác biệt giữa một số nguồn tổng hợp. Mitsubishi Motors Việt Nam công bố doanh số tháng 8/2026 của Destinator là 674 xe; trước đó mẫu xe đã đạt lũy kế 5.914 xe sau 7 tháng đầu năm. Theo hai số liệu chính thức này, doanh số cộng dồn 8 tháng tương ứng 6.588 xe.

Như vậy, nhóm C-SUV đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mạnh không chỉ ở doanh số mà còn ở giá bán. Khi Mazda CX-5, Ford Territory và Mitsubishi Destinator đều có những phiên bản có giá sau ưu đãi xuống sát hoặc dưới mốc 700 triệu đồng sau, khoảng cách giá giữa C-SUV và một số SUV hạng B ngày càng thu hẹp.

Với người mua, đây là diễn biến xu thế thị trường có lợi về mặt chi phí. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ giữa giá niêm yết của nhà sản xuất, ưu đãi chính hãng và giá bán thực tế tại từng đại lý, do đó mức giảm sâu nhất không phải được áp dụng đồng loạt trên toàn quốc, khách hàng cần tìm hiểu kỹ tại mỗi nơi phân phối.

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Loạt xe MPV giá rẻ tiếp tục giảm giá sâu trong tháng 9

VOV.VN - Bước sang tháng 9/2026, phân khúc xe MPV 7 chỗ giá rẻ tại Việt Nam tiếp tục bùng nổ cuộc đua ưu đãi cực lớn. Hàng loạt tên tuổi ăn khách đồng loạt tung chính sách hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tặng quà đi kèm và giảm giá trực tiếp tiền mặt lên tới 117 triệu đồng để kích cầu tiêu dùng.

Tuệ Minh/VOV.VN
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