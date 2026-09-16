Rolls-Royce đồng loạt tăng giá tại Việt Nam, Phantom Extended vượt 62 tỷ đồng

Trái với thực trạng bối cảnh giảm giá sâu rộng trên thị trường xe phổ thông hiện nay, Rolls-Royce vừa thiết lập mặt bằng giá mới tại Việt Nam khi tất cả các dòng Ghost, Cullinan, Phantom và Spectre đều được điều chỉnh theo chiều hướng tăng.

Theo bảng giá mới, Rolls-Royce Ghost Series II có giá 37,29 tỷ đồng, tăng 4,18 tỷ đồng so với mức giá liền trước 33,11 tỷ đồng.

Ghost Extended Series II tăng từ 36,982 tỷ lên 41,6086 tỷ đồng, chênh 4,6266 tỷ đồng. Black Badge Ghost Series II tăng từ 38,39 tỷ lên 43,2586 tỷ đồng, tương đương mức tăng 4,8686 tỷ đồng.

Bảng giá Rolls-Royce trước và sau khi tăng

Dòng SUV Cullinan cũng tăng đáng kể. Cullinan Series II có giá mới 41,6086 tỷ đồng, tăng hơn 2 tỷ đồng; Black Badge Cullinan Series II từ 43,34 tỷ lên 47,575 tỷ đồng, tăng 4,235 tỷ đồng.

Phantom là dòng xe có mức tăng tuyệt đối lớn nhất. Phiên bản Phantom tiêu chuẩn tăng từ 48,774 tỷ lên 55 tỷ đồng, chênh 6,226 tỷ đồng. Trong khi đó, Phantom Extended Series II từ 54,989 tỷ đồng tăng lên 62,0686 tỷ đồng, tức tăng thêm 7,0796 tỷ đồng.

Nhà phân phối cho biết việc điều chỉnh được thực hiện dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm chính sách giá toàn cầu của Rolls-Royce, chi phí vận chuyển và chi phí vận hành.

Phantom điều chỉnh giá cao nhất nhỉnh 62 tỷ đồng

Phantom tiếp tục nằm ở vị trí đầu bảng của Rolls-Royce. Đây là mẫu sedan siêu sang sử dụng động cơ V12 6.75L tăng áp kép, công suất khoảng 571 PS và mô-men xoắn cực đại 900 Nm.

Phantom bản tiêu chuẩn có chiều dài hơn 5,76 m và chiều dài cơ sở hơn 3,55 m. Phiên bản Extended kéo dài không gian phía sau nhằm tập trung gần như hoàn toàn vào trải nghiệm của hành khách. Khác với các mẫu xe hiệu suất cao, giá trị cốt lõi của Phantom không nằm ở thời gian tăng tốc mà ở khả năng cách âm, độ êm của hệ thống treo cũng trải nghiệm thượng lưu ở khoang sau.

Phantom tiếp tục nằm ở vị trí đầu bảng của Rolls-Royce

Nội thất sử dụng da tuyển chọn, gỗ veneer hoàn thiện thủ công cùng rất nhiều chi tiết được chế tác riêng theo yêu cầu khách hàng. Rolls-Royce cũng cung cấp Privacy Suite cho Phantom Extended, sử dụng kính điện sắc (kính điện hoá) để phân tách khoang hành khách phía sau với tài xế, kết hợp rèm riêng tư và hệ thống liên lạc nội bộ.

Cullinan Series II: SUV hơn 41 tỷ đồng

Cullinan là mẫu SUV duy nhất trong danh mục Rolls-Royce. Ở Series II, khoang cabin được cập nhật đáng kể với một tấm kính kéo dài xuyên suốt bảng táp-lô, tích hợp bảng đồng hồ và màn hình thông tin trung tâm.

Xe sử dụng hệ điều hành SPIRIT, đồng thời tích hợp ứng dụng dành cho chủ xe Whispers. Hành khách phía sau có thể kết nối hai thiết bị phát nội dung độc lập với hai màn hình, điều khiển các tính năng ghế như massage, sưởi và làm mát.

Cullinan là mẫu SUV duy nhất trong danh mục Rolls-Royce

Hệ thống âm thanh Bespoke có 18 loa và ampli 1.400 W; cấu trúc bệ nhôm của xe còn được tận dụng như các buồng cộng hưởng cho loa tần số thấp.

Một trong những chi tiết đáng chú ý nhất là Spirit of Ecstasy Clock Cabinet – khoang kính nhỏ trên bảng táp-lô chứa đồng hồ cơ và biểu tượng Spirit of Ecstasy được chiếu sáng. Thiết kế gồm một đồng hồ kim truyền thống (analogue) đặt phía trên, bên dưới là bức tượng "Thiếu phụ bay" làm bằng thép không gỉ đánh bóng gương, đứng trên bệ có tấm nền đen mờ và các mặt bên bóng kính tạo hiệu ứng phản chiếu.

Rolls-Royce cũng đưa vào Cullinan Series II những kỹ thuật hoàn thiện đặc biệt như Duality Twill.

Ghost cân bằng giữa ghế sau và trải nghiệm cầm lái

Ghost Series II được Rolls-Royce định vị theo hướng thiên về trải nghiệm lái hơn Phantom nhưng vẫn giữ không gian phía sau đặc trưng của xe siêu sang.

Bên trong, màn hình trung tâm tích hợp hệ điều hành SPIRIT, khách hàng có thể cá nhân hóa màu sắc bảng đồng hồ kỹ thuật số theo màu ngoại thất hoặc nội thất. Bên cạn đó, hệ thống âm thanh 18 loa cũng được nâng cấp với ampli công suất 1.400 W.

Ghost Series II ghi điểm với phong cách thiết kế nguyên khối đặc trưng của thương hiệu Rolls-Royce với lưới tản nhiệt Pantheon có tính năng phát sáng

Người ngồi phía sau có thể kết nối tai nghe Bluetooth và điều khiển massage, sưởi hoặc làm mát ghế thông qua giao diện riêng.

Một chi tiết mới là Clock Cabinet với tượng Spirit of Ecstasy bằng thép không gỉ được đặt cạnh đồng hồ analog.

Giá niêm yết chưa phải giá cuối cùng

Sau đợt điều chỉnh, mức giá Rolls-Royce chính hãng tại Việt Nam hiện khởi điểm từ 18,8881 tỷ đồng của Spectre Series II đến 62,0686 tỷ đồng của Phantom Extended Series II. Tuy nhiên, với Rolls-Royce, giá niêm yết chỉ nên được hiểu là mức khởi điểm cho một phiên bản đặt hàng.

Đặc thù của thương hiệu là tỷ lệ khách hàng sử dụng chương trình Bespoke rất cao. Các lựa chọn sơn riêng, phối màu nội thất, veneer, thêu, Starlight Headliner, các chi tiết chế tác thủ công hoặc những yêu cầu độc bản có thể làm giá trị cuối cùng của xe tăng đáng kể so với giá niêm yết ban đầu.

Do đó, việc Phantom Extended vượt mốc 62 tỷ đồng mới chỉ phản ánh mặt bằng giá mới cơ bản, chưa phải giới hạn giá của một chiếc Rolls-Royce khi đến tay “giới chơi xe siêu sang”.