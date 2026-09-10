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Loạt siêu xe, siêu sang tại Việt Nam tăng giá hàng tỷ đồng

Thứ Năm, 07:00, 10/09/2026
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VOV.VN - Nhiều mẫu siêu xe, siêu sang của McLaren, Rolls-Royce và Lamborghini đồng loạt cập nhật bảng giá mới tại Việt Nam, mức tăng từ hơn 1 tỷ đến trên 7 tỷ đồng. Trong đó, Lamborghini Temerario và Rolls-Royce Phantom Extended nằm trong nhóm có mức điều chỉnh mạnh nhất.

Thị trường ô tô siêu xe tại Việt Nam đang chứng kiến diễn biến khá trái chiều. Trong khi nhiều mẫu xe phổ thông liên tục được các hãng và đại lý áp dụng chính sách giảm giá, hỗ trợ lệ phí trước bạ để kích cầu doanh số thì một số thương hiệu siêu xe và xe siêu sang lại điều chỉnh giá bán theo chiều hướng tăng.

Theo bảng giá mới được cập nhật, các dòng xe của McLaren Automotive, Rolls-Royce và Lamborghini do S&S Automotive phân phối chính hãng tại Việt Nam đều ghi nhận những thay đổi đáng kể. Hầu hết mẫu xe trong danh mục đều tăng, mức chênh lệch so với giá cũ dao động khoảng 1-7,2 tỷ đồng.

Đại diện nhà phân phối cho biết việc điều chỉnh gía bán xuất phát từ nhiều yếu tố, trong đó có chính sách giá từ hãng sản xuất, cùng biến động của chi phí vận chuyển, logistics và vận hành.

750S Spider McLaren tăng hơn 6 tỷ đồng

McLaren là thương hiệu có toàn bộ 4 phiên bản đang phân phối tại Việt Nam đồng loạt tăng giá.

McLaren 750S Coupe trước đây được niêm yết ở mức 22,5907 tỷ đồng, nay tăng lên 27,9653 tỷ đồng, tương đương mức chênh 5,3746 tỷ đồng, khoảng 23,8%.

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McLaren 750S Spider MSO Orange Coriolis

Phiên bản mui trần 750S Spider tăng mạnh hơn, từ 24,9908 tỷ lên 30,9958 tỷ đồng, tức tăng 6,005 tỷ đồng, tương đương khoảng 24%.

Hai phiên bản hybrid Artura cũng không nằm ngoài xu hướng này. Artura Coupe tăng từ 15,29 tỷ lên 17,9487 tỷ đồng, chênh 2,6587 tỷ đồng; Artura Spider tăng từ 16,66 tỷ lên 19,6504 tỷ đồng, tức tăng thêm 2,9904 tỷ đồng.

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Bảng giá các mẫu siêu xe McLaren trước và sau khi tăng

Điểm đáng chú ý nằm ở dòng Artura. Trước đó vào tháng 2/2026, mẫu siêu xe McLaren Artura từng được hưởng ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt dành cho ôtô hybrid, giúp giá xe tại Việt Nam giảm đáng kể. Tuy nhiên với bảng giá mới, mức giá của cả Artura Coupe và Spider đã tăng trở lại.

Artura Coupe và Spider lần lượt có giá 15,29 và 16,66 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 1,7-2 tỷ đồng so với mức giá dự kiến nếu không được hưởng ưu đãi thuế. Mẫu xe sử dụng động cơ V6 3.0 kết hợp môtơ điện, tiêu thụ nhiên liệu 4,8 lít/100 km, thấp hơn ngưỡng để được áp dụng mức thuế ưu đãi.

Riêng 750S Spider hiện trở thành mẫu McLaren đắt nhất trong danh mục phân phối chính hãng tại Việt Nam với giá khởi điểm gần 31 tỷ đồng.

Rolls-Royce: Phantom Extended tăng hơn 7 tỷ đồng

Mức điều chỉnh của Rolls-Royce trải rộng trên toàn bộ danh mục, từ Spectre thuần điện cho tới Phantom Extended. Rolls-Royce cũng điều chỉnh giá toàn bộ danh mục. Mức chênh lệch so với bảng giá cũ dao động từ khoảng 1,1 đến 7,1 tỷ đồng. Một con số biến động giá khá kinh ngạc, với 1,1 tỷ đồng hiện nay có thể sở hữu một chiếc SUV với đầy đủ tiện nghi và trang bị khá hiện đại.

Ghost Series II bản tiêu chuẩn tăng từ 33,11 tỷ đồng lên 37,29 tỷ đồng, tương đương mức tăng 4,18 tỷ đồng.

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Rolls-Royce Phantom Extended

Ghost Extended tăng 4,6266 tỷ đồng, từ 36,982 tỷ lên 41,6086 tỷ đồng. Trong khi đó Black Badge Ghost tăng từ 38,39 tỷ lên 43,2586 tỷ đồng, tức cao hơn 4,8686 tỷ đồng so với trước.

Ở dòng SUV Cullinan, bản tiêu chuẩn tăng từ 39,6 tỷ lên 41,6086 tỷ đồng, trong khi Black Badge Cullinan tăng từ 43,34 tỷ lên 47,575 tỷ đồng.

Mức tăng mạnh nhất thuộc về Phantom Extended. Giá xe từ 54,989 tỷ đồng được điều chỉnh lên 62,0686 tỷ đồng, chênh 7,0796 tỷ đồng, tương đương khoảng 12,9%. Phantom tiêu chuẩn cũng tăng thêm 6,226 tỷ đồng, từ 48,774 tỷ lên 55 tỷ đồng.

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Bảng giá Rolls-Royce trước và sau khi tăng

Ở chiều ngược lại, Spectre có mức điều chỉnh thấp nhất. Spectre Series II tăng hơn 1,09 tỷ đồng, lên 18,8881 tỷ đồng, còn Black Badge Spectre tăng khoảng 1,93 tỷ đồng, lên 21,7316 tỷ đồng.

Sau đợt điều chỉnh, Rolls-Royce Spectre Series II tiếp tục là mẫu xe có giá khởi điểm thấp nhất trong danh mục chính hãng của thương hiệu tại Việt Nam, trong khi Phantom Extended đứng đầu với giá hơn 62 tỷ đồng.

Một đặc điểm cần lưu ý là giá niêm yết của Rolls-Royce chủ yếu mang tính chất giá khởi điểm. Khách hàng của thương hiệu thường lựa chọn các chương trình cá nhân hóa Bespoke, do đó giá trị thực tế của một chiếc xe sau cấu hình có thể cao hơn đáng kể so với mức giá khởi điểm mà hãng đưa ra.

Lamborghini Temerario tăng hơn 7 tỷ đồng

Lamborghini cập nhật giá mới cho các dòng Urus, Temerario và Revuelto. Trong đó, Urus Performante có mức giá mới 20,295 tỷ đồng, tăng gần 3,8 tỷ đồng so với mức 16,5 tỷ đồng khi ra mắt tại Việt Nam năm 2023.

Đáng chú ý nhất là Lamborghini Temerario. Khi mức giá dành cho thị trường Việt Nam được công bố vào tháng 11/2025, mẫu siêu xe kế nhiệm Huracan có giá khoảng 19,6 tỷ đồng.

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Lamborghini Temerario

Hiện giá khởi điểm mới đã lên 26,752 tỷ đồng, tức cao hơn 7,152 tỷ đồng, tương đương mức tăng khoảng 36,5%. Đây là một trong những mức tăng lớn nhất xét theo tỷ lệ trong nhóm xe được điều chỉnh lần này.

Theo phía nhà phân phối, mức giá mới của Temerario chịu tác động từ việc Lamborghini điều chỉnh giá xe, bên cạnh sự gia tăng của chi phí vận chuyển cũng như vận hành.

Temerario là mẫu xe thay thế Huracan trong danh mục sản phẩm Lamborghini. Xe sử dụng hệ truyền động hybrid gồm động cơ V8 4.0L tăng áp kép kết hợp ba mô-tơ điện, sản sinh công suất độc lập 800 mã lực và mô-men xoắn cực đại 730 Nm. Khả năng đạt vòng tua cực đại lên tới 10.000 vòng/phút, một con số kỷ lục đối với động cơ tăng áp thương mại, mang lại âm thanh sắc sảo tương tự các dòng xe đua.

Một mẫu xe khác cũng tăng đáng kể là Urus Performante. Khi ra mắt chính hãng tại Việt Nam năm 2023, xe có giá khoảng 16,5 tỷ đồng. Bảng giá hiện tại nâng con số này lên 20,295 tỷ đồng, tức tăng khoảng 3,795 tỷ đồng, tương đương 23%.

Một trường hợp cần phân biệt là Lamborghini Revuelto SV: Revuelto tiêu chuẩn hiện có giá 53,955 tỷ đồng, trong khi phiên bản hiệu năng cao Revuelto SV mới được mở bán ở mức 60,115 tỷ đồng. Như vậy bản SV cao hơn bản tiêu chuẩn 6,16 tỷ đồng, tương đương khoảng 11,4%.

Tuy nhiên đây không phải mức tăng giá của cùng một phiên bản, bởi Revuelto SV là biến thể Super Veloce mới được Lamborghini phát triển trên nền tảng Revuelto. Do đó, khoản chênh hơn 6 tỷ đồng nên được hiểu là mức giá cao hơn của phiên bản SV so với Revuelto tiêu chuẩn

Điều đáng chú ý là sự gia tăng lần này không chỉ tập trung ở những mẫu xe động cơ dung tích lớn mà xuất hiện cả trên xe điện và xe hybrid. Điều đó cho thấy yếu tố thuế không phải yếu tố duy nhất quyết định biến động giá. Giá xuất xưởng từ hãng, chi phí nhập khẩu, logistics, tỷ giá và chi phí vận hành của hệ thống phân phối đều có thể tác động đáng kể đến giá xe cuối cùng được đưa ra thị trường tại Việt Nam.

Với mức điều chỉnh từ 1-7 tỷ đồng này của các siêu xe và siêu sang có thể không làm thay đổi bản chất phân khúc khách hàng, nhưng cho thấy mặt bằng giá của thị trường này đang được thiết lập ở một mức cao hơn đáng kể so với trước.

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Thị trường ô tô: Nhiều mẫu xe giảm dưới 400 triệu đồng

VOV.VN - Thị trường ô tô Việt Nam bước vào tháng 9/2026 với cuộc đua giảm giá không kém phần sôi động. Đáng chú ý, một số mẫu xe thuộc phân khúc SUV, MPV và sedan hạng B đang được đại lý chào bán với giá thực tế dưới 400 triệu đồng, ngang hoặc thậm chí thấp hơn mẫu xe đô thị cỡ nhỏ.

Bảo Linh/VOV.VN
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