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Giải đua xe địa hình PVOIL VOC 2026 được thăng hạng lên cấp Quốc gia

Thứ Năm, 09:58, 15/10/2026
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VOV.VN - Trong lần kỷ niệm năm thứ 19, Giải Đua xe ô tô địa hình Việt Nam năm 2026 đã gia nhập hệ thống Giải vô địch quốc gia và quy mô giải cũng được mở rộng hơn trước đây.

Giải Đua xe ô tô địa hình Việt Nam năm 2026 (PVOIL VOC 2026) đánh dấu năm thứ 19 được tổ chức và chính thức được công nhận và đưa vào hệ thống Giải vô địch quốc gia kể từ năm nay. Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 30/10 đến 1/11/2026 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Hà Nội) với quy mô kỷ lục.

Trưởng Ban tổ chức PVOIL Cup Nguyễn Đại Hoàng cho biết, việc được đưa vào hệ thống Giải vô địch quốc gia đánh dấu bước phát triển mới của PVOIL VOC, góp phần nâng cao vị thế, tính chuyên nghiệp và chất lượng chuyên môn của bộ môn đua xe ô tô địa hình tại Việt Nam.

giai dua xe dia hinh pvoil voc 2026 duoc thang hang len cap quoc gia hinh anh 1
Theo BTC, Giải Đua xe ô tô Địa hình Việt Nam năm 2026, Với hệ thống đường thi đa dạng và lịch thi đấu liên tục trong ba ngày, PVOIL VOC 2026 hướng tới nâng cao chất lượng tranh tài, đồng thời tiếp tục phát triển cộng đồng thể thao ô tô địa hình trên cả nước.

Cụ thể, PVOIL VOC 2026 thu hút 176 vận động viên đến từ 88 đội đua, phân thành 4 hạng đấu: Bán tải Cơ bản, SUV Cơ bản, Nâng cao và Chuyên nghiệp. Ban tổ chức cũng mở rộng quy mô với 24 đường đua và 50 bài thi đấu trải rộng trên 200 ha địa hình đồi đất, rừng và đầm lầy xung quanh hồ Đồng Mô. 

Bên cạnh đó, PVOIL VOC 2026 không chỉ là điểm hẹn của những người đam mê bộ môn đua xe thể thao, mà còn dần trở thành một lễ hội và không gian trải nghiệm thực tế. Khán giả sẽ có cơ hội tham gia các hoạt động lái thử mô phỏng đường thi off-road với nhiều mẫu xe vừa ra mắt như Ford Raptor 3.0 V6, Ford Everest Platinum+ 2.3L Ecoboost, Toyota Hilux thế hệ mới và đặc biệt là Land Cruiser FJ 2026.

giai dua xe dia hinh pvoil voc 2026 duoc thang hang len cap quoc gia hinh anh 2
Sơ đồ các đường thi cho VOC 2026

Điểm nhấn của mùa giải năm nay là sự tham gia đồng tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng Liên đoàn ô tô thể thao Việt Nam (VMF). Giải đấu được vận hành theo mô hình xã hội hóa 100%, không sử dụng ngân sách nhà nước. Năm 2026 cũng ghi nhận thời điểm Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam chính thức được chuyển giao về thành phố Hà Nội quản lý. 

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Thị trường ô tô Quý III/2026: Nhiều mẫu không bán nổi 100 xe

VOV.VN - Sau 3 tháng của quý III/2026, thị trường ô tô Việt Nam chứng kiến cảnh ế ẩm của nhiều dòng xe khi doanh số bán hàng không đạt nổi mốc 100 chiếc, phản ánh sự cạnh tranh khốc liệt và xu hướng dịch chuyển thị hiếu của người tiêu dùng. Tuy nhiên, có những dòng xe thì do yêu tố khách quan dẫn đến doanh số kém.

CTV Hoàng Phúc/VOV.VN
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