Doanh số xe Hyundai tháng 9/2026: Tucson bật tăng mạnh

Cụ thể, theo báo cáo kinh doanh của Tập đoàn Thành Công, trong tháng 9/2026, Hyundai Tucson ghi nhận doanh số 1.004 xe, trở thành mẫu xe bán chạy nhất toàn danh mục sản phẩm Hyundai trong tháng. So với tháng 8/2026 (607 xe) doanh số của Tucson đã tăng 397 xe.

Với thiết kế thể thao, cá tính, không gian sử dụng rộng rãi cùng khả năng vận hành linh hoạt và hệ thống công nghệ hiện đại, Tucson tiếp tục khẳng định sức hút trong phân khúc SUV hạng C. Lũy kế 9 tháng đầu của năm 2026, mẫu xe đạt doanh số 6.716 xe.

Trong báo cáo doanh số Hyundai tháng 9/2026, các dòng xe gầm cao như Tucson (1.004 xe) và Creta (849 xe) tiếp tục đóng vai trò là những mẫu xe bán chạy nhất

Đứng tiếp theo là Hyundai Creta với doanh số 849 xe trong tháng 9/2026. Sở hữu thiết kế trẻ trung, hiện đại, khả năng vận hành linh hoạt cùng hệ thống trang bị tiện nghi, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng, Creta là lựa chọn phù hợp với nhiều nhóm khách hàng. Đặc biệt, tại Car Choice Awards 2026 vừa qua, Hyundai Creta được vinh danh ở hạng mục “Xe gia đình - Hạng dưới 600 triệu đồng” - cho thấy sức hút của mẫu xe trong phân khúc SUV đô thị.

Ở các dòng xe du lịch khác, Hyundai Grand i10 đạt doanh số 165 xe trong tháng 9/2026, tiếp tục đáp ứng nhu cầu di chuyển trong đô thị nhờ kích thước nhỏ gọn và tính linh hoạt. Với nhóm SUV cỡ lớn, Hyundai Santa Fe đạt doanh số 107 xe và Hyundai Stargazer ghi nhận doanh số 200 xe trong tháng 9/2026, tăng nhẹ so với tháng trước.

Doanh số bán hàng các mẫu xe Hyundai trong tháng 9//2026 (Đơn vị: Xe)

Song song với mảng xe du lịch, xe thương mại Hyundai đạt doanh số 1.138 xe trong tháng 9/2026, nâng tổng doanh số lũy kế 9 tháng đầu của năm 2026 lên 10.687 xe. Kết quả này tiếp tục đóng góp vào cơ cấu kinh doanh chung của Hyundai Thành Công, đáp ứng nhu cầu vận tải, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên cả nước.

Theo đại diện của TC Group, để tăng thêm sức cạnh tranh với các đối thủ trong những tháng cuối năm 2026, Hyundai Thành Công sẽ tiếp tục phát triển danh mục sản phẩm, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh và phát huy lợi thế của hệ thống phân phối trên toàn quốc. Các chương trình bán hàng, hỗ trợ tài chính và chăm sóc khách hàng được triển khai đồng bộ nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm ngày càng đa dạng, nâng cao trải nghiệm sở hữu xe và củng cố sự hiện diện của thương hiệu Hyundai tại thị trường Việt Nam.