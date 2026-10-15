Mazda CX-5 và Mitsubishi Destinator "đấu" nhau về giá bán

Phân khúc SUV cỡ C tại Việt Nam bước vào tháng 10/2026 với cuộc cạnh tranh giá ngày càng quyết liệt. Đáng chú ý, hai cái tên Mazda CX-5 và Mitsubishi Destinator đều xuất hiện những mức giá ưu đãi mới tại đại lý. Trong khi CX-5 tạo sức ép bằng mức giá hấp dẫn và vị thế lâu năm trên thị trường, Destinator đáp trả bằng cấu hình 7 chỗ, động cơ tăng áp và không gian sử dụng rộng hơn.

Theo khảo sát, một đại lý Mazda tại miền Nam đang chào bán CX-5 bản 2.0 Deluxe với giá 638 triệu đồng, thấp hơn 61 triệu đồng so với mức niêm yết 699 triệu đồng. Các phiên bản còn lại cũng được giảm khoảng 70-80 triệu đồng, tùy cấu hình. Tuy nhiên, mức ưu đãi này không được áp dụng đồng loạt trên toàn quốc; tại nhiều đại lý miền Bắc, giá thực tế của CX-5 vẫn phổ biến quanh khoảng 659-666 triệu đồng.

Ở diễn biến khác, Mitsubishi Destinator cũng được giảm sâu hơn tháng trước. Một showroom tại TP.HCM đang chào bán Destinator tiêu chuẩn với giá 680 triệu đồng. Mức này thấp hơn 100 triệu đồng so với giá niêm yết, đã bao gồm chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ từ nhà phân phối (tương đương với giảm 78 triệu đồng).

Tuy nhiên không phải showroom nào cũng áp dụng mức giá ưu đãi như trên. Tại Hà Nội, giá khởi điểm thực tế của Destinator tiêu chuẩn dao động trong khoảng 685-690 triệu đồng, giảm 90-95 triệu đồng.

Như vậy, tại những đại lý có chính sách ưu đãi mạnh nhất, Mazda CX-5 đang thấp hơn Destinator khoảng 42 triệu đồng. Tuy nhiên, khoảng cách thực tế có thể nhỏ hơn đáng kể tùy khu vực và chính sách từng showroom.

Bộ đôi SUV cỡ C - Mazda CX-5 và Mitsubishi Destinator đều xuất hiện những mức giá ưu đãi mới tại đại lý.

CX-5 lợi thế về giá, Destinator nhỉnh hơn về không gian

Nếu chỉ nhìn vào giá bán sau ưu đãi, Mazda CX-5 hiện đang chiếm ưu thế. Với mức 638 triệu đồng thậm chí có thể đã đưa mẫu SUV cỡ C này xuống vùng giá của nhiều SUV hạng B.

Đây là lợi thế đáng kể đối với CX-5 trong bối cảnh người tiêu dùng Việt Nam vẫn đặc biệt nhạy cảm với giá bán. Với mức chênh chỉ vài chục triệu đồng so với một số SUV cỡ B, thì nay người mua có thể dễ dàng tiếp cận một mẫu xe có kích thước lớn hơn, không gian tốt hơn và thuộc phân khúc cao hơn.

Tuy nhiên, Mitsubishi Destinator lại tiếp cận khách hàng theo hướng khác. Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở cấu hình 7 chỗ, còn CX-5 là SUV 5 chỗ. Mitsubishi định vị Destinator như một SUV đa dụng dành cho gia đình, nhờ đó có khả năng đáp ứng nhóm khách hàng thường xuyên di chuyển đông người.

Mitsubishi Destinator lợi thế hơn về không gian

Mitsubishi Destinator có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.680 x 1.840 x 1.780 mm, chiều dài cơ sở 2.815 mm và khoảng sáng gầm 214 mm.

Trong khi đó, Mazda CX-5 có kích thước 4.590 x 1.845 x 1.680 mm, chiều dài cơ sở 2.700 mm và khoảng sáng gầm 200 mm.

Như vậy, Destinator dài hơn CX-5 khoảng 90 mm, trục cơ sở dài hơn 115 mm và cao hơn 100 mm. Đây là những khác biệt khá “nặng ký” trong việc bố trí không gian nội thất, đặc biệt khi Mitsubishi phải dành chỗ cho hàng ghế thứ ba.

Nhưng ở chiều ngược lại, CX-5 có chiều rộng nhỉnh hơn một chút và cấu hình 5 chỗ giúp khoang hành khách không phải chia sẻ diện tích với hàng ghế thứ ba.

Mazda CX-5 chỉ được trang bị 5 chỗ ngồi

Sự khác biệt tiếp theo nằm ở hệ truyền động. Mitsubishi Destinator sử dụng động cơ xăng 1.5L MIVEC tăng áp, công suất cực đại 163 PS, mô-men xoắn 250 Nm, kết hợp hộp số CVT và dẫn động cầu trước.

Mazda CX-5 bản 2.0L sử dụng động cơ SkyActiv-G hút khí tự nhiên dung tích 1.998 cc, sản sinh công suất 154 mã lực, mô-men xoắn 200 Nm, đi cùng hộp số tự động 6 cấp.

Xét riêng thông số công bố, Destinator có phẩn nhỉnh hơn về ưu thế động cơ mô-men xoắn. Đặc tính động cơ tăng áp cũng giúp mô-men xoắn lớn hơn, phù hợp với một mẫu xe 7 chỗ có tải trọng cao. Tuy nhiên CX-5 lại sử dụng cấu hình động cơ hút khí tự nhiên và hộp số tự động 6 cấp truyền thống. Đây không phải là cấu hình nổi bật nếu chỉ so thông số, nhưng lợi thế của CX-5 nằm ở một hệ truyền động đã được sử dụng lâu năm và quen thuộc với thị trường.

Về mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp được nhà sản xuất công bố, Destinator là 7,3 lít/100 km, trong khi CX-5 2.0L ở mức 7,0 lít/100 km. Khoảng chênh này không lớn và số liệu công bố không đồng nghĩa mức tiêu hao thực tế trong mọi điều kiện vận hành.

CX-5 đang đứng trước bài toán “cuối vòng đời” sản phẩm và phiên bản mới cũng sắp ra mắt

Một điểm đáng chú ý là Mitsubishi trang bị khá nhiều tiện nghi trên Destinator Premium. Phiên bản này có ghế lái chỉnh điện 6 hướng, điều hòa tự động hai vùng, bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, màn hình giải trí 12,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, 6 túi khí, hệ thống kiểm soát vào cua chủ động AYC cùng 5 chế độ lái. Tuy nhiên mỗi phiên bản sẽ được trang bị và bổ sung các tiện nghie khác nhau, đây không phải là danh mục trang bị cho tất cả các phiên bản.

Tương tự đối với CX-5, các công nghệ hỗ trợ lái i-Activsense được phân bổ khác nhau tùy phiên bản. Do đó, để so sánh chính xác giá trị trang bị, người mua cần đặt các phiên bản có giá thực tế tương đương cạnh nhau thay vì chỉ so bản thấp nhất và bản cao nhất.

Xét vị thế thị trường thì CX-5 có lợi thế lớn hơn. CX-5 nhiều năm nằm trong nhóm SUV cỡ C bán chạy tại Việt Nam. Nhờ duy trì mức giảm giá sâu trong nhiều tháng, mẫu xe này tiếp tục dẫn đầu sức tiêu thụ trong phân khúc, trong khi doanh số lũy kế Destinator từ đầu năm đến hết tháng 8/2026 vẫn thấp hơn CX-5, Ford Territory và VinFast VF 7.

Destinator từng tạo hiệu ứng tốt khi mới mở bán với gần 2.400 xe được bàn giao trong tháng đầu tiên, nhưng sau khi nguồn cung ổn định, mức tăng trưởng không duy trì được ở phong độ đỉnh cao ban đầu đó.

Điều này cho thấy giảm giá của Destinator không chỉ là hoạt động kích cầu thông thường mà còn có thể được xem như một động thái tăng sức cạnh tranh trước các đối thủ đã có vị thế vững hơn.

Hiện tại, với 10.000 xe được bàn giao sau hơn 10 tháng ra mắt, Mitsubishi Destinator đang ghi nhận tốc độ xây dựng doanh số tích cực trên thị trường Việt Nam.

Tuy nhiên ở một khía cạnh khác, CX-5 đang đứng trước bài toán “cuối vòng đời” sản phẩm. Mẫu xe này đang tiến gần thời điểm được nâng cấp lên thế hệ mới, dự kiến trong tháng 11. Đây là một trong những nguyên nhân khiến phiên bản hiện hành liên tục được “tạo đáy hạ giá” ở các đại lý.

Người mua CX-5 hiện tại được hưởng lợi trực tiếp từ giá bán, nhưng khi thế hệ mới ra mắt, mẫu đang bán có thể chịu tác động về mặt vòng đời sản phẩm và giá trị bán lại. Ngược lại, Destinator là sản phẩm mới hơn tại thị trường Việt Nam nên không chịu áp lực tương tự trong ngắn hạn.

Xét lại cục diện cạnh tranh của hai mẫu xe này thì không đơn thuần nằm ở việc mẫu xe nào giảm giá nhiều hơn. CX-5 đang tận dụng lợi thế của một sản phẩm đã đạt độ chín trên thị trường và bước vào giai đoạn cuối vòng đời để tạo ra mức giá rất thấp. Destinator lại dùng cấu hình 7 chỗ, động cơ tăng áp và một nền tảng sản phẩm mới để thuyết phục khách hàng.

Trong bối cảnh thị trường SUV cỡ C ngày càng đông đảo các mẫu xe ra nhập thì khoảng cách giá giữa các sản phẩm đang bị thu hẹp nhanh chóng. Với người tiêu dùng, điều này đồng nghĩa lựa chọn không còn đơn giản dựa trên “phân khúc” hay giá niêm yết, mà ngày càng phụ thuộc vào nhu cầu thực tế: 5 hay 7 chỗ, ưu tiên giá mua hay không gian.