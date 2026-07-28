Hãng nói sao về việc Lynk & Co 900 bị cắt tính năng cao cấp khi về Việt Nam?

Vừa qua, Công ty TNHH Greenlynk Automotives thuộc Tasco Auto, nhà phân phối thương hiệu Lynk & Co tại Việt Nam, chính thức giới thiệu Lynk & Co 900. Đây là mẫu SUV đầu bảng 6 chỗ của thương hiệu, sử dụng công nghệ EM-P Super Hybrid cắm sạc ngoài, với giá bán công bố từ 3,069 tỷ đồng.

Ngay sau khi ra mắt, bên cạnh sự quan tâm về thiết kế, không gian nội thất và các công nghệ tiện nghi, một số người yêu xe cũng đặt câu hỏi về cấu hình của Lynk & Co 900 tại Việt Nam. Trong đó, các thắc mắc tập trung vào việc phiên bản phân phối trong nước không xuất hiện một số trang bị từng được nhắc tới trên xe tại thị trường Trung Quốc như đánh lái bánh sau, chế độ quay đầu tại chỗ, crab mode hay dải đèn LED Pixel phía trước.

Trao đổi với PV Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV.VN), đại diện nhà phân phối thương hiệu Lynk & Co tại Việt Nam cho biết, Lynk & Co 900 được phân phối tại Việt Nam là phiên bản toàn cầu, không phải phiên bản bị cắt giảm trang bị so với xe bán tại Trung Quốc.

Theo Lynk & Co Việt Nam, doanh nghiệp đã nghiên cứu nhu cầu sử dụng, cơ sở hạ tầng giao thông, điều kiện kỹ thuật tại Việt Nam và làm việc với đối tác Trung Quốc để lựa chọn cấu hình phù hợp cho thị trường trong nước. Một số trang bị được người dùng nhắc tới hiện thuộc cấu hình dành riêng cho thị trường nội địa Trung Quốc và chưa được áp dụng trên các phiên bản quốc tế của Lynk & Co 900.

“Phiên bản được phân phối tại Việt Nam là cấu hình toàn cầu, tương đồng với nhiều thị trường xuất khẩu khác của Lynk & Co” - đại diện Lynk & Co Việt Nam cho hay.

Lynk & Co 900 ra mắt tại Việt Nam

Lý giải riêng về chi tiết dải đèn LED Pixel phía trước, Lynk & Co Việt Nam cho biết, đội ngũ kỹ sư đã cân nhắc nhiều yếu tố trong quá trình phát triển phiên bản quốc tế, đặc biệt là điều kiện khí hậu nhiệt đới nóng ẩm tại nhiều thị trường. Thay vì trang bị màn hình hiển thị phía đầu xe, phiên bản quốc tế được tối ưu hệ thống làm mát với các khe thoát gió bổ sung, nhằm nâng cao hiệu quả tản nhiệt và độ bền của hệ truyền động trong quá trình vận hành lâu dài.

Đại diện hãng nhấn mạnh, các giá trị cốt lõi của Lynk & Co 900 vẫn được giữ nguyên, bao gồm nền tảng SPA Evo thế hệ mới, hệ truyền động hybrid hiệu suất cao, không gian 6 chỗ rộng rãi, công nghệ an toàn tiên tiến và hệ thống tiện nghi hiện đại.

Theo Lynk & Co Việt Nam, định hướng sản phẩm của Lynk & Co 900 không chỉ nằm ở một vài trang bị gây chú ý, mà tập trung vào các giá trị sử dụng hằng ngày của khách hàng, như không gian nội thất, khả năng vận hành, công nghệ hỗ trợ lái và trải nghiệm tiện nghi cao cấp.

Giá Lynk & Co 900 tại Việt Nam và Trung Quốc

Tại thị trường Trung Quốc, Lynk & Co 900 có giá niêm yết từ khoảng 30,99 - 41,69 vạn NDT, (tương đương khoảng 1,2 - 1,61 tỷ đồng) sau quy đổi. Trong khi đó, mẫu xe được phân phối tại Việt Nam có giá 3,069 tỷ đồng, tức cao hơn khoảng 1,46 - 1,87 tỷ đồng so với mặt bằng giá niêm yết tại Trung Quốc.

Đáng chú ý, phiên bản cao nhất của Lynk & Co 900 tại Trung Quốc được trang bị hệ truyền động 3 mô-tơ cùng một số công nghệ như đánh lái bánh sau, chế độ quay đầu đặc biệt, crab mode và dải đèn LED Pixel phía trước. Trong khi đó, xe bán tại Việt Nam sử dụng cấu hình 2 mô tơ và không có một số trang bị nói trên. Phía Lynk & Co Việt Nam lý giải đây là phiên bản toàn cầu, được phát triển cho các thị trường quốc tế, còn một số công nghệ trên xe nội địa Trung Quốc chưa được áp dụng cho bản xuất khẩu.

Như vậy, dù được định vị là mẫu SUV đầu bảng của Lynk & Co tại Việt Nam, mức giá hơn 3 tỷ đồng của mẫu xe này đang cao gần gấp đôi so với bản cao nhất tại Trung Quốc sau quy đổi. Điều này khiến người tiêu dùng đặt câu hỏi về sự chênh lệch giá bán sau khi về Việt Nam, nhất là khi cấu hình bán tại thị trường trong nước không xuất hiện một số trang bị cao cấp như trên phiên bản nội địa Trung Quốc.

Thuế phí và yếu tố cấu thành giá

Hiện nay, xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc vào Việt Nam được hưởng ưu đãi thuế theo Hiệp định thương mại tự do ASEAN và Trung Quốc (ACFTA). Tuy nhiên, sau khi cộng dồn các loại thuế và chi phí liên quan như thuế tiêu thụ đặc biệt (khoảng 28–35% đối với xe Hybrid tuỳ loại), thuế giá trị gia tăng, cùng chi phí logistics, kiểm định, bảo hành và vận hành hệ thống phân phối, giá bán thực tế thường tăng đáng kể so với giá gốc tại thị trường sản xuất.

Dù vậy, ngay cả khi đã cộng các yếu tố thuế phí, mức giá hơn 3 tỷ đồng vẫn đưa Lynk & Co 900 vào nhóm SUV hạng sang tại Việt Nam. Ở phân khúc này, mẫu xe sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Volvo XC90, Audi Q7, Mercedes-Benz GLE và Lexus RX.

Bàn giao xe từ tháng 7/2026

Về kế hoạch bàn giao, đại diện nhà phân phối thương hiệu Lynk & Co tại Việt Nam cho biết, đã tiếp nhận những đơn đặt hàng đầu tiên ngay sau sự kiện ra mắt và dự kiến bắt đầu giao xe từ tháng 7/2026.

Tuy nhiên, trong phản hồi gửi VOV.VN, hãng không đưa ra con số cụ thể về số lượng xe có thể bàn giao trong đợt đầu, cũng như năng lực đáp ứng thực tế với lượng đơn hàng hiện tại. Doanh nghiệp cho biết, đang làm việc trực tiếp với từng khách hàng để tư vấn và hoàn thiện cấu hình xe theo nhu cầu, từ màu sắc ngoại thất, nội thất đến các tùy chọn trang bị.

Song song với đó, Lynk & Co Việt Nam khẳng định đang phối hợp với hãng để đảm bảo kế hoạch sản xuất và nguồn cung, nhằm đáp ứng tiến độ giao xe theo cam kết.

Dù vậy, thời điểm bàn giao dự kiến còn khá xa, trong khi các thông tin về số lượng xe phân bổ, năng lực cung ứng ban đầu và mức độ ổn định nguồn hàng vẫn chưa được công bố rõ ràng. Điều này khiến một số câu hỏi tiếp tục được đặt ra, đặc biệt trong bối cảnh Lynk & Co 900 là mẫu SUV đầu bảng, có giá bán trên 3 tỷ đồng và đang thu hút sự quan tâm từ nhóm khách hàng cao cấp tại Việt Nam.