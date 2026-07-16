English
/ Ô TÔ - XE MÁY
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Harley-Davidson FXD Super Glide 2026 tái xuất, sản xuất giới hạn 2.500 chiếc

Thứ Năm, 06:00, 16/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau nhiều năm vắng bóng, cái tên huyền thoại Harley-Davidson FXD Super Glide chính thức trở lại với phiên bản 2026. Mẫu cruiser mang phong cách cổ điển được sản xuất giới hạn chỉ 2.500 chiếc trên toàn thế giới, kết hợp thiết kế lấy cảm hứng từ mẫu FX đời 1971 cùng động cơ V-Twin Milwaukee-Eight 117 mạnh mẽ.

Harley-Davidson hồi sinh biểu tượng Super Glide sau nhiều năm

Harley-Davidson đã đưa cái tên Super Glide trở lại trong dải sản phẩm năm 2026 nhằm tôn vinh một trong những mẫu mô tô mang tính biểu tượng nhất của hãng. Phiên bản FXD Super Glide mới được sản xuất giới hạn 2.500 chiếc trên toàn cầu và mỗi xe đều có số thứ tự riêng, nhấn mạnh giá trị sưu tầm của mẫu xe này. 

Lấy cảm hứng trực tiếp từ chiếc FX ra mắt năm 1971 - mẫu xe được xem là khởi nguồn của dòng cruiser “factory custom”, FXD Super Glide 2026 sở hữu lớp sơn White Onyx Pearl kết hợp họa tiết bình xăng cổ điển cùng các đường sọc đỏ - xanh mang phong cách Mỹ. Xe sử dụng nhiều chi tiết mạ crôm, bánh nan hoa không săm, ghi-đông mini ape-hanger, gác chân đặt giữa và bình xăng dung tích 18,9 lít với thiết kế đậm chất cruiser California thập niên 1970. 

Động cơ V-Twin 1.923 cc cùng nhiều công nghệ hỗ trợ người lái

Sức mạnh của Harley-Davidson FXD Super Glide 2026 đến từ động cơ Milwaukee-Eight 117 Classic V-Twin dung tích 1.923 cc, sản sinh công suất 98 mã lực tại 4.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 163 Nm. Động cơ kết hợp hộp số Cruise Drive 6 cấp, truyền động sơ cấp bằng xích, truyền động cuối bằng dây đai và bộ ly hợp ướt 10 lá côn. 

harley-davidson fxd super glide 2026 tai xuat, san xuat gioi han 2.500 chiec hinh anh 1

Mẫu xe vẫn duy trì phong cách cổ điển với đồng hồ tốc độ dạng analog đặt trên bình xăng, đi kèm màn hình kỹ thuật số hiển thị vòng tua máy. Bên cạnh đó, xe được trang bị hàng loạt công nghệ hiện đại như hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control, chống bó cứng phanh ABS, kiểm soát lực kéo, hệ thống chống khóa bánh sau khi giảm số, cảm biến áp suất lốp và cổng sạc USB Type-C dành cho các thiết bị điện tử. (Paul Tan’s Automotive News)

Thiết kế đậm chất cruiser Mỹ với khả năng vận hành cân bằng

Harley-Davidson FXD Super Glide 2026 sử dụng phanh đĩa thủy lực đơn cho cả hai bánh. Phía trước là đĩa phanh 300 mm với kẹp phanh bốn piston, trong khi bánh sau dùng đĩa 292 mm cùng kẹp phanh hai piston dạng nổi.

Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng đường kính 49 mm phía trước với hành trình 130 mm và giảm xóc đơn phía sau có thể điều chỉnh tải trước, hành trình 86 mm. Xe sử dụng bánh trước 19 inch đi kèm lốp 100/90 và bánh sau 16 inch với lốp 150/80.

harley-davidson fxd super glide 2026 tai xuat, san xuat gioi han 2.500 chiec hinh anh 2

Chiều cao yên chỉ 665 mm giúp người lái dễ chống chân, trong khi trọng lượng ướt đạt 298 kg khi đổ đầy nhiên liệu. Với sự kết hợp giữa thiết kế hoài cổ, trang bị hiện đại và động cơ V-Twin dung tích lớn, FXD Super Glide 2026 hứa hẹn sẽ trở thành mẫu mô tô đáng chú ý dành cho những người yêu thích giá trị truyền thống của Harley-Davidson cũng như các nhà sưu tập trên toàn thế giới. 

harley-davidson fxd super glide 2026 tai xuat, san xuat gioi han 2.500 chiec hinh anh 3
edit-edit-yaris-cross-2-16923253168912040326905-17174254721981770454182.jpg

Top 10 xe xăng, dầu bán chạy nhất 6 tháng đầu năm 2026

VOV.VN - Với doanh số đạt 8.146 xe, Toyota Yaris Cross là mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong đứng đầu danh sách Top 10 xe xăng, dầu bán chạy nhất 6 tháng đầu năm 2026. Toyota Yaris Cross chỉ hơn đối thủ đứng thứ 2 - Mazda CX-5 23 xe, xếp thứ 3 là mẫu MPV - Mitsubishi Xpander đạt 7.791 xe.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Paultan
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Người Việt mua hơn 7.005 xe máy mỗi ngày, tin vui cho nhiều hãng xe
Người Việt mua hơn 7.005 xe máy mỗi ngày, tin vui cho nhiều hãng xe

VOV.VN - Thị trường Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ về xe máy trong quý 2/2026 so với cùng kỳ năm ngoái, với trung bình hơn 7.015 xe bán ra mỗi ngày.

Người Việt mua hơn 7.005 xe máy mỗi ngày, tin vui cho nhiều hãng xe

Người Việt mua hơn 7.005 xe máy mỗi ngày, tin vui cho nhiều hãng xe

VOV.VN - Thị trường Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ về xe máy trong quý 2/2026 so với cùng kỳ năm ngoái, với trung bình hơn 7.015 xe bán ra mỗi ngày.

Hiểu đúng về việc dùng VNeID định danh mức 2 được miễn, giảm lệ phí trước bạ
Hiểu đúng về việc dùng VNeID định danh mức 2 được miễn, giảm lệ phí trước bạ

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP về phát triển công dân số. Theo đó người dân sử dụng VNeID mức 2 sẽ được miễn lệ phí trước bạ xe máy, giảm một nửa lệ phí trước bạ với ô tô khi khai và nộp thuế điện tử.

Hiểu đúng về việc dùng VNeID định danh mức 2 được miễn, giảm lệ phí trước bạ

Hiểu đúng về việc dùng VNeID định danh mức 2 được miễn, giảm lệ phí trước bạ

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP về phát triển công dân số. Theo đó người dân sử dụng VNeID mức 2 sẽ được miễn lệ phí trước bạ xe máy, giảm một nửa lệ phí trước bạ với ô tô khi khai và nộp thuế điện tử.

Top 10 xe có doanh số thấp nhất quý II/2026: Nhiều "ông lớn" Nhật Bản được gọi tên
Top 10 xe có doanh số thấp nhất quý II/2026: Nhiều "ông lớn" Nhật Bản được gọi tên

VOV.VN - Nửa đầu năm 2026, dù các hãng đã tung ra rất nhiều chương trình ưu đãi, kích cầu nhưng điều này không giúp doanh số của nhiều mẫu xe được cải thiện. Nhiều mẫu xe kết thúc nửa đầu năm 2026 với doanh số "èo uột" chỉ đạt vài chục xe đến hơn trăm xe và chủ yếu đến từ các thương hiệu Nhật Bản.

Top 10 xe có doanh số thấp nhất quý II/2026: Nhiều "ông lớn" Nhật Bản được gọi tên

Top 10 xe có doanh số thấp nhất quý II/2026: Nhiều "ông lớn" Nhật Bản được gọi tên

VOV.VN - Nửa đầu năm 2026, dù các hãng đã tung ra rất nhiều chương trình ưu đãi, kích cầu nhưng điều này không giúp doanh số của nhiều mẫu xe được cải thiện. Nhiều mẫu xe kết thúc nửa đầu năm 2026 với doanh số "èo uột" chỉ đạt vài chục xe đến hơn trăm xe và chủ yếu đến từ các thương hiệu Nhật Bản.

Top 10 mẫu xe doanh số thấp nhất tháng 6/2026: Ford Mustang Mach-E "đứng đầu bảng"
Top 10 mẫu xe doanh số thấp nhất tháng 6/2026: Ford Mustang Mach-E "đứng đầu bảng"

VOV.VN - Với doanh số chỉ đạt 6 xe bán ra trong tháng 6/2026, Ford Mustang Mach-E là mẫu xe đứng đầu bảng xếp hạng Top 10 mẫu xe doanh số thấp nhất tháng 6/2026. Bên cạnh đó, những mẫu xe có tên trong bảng danh sách này cũng có doanh số không vượt nổi 2 con số.

Top 10 mẫu xe doanh số thấp nhất tháng 6/2026: Ford Mustang Mach-E "đứng đầu bảng"

Top 10 mẫu xe doanh số thấp nhất tháng 6/2026: Ford Mustang Mach-E "đứng đầu bảng"

VOV.VN - Với doanh số chỉ đạt 6 xe bán ra trong tháng 6/2026, Ford Mustang Mach-E là mẫu xe đứng đầu bảng xếp hạng Top 10 mẫu xe doanh số thấp nhất tháng 6/2026. Bên cạnh đó, những mẫu xe có tên trong bảng danh sách này cũng có doanh số không vượt nổi 2 con số.

Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 6/2026: Top 1 tiếp tục gọi tên VinFast Limo Green
Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 6/2026: Top 1 tiếp tục gọi tên VinFast Limo Green

VOV.VN - VinFast Limo Green tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu bảng xếp hạng doanh số ô tô theo tháng tại thị trường Việt Nam với gần 4.000 xe bán ra trong tháng 6/2026.

Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 6/2026: Top 1 tiếp tục gọi tên VinFast Limo Green

Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 6/2026: Top 1 tiếp tục gọi tên VinFast Limo Green

VOV.VN - VinFast Limo Green tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu bảng xếp hạng doanh số ô tô theo tháng tại thị trường Việt Nam với gần 4.000 xe bán ra trong tháng 6/2026.

Top xe bán tải bán chạy nhất tháng 6: Toyota Hilux bất ngờ vượt mặt Ford Ranger
Top xe bán tải bán chạy nhất tháng 6: Toyota Hilux bất ngờ vượt mặt Ford Ranger

VOV.VN - Với doanh số bán ra 1.000 xe trong tháng 6/2026 (tăng 352 xe so với tháng 5/2026), Toyota Hilux đã vượt mặt Ford Ranger để trở thành mẫu xe bán tải được yêu thích nhất tháng. Đây là lần thứ 2 mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật Bản làm được điều này trong nửa đầu năm nay.

Top xe bán tải bán chạy nhất tháng 6: Toyota Hilux bất ngờ vượt mặt Ford Ranger

Top xe bán tải bán chạy nhất tháng 6: Toyota Hilux bất ngờ vượt mặt Ford Ranger

VOV.VN - Với doanh số bán ra 1.000 xe trong tháng 6/2026 (tăng 352 xe so với tháng 5/2026), Toyota Hilux đã vượt mặt Ford Ranger để trở thành mẫu xe bán tải được yêu thích nhất tháng. Đây là lần thứ 2 mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật Bản làm được điều này trong nửa đầu năm nay.

THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn