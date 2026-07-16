Harley-Davidson FXD Super Glide 2026 tái xuất, sản xuất giới hạn 2.500 chiếc

Harley-Davidson hồi sinh biểu tượng Super Glide sau nhiều năm

Harley-Davidson đã đưa cái tên Super Glide trở lại trong dải sản phẩm năm 2026 nhằm tôn vinh một trong những mẫu mô tô mang tính biểu tượng nhất của hãng. Phiên bản FXD Super Glide mới được sản xuất giới hạn 2.500 chiếc trên toàn cầu và mỗi xe đều có số thứ tự riêng, nhấn mạnh giá trị sưu tầm của mẫu xe này.

Lấy cảm hứng trực tiếp từ chiếc FX ra mắt năm 1971 - mẫu xe được xem là khởi nguồn của dòng cruiser “factory custom”, FXD Super Glide 2026 sở hữu lớp sơn White Onyx Pearl kết hợp họa tiết bình xăng cổ điển cùng các đường sọc đỏ - xanh mang phong cách Mỹ. Xe sử dụng nhiều chi tiết mạ crôm, bánh nan hoa không săm, ghi-đông mini ape-hanger, gác chân đặt giữa và bình xăng dung tích 18,9 lít với thiết kế đậm chất cruiser California thập niên 1970.

Động cơ V-Twin 1.923 cc cùng nhiều công nghệ hỗ trợ người lái

Sức mạnh của Harley-Davidson FXD Super Glide 2026 đến từ động cơ Milwaukee-Eight 117 Classic V-Twin dung tích 1.923 cc, sản sinh công suất 98 mã lực tại 4.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 163 Nm. Động cơ kết hợp hộp số Cruise Drive 6 cấp, truyền động sơ cấp bằng xích, truyền động cuối bằng dây đai và bộ ly hợp ướt 10 lá côn.

Mẫu xe vẫn duy trì phong cách cổ điển với đồng hồ tốc độ dạng analog đặt trên bình xăng, đi kèm màn hình kỹ thuật số hiển thị vòng tua máy. Bên cạnh đó, xe được trang bị hàng loạt công nghệ hiện đại như hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control, chống bó cứng phanh ABS, kiểm soát lực kéo, hệ thống chống khóa bánh sau khi giảm số, cảm biến áp suất lốp và cổng sạc USB Type-C dành cho các thiết bị điện tử. (Paul Tan’s Automotive News)

Thiết kế đậm chất cruiser Mỹ với khả năng vận hành cân bằng

Harley-Davidson FXD Super Glide 2026 sử dụng phanh đĩa thủy lực đơn cho cả hai bánh. Phía trước là đĩa phanh 300 mm với kẹp phanh bốn piston, trong khi bánh sau dùng đĩa 292 mm cùng kẹp phanh hai piston dạng nổi.

Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng đường kính 49 mm phía trước với hành trình 130 mm và giảm xóc đơn phía sau có thể điều chỉnh tải trước, hành trình 86 mm. Xe sử dụng bánh trước 19 inch đi kèm lốp 100/90 và bánh sau 16 inch với lốp 150/80.

Chiều cao yên chỉ 665 mm giúp người lái dễ chống chân, trong khi trọng lượng ướt đạt 298 kg khi đổ đầy nhiên liệu. Với sự kết hợp giữa thiết kế hoài cổ, trang bị hiện đại và động cơ V-Twin dung tích lớn, FXD Super Glide 2026 hứa hẹn sẽ trở thành mẫu mô tô đáng chú ý dành cho những người yêu thích giá trị truyền thống của Harley-Davidson cũng như các nhà sưu tập trên toàn thế giới.