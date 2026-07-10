Người Việt mua hơn 7.005 xe máy mỗi ngày, tin vui cho nhiều hãng xe

Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) vừa công bố báo cáo bán hàng quý 2/2026 với tổng cộng 638.431 xe máy bán ra tại thị trường trong nước, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Trung bình mỗi ngày trong 3 tháng vừa qua, người tiêu dùng Việt Nam mua khoảng hơn 7.015 xe máy. Trong nửa đầu năm 2026, thị trường Việt Nam cũng đã tiêu thụ tổng cộng hơn 1,36 triệu xe.

VAMM bao gồm 5 thành viên: Honda, Piaggio, Suzuki, SYM và Yamaha. Trong đó, sản phẩm kinh doanh của các thành viên có cả xe máy chạy xăng cũng như xe điện, với cả các mẫu xe máy phổ thông cũng như mô tô phân khối lớn.

Để theo kịp xu thế thị trường, nhiều hãng xe máy tại Việt Nam đang đẩy mạnh các sản phẩm xe máy điện.

Theo thông báo, VAMM sẽ phát hành báo cáo kỳ tiếp theo vào tháng 10/2026. Tuy nhiên, hiệp hội này chỉ gồm hầu hết các nhà sản xuất xe máy với thế mạnh chủ yếu là xe chạy xăng truyền thống, trong khi nhiều hãng xe khác với doanh số lớn đang cạnh tranh ở các phân khúc xe máy điện.

Trong đó, VinFast đang dẫn đầu về doanh số xe máy điện tại thị trường Việt Nam với tổng cộng hơn 400.000 xe bán ra trong năm 2025. Ngoài ra, một số nhà sản xuất khác trong thị trường cũng đang tham gia trong các phân khúc này như: Yadea, Datbike...