Honda City 2026 phiên bản nâng cấp ra mắt với diện mạo hoàn toàn mới

Honda City 2026 sở hữu diện mạo mới sắc sảo hơn

Sau nhiều hình ảnh rò rỉ trước đó, Honda City 2026 phiên bản nâng cấp đã chính thức ra mắt tại thị trường Ấn Độ với hàng loạt thay đổi về thiết kế ngoại thất. Đây là lần nâng cấp thứ hai dành cho thế hệ thứ năm của dòng sedan này kể từ khi ra mắt năm 2020.

Phần đầu xe được làm mới toàn diện với cụm đèn LED projector mảnh hơn, dải đèn LED định vị kéo dài toàn chiều rộng cùng lưới tản nhiệt dạng tổ ong mới. Logo Honda cũng được chuyển vị trí lên mép capo thay vì đặt giữa lưới tản nhiệt như trước. Cản trước thiết kế lại giúp chiếc sedan trông thể thao và hiện đại hơn.

Ở phía sau, Honda tinh chỉnh cụm đèn hậu với hiệu ứng khói, bổ sung cản sau mới cùng bộ mâm hợp kim 16 inch thiết kế hai tông màu. Xe có thêm màu sơn Crystal Black Pearl mới bên cạnh các tùy chọn màu hiện có.

Nội thất nâng cấp mạnh về công nghệ và tiện nghi

Khoang cabin Honda City 2026 vẫn giữ bố cục quen thuộc nhưng được nâng cấp đáng kể về trang bị. Điểm nổi bật là màn hình giải trí trung tâm mới kích thước 10,1 inch hoặc 10,25 inch tùy phiên bản, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Honda cũng bổ sung ghế trước thông gió, đèn viền nội thất ambient light, sạc không dây, hệ thống camera 360 độ và cửa sổ trời. Đây đều là những trang bị được khách hàng tại Ấn Độ mong chờ từ lâu để giúp City cạnh tranh tốt hơn trong phân khúc sedan cỡ trung.

Về an toàn, mẫu xe tiếp tục được trang bị gói Honda Sensing ADAS với các tính năng như phanh giảm va chạm, hỗ trợ giữ làn, kiểm soát hành trình thích ứng và cảnh báo lệch làn. Ngoài ra còn có 6 túi khí, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera LaneWatch và cảm biến áp suất lốp.

Giữ nguyên động cơ xăng và Hybrid, giá từ khoảng 12 lakh Rupee

Honda City 2026 tiếp tục sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.5L i-VTEC cho công suất khoảng 121 mã lực và mô-men xoắn 145 Nm, đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc CVT.

Phiên bản Hybrid e:HEV vẫn sử dụng hệ truyền động Hybrid mạnh mẽ với tổng công suất khoảng 126 mã lực và mô-men xoắn 253 Nm, kết hợp hộp số e-CVT. Honda công bố mức tiêu thụ nhiên liệu của bản Hybrid đạt khoảng 27,26 km/lít.

Ngoài ra còn có hệ thống truyền động Hybrid e:HEV dựa trên động cơ 4 xi-lanh hút khí tự nhiên 1.5 lít hoạt động theo chu trình Atkinson, sản sinh công suất 100 PS và mô-men xoắn 131 Nm. Hệ thống này được hỗ trợ bởi một động cơ điện kéo có công suất 109 PS và mô-men xoắn 253 Nm, cùng với một động cơ điện khác đóng vai trò là máy phát điện cho pin lithium-ion. Với hộp số CVT điện tử truyền động đến bánh trước, e:HEV chủ yếu hoạt động như một xe điện (EV) nhưng động cơ đốt trong có thể được kích hoạt để trực tiếp dẫn động bánh trước khi cần thiết.

Mẫu City mới có bốn phiên bản, gồm SV, V, ZX và ZX+, mỗi phiên bản đều có các tùy chọn hệ thống truyền động riêng. Phiên bản SV chỉ có sẵn động cơ 1.5L hút khí tự nhiên/hộp số sàn 6 cấp trong khi đóphiên bản ZX cũng được trang bị động cơ 1.5L hút khí tự nhiên và hai tùy chọn hộp số tương tự. Phiên bản cao cấp nhất ZX+ có thể được trang bị tất cả các tùy chọn động cơ.

Các lựa chọn màu sắc bao gồm Đen ánh ngọc trai, Đỏ ánh kim, Xanh dương ánh ngọc trai, Trắng bạch kim, Bạc ánh trăng và Xám thiên thạch. Mỗi chiếc xe mua đều đi kèm với bảo hành tiêu chuẩn ba năm không giới hạn số km, có thể gia hạn lên bảy năm/không giới hạn số km hoặc 10 năm/120.000 km. Phiên bản Hybrid được bảo hành năm năm/100.000 km cho các bộ phận hệ thống Hybrid, trong khi pin lithium-ion được bảo hành tám năm/160.000 km.

Tại Ấn Độ, Honda City có giá khởi điểm từ khoảng 11,99 lakh Rupee (khoảng 330 triệu đồng) và cao nhất lên tới 21 lakh Rupee (khoảng 580 triệu đồng) cho bản Hybrid cao cấp nhất. Xe sẽ cạnh tranh trực tiếp với Hyundai Verna, Volkswagen Virtus và Skoda Slavia trong phân khúc sedan hạng B cao cấp.