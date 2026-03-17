Honda CR-V 2026 bổ sung trang bị cho bản máy xăng, giá từ 1,039 tỷ đồng

Ngày 19/3, Honda Việt Nam (HVN) đã công bố bổ sung các phiên bản động cơ xăng nâng cấp của CR-V 2026. Cụ thể, xe được bán ra với hai phiên bản gồm G và L, với mức giá bán lẻ đề xuất lần lượt 1,039 tỷ đồng và 1,099 tỷ đồng.

Đáng chú ý, toàn bộ các phiên bản của CR-V 2026 đều được trang bị gói Honda Sensing với các tính năng như: Phanh giảm thiểu va chạm, hỗ trợ giữ làn, kiểm soát hành trình thích ứng và đèn pha tự động. Bên cạnh đó, xe còn sở hữu nhiều công nghệ an toàn khác như cảnh báo áp suất lốp, cảnh báo buồn ngủ, hệ thống 8 túi khí và phanh khẩn cấp sau va chạm, góp phần nâng cao mức độ bảo vệ cho người dùng.

Ngoài ra, trên phiên bản L, xe được bổ sung hệ thống phanh tự động khẩn cấp sau va chạm và cảm biến đỗ xe phía trước và hệ thống kết nối Honda Connect.

Trong khi đó, phiên bản G được nâng cấp đáng kể với loạt trang bị như phanh tự động sau va chạm, hệ thống quan sát làn đường Honda LaneWatch, cảm biến đỗ xe phía sau và màn hình giải trí 9 inch có độ phân giải cao, hỗ trợ kết nối Bluetooth, USB và kết nối không dây với điện thoại thông minh.

Về vận hành, các phiên bản động cơ xăng tiếp tục sử dụng động cơ tăng áp 1.5L VTEC Turbo, sản sinh công suất cực đại lên đến 188 mã lực (140 kW) ở vòng tua 6.000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại lên đến 240 Nm tại dải vòng tua 1.700 - 5.000 vòng/phút.

Theo công bố, mẫu xe đã chính thức đạt chứng nhận an toàn 5 sao trong thử nghiệm va chạm được tiến hành bởi Chương trình đánh giá xe mới khu vực Đông Nam Á (ASEAN NCAP).

Không gian nội thất tiếp tục duy trì cấu hình 7 chỗ linh hoạt, đi kèm loạt tiện nghi như ghế lái chỉnh điện nhớ vị trí, sạc không dây, cốp điện rảnh tay và hệ thống kết nối từ xa Honda Connect. Cabin được thiết kế rộng rãi, hướng đến nhu cầu sử dụng đa dụng của gia đình và người dùng đô thị.

Honda Việt Nam áp dụng chính sách bảo hành tiêu chuẩn 3 năm hoặc 100.000 km, đồng thời gia hạn thêm 2 năm hoặc 50.000 km cho các bộ phận chính như động cơ và hộp số, nhằm tăng mức độ an tâm cho khách hàng.