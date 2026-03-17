Honda CR-V 2026 bổ sung trang bị cho bản máy xăng, giá từ 1,039 tỷ đồng

Thứ Ba, 17:29, 17/03/2026
VOV.VN - Honda Việt Nam vừa công bố bổ sung các phiên bản động cơ xăng nâng cấp của CR-V 2026. Các phiên bản mới được lắp ráp trong nước tại nhà máy Phú Thọ và bắt đầu bán ra từ ngày 19/3/2026.

Ngày 19/3, Honda Việt Nam (HVN) đã công bố bổ sung các phiên bản động cơ xăng nâng cấp của CR-V 2026. Cụ thể, xe được bán ra với hai phiên bản gồm G và L, với mức giá bán lẻ đề xuất lần lượt 1,039 tỷ đồng và 1,099 tỷ đồng.

Đáng chú ý, toàn bộ các phiên bản của CR-V 2026 đều được trang bị gói Honda Sensing với các tính năng như: Phanh giảm thiểu va chạm, hỗ trợ giữ làn, kiểm soát hành trình thích ứng và đèn pha tự động. Bên cạnh đó, xe còn sở hữu nhiều công nghệ an toàn khác như cảnh báo áp suất lốp, cảnh báo buồn ngủ, hệ thống 8 túi khí và phanh khẩn cấp sau va chạm, góp phần nâng cao mức độ bảo vệ cho người dùng.

vov_honda_cr-v_1.jpg

Ngoài ra, trên phiên bản L, xe được bổ sung hệ thống phanh tự động khẩn cấp sau va chạm và cảm biến đỗ xe phía trước và hệ thống kết nối Honda Connect.

Trong khi đó, phiên bản G được nâng cấp đáng kể với loạt trang bị như phanh tự động sau va chạm, hệ thống quan sát làn đường Honda LaneWatch, cảm biến đỗ xe phía sau và màn hình giải trí 9 inch có độ phân giải cao, hỗ trợ kết nối Bluetooth, USB và kết nối không dây với điện thoại thông minh.

honda cr-v 2026 bo sung trang bi cho ban may xang, gia tu 1,039 ty dong hinh anh 1

Về vận hành, các phiên bản động cơ xăng tiếp tục sử dụng động cơ tăng áp 1.5L VTEC Turbo, sản sinh công suất cực đại lên đến 188 mã lực (140 kW) ở vòng tua 6.000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại lên đến 240 Nm tại dải vòng tua 1.700 - 5.000 vòng/phút.

honda cr-v 2026 bo sung trang bi cho ban may xang, gia tu 1,039 ty dong hinh anh 2

Theo công bố, mẫu xe đã chính thức đạt chứng nhận an toàn 5 sao trong thử nghiệm va chạm được tiến hành bởi Chương trình đánh giá xe mới khu vực Đông Nam Á (ASEAN NCAP). 

Không gian nội thất tiếp tục duy trì cấu hình 7 chỗ linh hoạt, đi kèm loạt tiện nghi như ghế lái chỉnh điện nhớ vị trí, sạc không dây, cốp điện rảnh tay và hệ thống kết nối từ xa Honda Connect. Cabin được thiết kế rộng rãi, hướng đến nhu cầu sử dụng đa dụng của gia đình và người dùng đô thị.

Honda Việt Nam áp dụng chính sách bảo hành tiêu chuẩn 3 năm hoặc 100.000 km, đồng thời gia hạn thêm 2 năm hoặc 50.000 km cho các bộ phận chính như động cơ và hộp số, nhằm tăng mức độ an tâm cho khách hàng.

Tuệ Minh/VOV.VN
Tag: Honda CR-V Honda CR-V bản xăng Honda CR-V 2026 thị trường ô tô suv đô thị giá xe Honda CR-V 2026 suv 5 chỗ Honda CR-V Honda CR-V 2026 bổ sung trang bị cho bản máy xăng
Tin liên quan

Honda CR-V e:HEV 2026 được công bố giá bán từ 1,17 tỷ đồng
VOV.VN - Honda Việt Nam đã công bố giá bán chính thức của hai phiên bản xe CR-V e:HEV lắp ráp trong nước với mức từ 1,17 tỷ đồng.

Nhiều mẫu xe Hybrid giảm giá mạnh trong tháng 3/2026, lên tới hơn 300 triệu đồng
VOV.VN - Nhiều mẫu xe Hybrid đang được hưởng chính sách giảm giá, có mẫu xe lên đến 330 triệu đồng. Trong bối cảnh giá xăng tăng như hiện nay khách hàng có thể sẽ chú ý nhiều hơn đến dòng xe Hybrid.

Honda bất ngờ "khai tử" 3 mẫu xe điện trước ngày sản xuất
VOV.VN - Honda vừa đưa ra quyết định gây bất ngờ khi huỷ bỏ 3 mẫu xe điện mới gồm Honda 0 Saloon, Honda 0 SUV và Acura RSX EV, chỉ vài tháng trước khi dự kiến sản xuất. Động thái này nằm trong quá trình tái cấu trúc chiến lược xe điện của hãng nhằm đối phó với khó khăn tài chính và sự chững lại của thị trường EV.

