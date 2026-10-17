Honda phát triển công nghệ sạc không dây cho xe điện khi đang chạy

Honda phát triển hệ thống đường có thể sạc xe điện không dây

Honda đang hợp tác với hai doanh nghiệp Nhật Bản là Taisei Corporation và Taisei Rotec để phát triển công nghệ sạc không dây cho xe điện khi đang di chuyển. Hệ thống có tên gọi Wireless Power Transfer (WPT), sử dụng phương thức truyền năng lượng thông qua liên kết từ tính giữa thiết bị đặt dưới mặt đường và bộ nhận điện trên xe.

Theo Honda, hãng đã nghiên cứu công nghệ truyền điện không dây động (Dynamic Wireless Power Transfer – DWPT) từ năm 2021.

Khác với phương pháp sạc không dây thông thường khi xe đỗ tại một vị trí cố định, công nghệ mới cho phép phương tiện nhận năng lượng trong quá trình vận hành. Theo đó, các thiết bị truyền điện được lắp đặt bên dưới mặt đường, kết hợp với bộ nhận điện chuyên dụng bố trí dưới gầm xe.

Khi phương tiện di chuyển qua khu vực được trang bị hệ thống, năng lượng điện sẽ được truyền từ mặt đường đến xe mà không cần kết nối bằng dây cáp. Công nghệ này được kỳ vọng giúp giảm số lần xe điện phải dừng tại trạm sạc, đồng thời cải thiện tính tiện dụng trong quá trình sử dụng.

Theo Honda, hãng đã nghiên cứu công nghệ truyền điện không dây động (Dynamic Wireless Power Transfer – DWPT) từ năm 2021. Đến năm 2025, Honda cùng Taisei Corporation và Taisei Rotec bắt đầu phối hợp phát triển hệ thống đường truyền điện không dây sử dụng cơ chế ghép từ tính.

Mỗi doanh nghiệp đảm nhận một phần công việc riêng. Honda phát triển các bộ phận truyền và nhận năng lượng, Taisei Corporation phụ trách hệ thống cung cấp điện một chiều, trong khi Taisei Rotec nghiên cứu phương pháp tích hợp thiết bị vào kết cấu mặt đường.

Công suất hướng tới 150 kW, ưu tiên xe thương mại cỡ lớn

Một trong những mục tiêu đáng chú ý của dự án là phát triển hệ thống có khả năng truyền năng lượng ở công suất cao, đáp ứng nhu cầu của các phương tiện hoạt động liên tục trong thời gian dài.

Theo kế hoạch được công bố, hệ thống sẽ hướng tới mức công suất lên đến 150 kW, phục vụ các phương tiện thương mại cỡ lớn như xe tải điện. Đây là nhóm phương tiện có thể hưởng lợi đáng kể từ công nghệ sạc khi đang chạy, bởi việc dừng xe để nạp năng lượng thường ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian vận chuyển và hiệu quả khai thác.

Trong giai đoạn đầu, Honda không đặt mục tiêu thay thế hoàn toàn các trạm sạc hiện nay. Thay vào đó, công nghệ DWPT được kỳ vọng giúp bổ sung năng lượng cho pin trong quá trình di chuyển, qua đó giảm tần suất phải sạc tại nhà hoặc các trạm sạc công cộng.

Nếu được ứng dụng rộng rãi, hệ thống này có thể mang lại lợi ích cho các đội xe vận tải, xe giao hàng và những phương tiện có lịch trình hoạt động liên tục. Việc giảm thời gian dừng sạc cũng có thể giúp nâng cao hiệu suất khai thác phương tiện thương mại chạy điện. Tuy nhiên, công suất truyền điện thực tế, hiệu suất năng lượng, chi phí xây dựng và khả năng vận hành trong điều kiện giao thông thực tế vẫn cần được kiểm chứng qua các chương trình thử nghiệm tiếp theo.

Honda dự kiến thử nghiệm trên đường công cộng từ năm 2027

Theo kế hoạch, Honda cùng các đối tác sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện đường thử chuyên dụng trong năm 2026. Giai đoạn này tập trung đánh giá hiệu suất truyền năng lượng, độ bền của thiết bị và mức độ an toàn khi các bộ phận điện được tích hợp trực tiếp vào mặt đường.

Sau khi hoàn thành những bước thử nghiệm ban đầu, các bên dự kiến triển khai chương trình thử nghiệm trên đường công cộng tại Nhật Bản từ năm tài chính 2027, bắt đầu vào tháng 4/2027.

Dự án cũng dự kiến tham gia chương trình thử nghiệm công nghệ truyền điện không dây trên tuyến đường cao tốc Tateyama, thuộc tỉnh Chiba, Nhật Bản. Đây sẽ là cơ hội để đánh giá khả năng hoạt động của hệ thống trong môi trường vận hành thực tế. Dù vậy, công nghệ sạc xe điện khi đang chạy vẫn còn nhiều thách thức. Việc triển khai trên diện rộng đòi hỏi đầu tư đáng kể vào cơ sở hạ tầng, đồng thời cần đảm bảo độ bền của thiết bị, hiệu quả truyền điện và khả năng tương thích với phương tiện.

Hiện Honda chưa công bố thời điểm thương mại hóa chính thức cũng như chi phí triển khai hệ thống. Trong giai đoạn trước mắt, hãng sẽ tập trung vào lĩnh vực logistics và vận tải, nơi công nghệ này được kỳ vọng mang lại lợi ích rõ rệt nhất. Nếu thành công, giải pháp của Honda có thể mở ra hướng phát triển mới cho hạ tầng xe điện, giúp phương tiện bổ sung năng lượng ngay trên đường thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các điểm sạc cố định.