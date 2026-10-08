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Honda BR-V được hỗ trợ 100% phí trước bạ, HR-V giảm 50 triệu đồng

Thứ Năm, 18:34, 08/10/2026
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VOV.VN - Để tăng sức cạnh tranh với đối thủ, trong tháng 10/2026, Honda Việt Nam (HVN) triển khai chương trình ưu đãi cho một số mẫu xe, với mức hỗ trợ cao nhất lên tới 100% lệ phí trước bạ, quy đổi ra tiền mặt khoảng hơn 70 triệu đồng.

Nhằm kích cầu và gia tăng sức cạnh tranh với các đối thủ, từ ngày 1/10 đến hết 31/10/2026, khách hàng mua Honda BR-V và HR-V thuộc các phiên bản đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ lệ phí trước bạ, tiền mặt, bảo hiểm hoặc ưu đãi lãi suất tùy từng phiên bản. Điều kiện chung là khách hàng ký hợp đồng và hoàn tất thủ tục mua xe trong thời gian diễn ra chương trình.

Đáng chú ý nhất là Honda BR-V khi cả hai phiên bản G và L đều được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tính theo mức lệ phí 10%. Riêng BR-V bản L còn được tặng thêm một năm bảo hiểm thương hiệu Honda.

Giá bán lẻ đề xuất của bản G là 629 triệu đồng đối với các màu tiêu chuẩn và 637 triệu đồng với màu có giá cao hơn; bản L có giá tương ứng 705 triệu và 713 triệu đồng. Quy đổi theo giá niêm yết, khách mua một số phiên bản BR-V có thể được hỗ trợ khoảng 62,9-71,3 triệu đồng tuỳ màu sắc và gía bán lẻ tương ứng.

honda br-v duoc ho tro 100 phi truoc ba, hr-v giam 50 trieu dong hinh anh 1
Honda BR-V bản G và L đều được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trong tháng 10/2026

Trong khi đó, dòng SUV đô thị HR-V có cách ưu đãi phân hóa theo từng phiên bản. HR-V e RS được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ; hai phiên bản sử dụng động cơ xăng G và L được tặng trực tiếp 50 triệu đồng cùng một năm bảo hiểm thương hiệu Honda.

Như vậy, xét riêng phần ưu đãi có thể quy đổi trực tiếp thành tiền, BR-V L đang là phiên bản nhận mức hỗ trợ lớn nhất trong chương trình tháng 10/2026.

Ngoài khoản hỗ trợ lệ phí trước bạ, người mua BR-V L còn nhận thêm một năm bảo hiểm thương hiệu Honda. Tuy nhiên, Honda không công bố một giá trị tiền mặt thống nhất cho phần bảo hiểm trong thông báo chương trình, do đó không nên cộng một con số ước tính vào tổng giá trị ưu đãi.

BR-V G và L còn thuộc nhóm được hưởng chương trình lãi suất cố định 0% trong 12 tháng đầu tiên khi khách hàng vay mua xe và đáp ứng các điều kiện của chương trình. Giá trị thực tế của ưu đãi này sẽ phụ thuộc vào số tiền vay, thời hạn và phương án tài chính của từng khách hàng nên không thể quy đổi thành một con số cố định.

Honda BR-V sử dụng động cơ xăng 1.5L DOHC i-VTEC, công suất cực đại 119 mã lực và mô-men xoắn 145 Nm, kết hợp hộp số vô cấp CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình hỗn hợp được Honda công bố ở mức 6,4 lít/100 km.

Một lợi thế đáng chú ý của BR-V là Honda Sensing được trang bị trên cả hai phiên bản. Trong phân khúc MPV phổ thông, mẫu xe này cạnh tranh trực tiếp với Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross và Hyundai Stargazer.

Đối với HR-V, Honda áp dụng chiến lược ưu đãi khác biệt giữa phiên bản động cơ xăng và Hybrid.

HR-V G hiện có giá bán đề xuất 669 triệu đồng với màu tiêu chuẩn và 677 triệu đồng với một số màu đặc biệt. HR-V L có giá từ 750 triệu đồng, trong khi HR-V e RS có giá 835 triệu đồng với màu tiêu chuẩn và lên tới 843 triệu đồng ở một số lựa chọn màu sắc.

honda br-v duoc ho tro 100 phi truoc ba, hr-v giam 50 trieu dong hinh anh 2
Honda HR-V G và L cùng nhận khoản ưu đãi trực tiếp 50 triệu đồng

Hai phiên bản HR-V G và L cùng nhận khoản ưu đãi trực tiếp 50 triệu đồng, kèm một năm bảo hiểm thương hiệu Honda. Nếu chỉ xét khoản tiền Honda công bố rõ ràng, ưu đãi tương đương khoảng 7,5% giá niêm yết của HR-V G bản tiêu chuẩn và khoảng 6,7% đối với HR-V L.

Riêng HR-V e RS không được hỗ trợ 50 triệu đồng trực tiếp mà nhận 50% lệ phí trước bạ, được tính trên mức phí 10%.

Với giá bán 835 triệu đồng của màu tiêu chuẩn, lệ phí trước bạ theo mức 10% tương đương 83,5 triệu đồng; Honda hỗ trợ 50%, quy đổi ra tiền mặt tương đương khoảng 41,75 triệu đồng. Với những màu có giá 843 triệu đồng, giá trị tương ứng khoảng 42,15 triệu đồng.

HR-V hiện được Honda phân phối với ba phiên bản G, L và e RS. Bản cao cấp e RS sử dụng hệ truyền động hybrid kết hợp động cơ xăng 1.5L với mô-tơ điện; toàn bộ các phiên bản HR-V đều được trang bị gói hỗ trợ lái Honda Sensing.

honda br-v duoc ho tro 100 phi truoc ba, hr-v giam 50 trieu dong hinh anh 3
Bảng ưu đãi ô tô Honda tháng 10/2026

Nhìn vào cơ cấu ưu đãi, Honda đang tập trung chính sách kích cầu vào hai dòng xe gầm cao có mức cạnh tranh lớn trên thị trường. Với BR-V, mức hỗ trợ tương đương hơn 60-70 triệu đồng giúp thu hẹp đáng kể khoảng cách giá thực tế với những đối thủ MPV phổ thông vốn thường xuyên áp dụng khuyến mại như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross hay Hyundai Stargazer.

Trong khi đó, mức giảm trực tiếp 50 triệu đồng giúp HR-V G và L cải thiện khả năng cạnh tranh trong phân khúc SUV đô thị, nơi người mua đang có nhiều lựa chọn ở vùng giá 600-800 triệu đồng.

Đáng chú ý, cách Honda kết hợp giữa hỗ trợ lệ phí trước bạ, tiền mặt, bảo hiểm thương hiệu và lãi suất ưu đãi 0% cho thấy các hãng xe ngày càng không chỉ cạnh tranh bằng giá niêm yết. Chi phí ban đầu và khả năng tiếp cận tài chính đang trở thành một phần quan trọng trong cuộc đua giành khách hàng vào những tháng cuối năm.

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SUV cỡ C đua nhau giảm giá hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Thị trường SUV cỡ C tại Việt Nam bước vào cuộc đua ưu đãi mạnh trong khi Mazda CX-5, Ford Territory, Hyundai Tucson, Kia Sportage cùng nhiều mẫu xe khác đồng loạt tung ưu đãi sâu. Một số xe VIN 2024-2025 được đại lý giảm hàng trăm triệu đồng, kéo giá bán xuống ngang nhiều mẫu SUV cỡ B.

Tuệ Minh/VOV.VN
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