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Honda tạm dừng sản xuất Civic Si và Acura Integra số sàn, hẹn ngày trở lại

Thứ Hai, 07:00, 27/07/2026
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VOV.VN - Honda xác nhận sẽ tạm ngừng sản xuất hai mẫu xe sử dụng hộp số sàn là Civic Si và Acura Integra A-Spec sau năm mẫu xe 2026. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh các điều kiện kinh doanh thay đổi, nhưng hãng khẳng định đây chỉ là bước đi tạm thời và hai mẫu xe sẽ quay trở lại trong tương lai.

Honda xác nhận tạm dừng hai mẫu xe số sàn phổ thông

Honda đã chính thức xác nhận sẽ ngừng sản xuất phiên bản số sàn của Honda Civic Si và Acura Integra A-Spec sau khi kết thúc năm mẫu xe 2026. Đây là hai mẫu xe thể thao cỡ nhỏ được nhiều người yêu thích tại thị trường Bắc Mỹ nhờ sự kết hợp giữa hiệu năng tốt, giá bán dễ tiếp cận và cảm giác lái thuần chất với hộp số sàn 6 cấp.

Theo người phát ngôn của Honda, quyết định này xuất phát từ “những điều kiện kinh doanh đang thay đổi”. Trước đó, một bản ghi nhớ nội bộ từ nhà máy Alliston tại Canada bị rò rỉ cho biết việc tạm dừng sản xuất có liên quan đến những yêu cầu chứng nhận khí thải mới của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) đối với đời xe 2027. Tuy nhiên, Honda không xác nhận đây là nguyên nhân chính thức.

honda tam dung san xuat civic si va acura integra so san, hen ngay tro lai hinh anh 1

Hãng xe Nhật Bản cũng nhấn mạnh đây chỉ là sự gián đoạn tạm thời. Civic Si và Acura Integra A-Spec số sàn sẽ được đưa trở lại thị trường sau khi các điều kiện phù hợp, dù hiện chưa có mốc thời gian cụ thể.

Xe vẫn còn bán đến đầu năm 2027, Type R và Type S không bị ảnh hưởng

Honda cho biết lượng xe tồn kho tại các đại lý ở Mỹ vẫn đủ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong thời gian tới, dự kiến kéo dài đến đầu năm 2027. Trong thời gian tạm dừng, dây chuyền sản xuất sẽ được chuyển sang lắp ráp các phiên bản Civic khác nhằm duy trì sản lượng của nhà máy.

honda tam dung san xuat civic si va acura integra so san, hen ngay tro lai hinh anh 2
Honda Civic Type R
honda tam dung san xuat civic si va acura integra so san, hen ngay tro lai hinh anh 3

Điều đáng chú ý là quyết định này không ảnh hưởng đến Honda Civic Type R và Acura Integra Type S. Hai mẫu xe hiệu suất cao vẫn tiếp tục được sản xuất bình thường do được lắp ráp trên dây chuyền và nhà máy khác.

Civic Si và Integra A-Spec đều sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L, cho công suất khoảng 200 mã lực, kết hợp hộp số sàn 6 cấp. Đây là những mẫu xe hiếm hoi vẫn giữ cấu hình số sàn trong phân khúc xe thể thao phổ thông, giữa bối cảnh ngày càng nhiều hãng xe chuyển sang hộp số tự động hoặc điện hóa hoàn toàn.

honda tam dung san xuat civic si va acura integra so san, hen ngay tro lai hinh anh 4
Acura Integra Type S
honda tam dung san xuat civic si va acura integra so san, hen ngay tro lai hinh anh 5

Xe số sàn ngày càng thu hẹp nhưng Honda chưa từ bỏ

Việc tạm dừng sản xuất Civic Si và Integra A-Spec phản ánh xu hướng chung của ngành ô tô khi xe số sàn ngày càng chịu áp lực từ các quy định khí thải nghiêm ngặt, chi phí chứng nhận ngày càng cao và nhu cầu thị trường giảm dần.

Tuy nhiên, Honda khẳng định hãng vẫn tin tưởng vào nhóm khách hàng yêu thích xe số sàn. Chính vì vậy, việc tạm ngừng lần này không đồng nghĩa với việc khai tử hai mẫu xe. Khi các điều kiện kinh doanh và quy định phù hợp hơn, Civic Si và Acura Integra A-Spec số sàn sẽ quay trở lại thị trường, tiếp tục phục vụ những người đam mê cảm giác lái truyền thống.

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CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
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