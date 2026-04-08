Hyundai bán hơn 4.500 xe tại Việt Nam trong tháng 3/2026

Thứ Tư, 17:30, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo báo cáo kinh doanh của Tập đoàn Thành Công (TC GROUP - Đơn vị phân phối xe Hyundai tại Việt Nam) thông báo, trong tháng 3/2026, tổng số xe Hyundai đến tay khách hàng đạt 4.546 xe.

Cụ thể, trong tháng 3/2026, Hyundai Creta là mẫu xe có số lượng bán hàng tốt nhất với doanh số đạt 749 xe, tiếp tục duy trì sức hút trong phân khúc. Hyundai Tucson đứng ở vị trí thứ 2 với 744 xe bán ra, ghi nhận mức tăng trưởng tích cực so với tháng trước.

Hyundai Stargazer vươn lên vị trí thứ 3 với 401 xe, ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng ngay trong tháng ra mắt phiên bản mới, cho thấy tín hiệu tích cực và tiềm năng bứt phá trong phân khúc MPV thời gian tới.

Hyundai Accent đạt doanh số 369 xe, tiếp tục là một trong những mẫu sedan chủ lực của thương hiệu. Hyundai Grand i10 đạt 255 xe, duy trì sự ổn định trong phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ. Hyundai Santa Fe ghi nhận 189 xe bán ra trong tháng, trong khi Hyundai Venue đạt 131 xe và Hyundai Palisade đạt 106 xe.

Hyundai Custin đạt doanh số 103 xe; mẫu Elantra ghi nhận 36 xe bán ra trong tháng 3/2026. Nhóm các mẫu xe khác đạt doanh số 5 xe.

Bên cạnh các mẫu xe du lịch, các dòng xe thương mại Hyundai đạt doanh số 1.458 xe, tiếp tục đóng góp quan trọng vào kết quả kinh doanh chung, khẳng định vị thế ổn định của Hyundai trong lĩnh vực vận tải và kinh doanh dịch vụ.

Đại diện Tập đoàn Thành Công chia sẻ, sau giai đoạn trầm lắng của thị trường trong tháng 2/2026 do ảnh hưởng của kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, bước sang tháng 3/2026, thị trường ô tô đã có dấu hiệu phục hồi khi các hoạt động sản xuất – kinh doanh và tiêu dùng dần ổn định trở lại. Kết quả kinh doanh tháng 3 phản ánh sự gia tăng nhu cầu mua sắm, đồng thời cho thấy hiệu quả từ các chính sách bán hàng linh hoạt, cũng như sự chủ động trong việc đảm bảo nguồn cung và hệ thống phân phối trên toàn quốc của Hyundai Thành Công Việt Nam.

Doanh số bán hàng các mẫu xe Hyundai trong tháng 3/2026 (Đơn vị: Xe)

Đáng chú ý, ngày 24/3/2026, Hyundai Thành Công Việt Nam đã chính thức giới thiệu sản phẩm Hyundai Stargazer mới tại thị trường Việt Nam. Phiên bản nâng cấp với những thay đổi về ngoại thất, tái thiết kế nội thất một cách tinh tế và cao cấp hơn, cũng như bổ sung thêm tính năng lái an toàn Hyundai SmartSense. Mẫu xe được kỳ vọng sẽ gia tăng sức cạnh tranh cho Hyundai trong phân khúc MPV, đồng thời đóng góp tích cực vào kết quả bán hàng của thương hiệu trong các tháng tiếp theo.

Và để tăng sức cạnh tranh với đối thủ, trong tháng 4/2026, Hyundai Thành Công tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng như ưu đãi lên tới 220 triệu đồng tùy mẫu xe, chính sách bảo hành lên tới 8 năm hoặc 120.000 km (tùy điều kiện nào đến trước), cùng các gói hỗ trợ tài chính linh hoạt, ưu đãi gói bảo hiểm Hyundai Auto Care và hoạt động dịch vụ, chăm sóc khách hàng đồng bộ trên hệ thống toàn quốc.

Bảo Linh/VOV.VN
Cầm lái Hyundai – Cháy cùng nhịp đập World Cup 2026

VOV.VN - Khi sức nóng của FIFA World Cup 2026 bắt đầu lan tỏa trên toàn cầu, Hyundai Thành Công chính thức khởi động chương trình “Cầm lái Hyundai – Cháy cùng World Cup”, diễn ra từ ngày 1/4 đến 15/5/2026 tại hệ thống đại lý toàn quốc.

So sánh Mitsubishi Xpander AT Premium và Hyundai Stargazer cao cấp 2026

VOV.VN - Dưới đây là những so sánh về thống số kỹ thuật, trang bị và vận hành của hai mẫu MPV tầm giá 600 triệu đồng tại thị trường Việt Nam - Mitsubishi Xpander AT Premium VS Hyundai Stargazer cao cấp 2026.

Hyundai đầu tư hàng tỷ USD vào xe điện tại Bắc Mỹ

VOV.VN - Hyundai đang lên kế hoạch mở rộng mạnh mẽ tại Bắc Mỹ với mục tiêu tăng sản lượng, đặc biệt là xe điện, thông qua các khoản đầu tư quy mô lớn vào nhà máy và chuỗi cung ứng trước năm 2030.

