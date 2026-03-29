Hyundai đầu tư hàng tỷ USD vào xe điện tại Bắc Mỹ

Chủ Nhật, 06:00, 29/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hyundai đang lên kế hoạch mở rộng mạnh mẽ tại Bắc Mỹ với mục tiêu tăng sản lượng, đặc biệt là xe điện, thông qua các khoản đầu tư quy mô lớn vào nhà máy và chuỗi cung ứng trước năm 2030.

Hyundai tăng tốc chiến lược tại Bắc Mỹ

Hyundai Motor Group công bố kế hoạch mở rộng quy mô hoạt động tại Bắc Mỹ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với xe điện và các dòng xe thân thiện môi trường. Giám đốc điều hành của Hyundai, José Muñoz, đã sử dụng cuộc họp cổ đông thường niên của công ty để tiết lộ chiến lược tăng trưởng nhanh chóng tại Bắc Mỹ.

Chiến lược này đặt mục tiêu ra mắt 36 mẫu xe hoàn toàn mới hoặc "được nâng cấp đáng kể" tại Canada, Mexico và Hoa Kỳ trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030. Đây là một phần trong chiến lược dài hạn hướng tới việc củng cố vị thế của hãng tại thị trường quan trọng này.

Hyundai đặt mục tiêu đến năm 2030, hơn 80% số xe bán ra tại Mỹ sẽ được lắp ráp trong nước. Hãng sản xuất ô tô này cũng muốn tăng tỷ lệ linh kiện sản xuất tại Mỹ từ khoảng 60% lên 80% vào cuối thập kỷ này. Theo đó, Hyundai sẽ tập trung đầu tư vào việc nâng cấp năng lực sản xuất tại Mỹ, đồng thời tối ưu hóa chuỗi cung ứng nội địa để giảm phụ thuộc vào nguồn linh kiện từ nước ngoài. Điều này cũng giúp hãng tận dụng tốt hơn các chính sách ưu đãi dành cho xe điện tại Mỹ.

Đầu tư hàng tỷ USD vào sản xuất và xe điện

Hyundai dự kiến rót hàng tỷ USD vào các dự án mở rộng nhà máy, bao gồm cả việc tăng công suất sản xuất xe điện. Một trong những trọng tâm là phát triển các cơ sở sản xuất pin và linh kiện quan trọng ngay tại Bắc Mỹ.

Ngoài ra, hãng cũng có kế hoạch mở rộng danh mục sản phẩm xe điện, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Các mẫu xe mới sẽ được thiết kế phù hợp với thị hiếu thị trường Mỹ, đồng thời đảm bảo tiêu chuẩn về hiệu suất và công nghệ.

Mục tiêu tăng trưởng đến năm 2030

Hãng sản xuất ô tô này giữ kín thông tin về những gì sắp ra mắt, nhưng có thông tin rò rỉ về một loạt các mẫu xe sắp tới, bao gồm cả Tucson và Elantra được thiết kế lại. Công ty cũng đang phát triển phiên bản nâng cấp của Santa Fe, trong khi một mẫu xe bán tải lớn hơn dự kiến ​​sẽ thay thế Santa Cruz.

Đến năm 2030, Hyundai đặt mục tiêu tăng đáng kể sản lượng xe tại Bắc Mỹ, trong đó xe điện chiếm tỷ trọng lớn. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ lớn trong ngành, đặc biệt trong bối cảnh thị trường xe điện đang phát triển nhanh chóng.

Việc mở rộng này không chỉ giúp Hyundai gia tăng thị phần mà còn tạo thêm việc làm và đóng góp tích cực vào nền kinh tế địa phương. Đồng thời, hãng cũng khẳng định cam kết chuyển đổi sang các giải pháp di chuyển bền vững trong tương lai.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
