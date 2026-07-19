Lộ diện giá bán dự kiến của Hyundai Tucson và Palisade Hybrid

Trong khuôn khổ sự kiện ASEAN Hyundai Cup 2026 Trophy Tour, Hyundai Thành Công đã trưng bày hai mẫu xe thuộc dòng sản phẩm Hyundai Turbo Hybrid gồm Tucson Hybrid và Hyundai Palisade Hybrid tại Hà Nội. Cả hai xe đều thể hiện rõ nét bước chuyển đổi xanh hóa của hãng xe Hàn Quốc với hệ thống truyền động TMED-II (Transmission Mounted Electric Device II) hoàn toàn mới của tập đoàn Hyundai.

Theo đó, Hyundai Tucson Hybrid dự kiến sẽ có giá bán dưới 999 triệu đồng, trong khi Hyundai Palisade mới sẽ được bán ra với cả phiên bản thuần xăng và Hybrid với giá dự kiến từ 1,5 - 1,7 tỷ đồng.

Hyundai Thành Công cho biết, mẫu xe Tucson Hybrid vẫn giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế quen thuộc như phiên bản thuần xăng, nhưng sở hữu hệ thống truyền động Hybrid mới kết hợp giữa động cơ Smartstream G1.6 T-GDi và mô-tơ điện, giúp sản sinh tổng công suất lên tới 235 PS cùng mô-men xoắn cực đại 367 Nm.

Trong khi đó, Hyundai Palisade Hybrid sở hữu hệ truyền động Smartstream G2.5 T-GDi kết hợp cùng mô-tơ điện mang lại công suất tối đa 334 PS và mô-men xoắn cực đại 460 Nm, đi kèm hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian HTRAC. Xe cung cấp các chế độ lái Eco, Sport và My Drive, đồng thời bổ sung thêm các chế độ địa hình chuyên biệt gồm Bùn, Cát và Tuyết.

Với sự xuất hiện của bộ đôi SUV Hybrid, Việt Nam đang dần trở thành thị trường trọng điểm của chiến lược điện hóa của Hyundai tại Đông Nam Á. Trong khi đó, hiện Hyundai cũng là một trong số ít các nhà sản xuất ô tô sở hữu danh mục xe điện hóa đa dạng, với Hybrid, Plug-in Hybrid, FCEV, EREV và BEV.