中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hyundai Palisade gây "sốt" khi được giảm giá niêm yết: SUV hạng E giá ngang hạng D

Thứ Tư, 19:00, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mẫu xe đầu bảng của Hyundai tại Việt Nam - Palisade vừa được điều chỉnh giá bán trực tiếp. Với mức giá khởi điểm mới chỉ từ 1,299 tỷ đồng, dòng SUV cao cấp này đang trực tiếp đe dọa thị phần của các đối thủ ở phân khúc thấp hơn.

Nhằm tăng sức cạnh tranh, Hyundai Thành Công đã giảm mạnh giá niêm yết cho tất cả các phiên bản Palisade đang phân phối. Cụ thể, biến thể Exclusive được giảm mạnh nhất tới 170 triệu đồng, trong khi dòng Prestige cao cấp hơn được giảm 160 triệu đồng (áp dụng cho cả phiên bản 6 chỗ và 7 chỗ). 

Sau điều chỉnh giá niêm yết, Hyundai Palisade nay cạnh tranh cả với các mẫu xe ở phân khúc dưới.

Đáng chú ý, trong khi giá bán thay đổi mạnh, toàn bộ danh mục trang bị, tính năng của xe đều không có sự thay đổi nào, giúp Palisade trở thành lựa chọn có giá trị vượt tầm tiền, không chỉ làm khó các mẫu xe cùng phân khúc E-SUV mà cả phân khúc D-SUV dưới hạng. Không chỉ giúp người tiêu dùng mua được xe với giá thấp hơn, mà chi phí lăn bánh cũng sẽ giảm khi thuế trước bạ sẽ áp dụng theo mức giá mới.

Giá điều chỉnh của Hyundai Palisade.

Sau đợt điều chỉnh này, Palisade hiện có mức giá cạnh tranh trực tiếp với các dòng SUV hạng D phổ biến như Ford Everest hay Toyota Fortuner. Tuy nhiên, Palisade vẫn giữ ưu thế lớn ở việc đây là một mẫu SUV hạng E thực thụ. Khách hàng giờ đây có thể sở hữu một mẫu xe rộng rãi hơn, trang bị tiện nghi vượt trội và trải nghiệm vận hành cao cấp hơn trong cùng một tầm tiền.

Hyundai Palisade được yêu thích nhờ thiết kế mạnh mẽ, hiện đại, đi kèm nhiều trang bị tiện nghi mà vẫn giữ mức giá hợp lý.

Với chiều dài tới gần 5 m và chiều dài cơ sở đạt 2.900 mm, không gian bên trong Palisade cực kỳ khoáng đạt và thoải mái - ngay cả ở hàng ghế cuối cùng. Cảm giác thoải mái còn được nhân lên nhờ cửa sổ trời đôi, tạo không gian mở tối đa cho hành khách.

Nội thất của Palisade được thiết kế để chiều lòng những khách hàng khó tính nhất với loạt tiện ích cao cấp: Ghế da Nappa, dàn âm thanh 12 loa Infinity chất lượng cao, sưởi vô lăng, điều hòa 3 vùng độc lập, rèm che nắng riêng tư cùng tính năng sưởi/thông gió cho cả hàng ghế phía sau.

Không chỉ mang lợi thế về không gian, trang bị tiện nghi vượt trội cũng là yếu tố khiến khách hàng cân nhắc hơn so với các mẫu xe cùng khoảng giá.

Về khả năng vận hành, xe sử dụng động cơ dầu R2.2 CRDi trứ danh. Đây là cỗ máy vốn đã khẳng định được uy tín về độ bền và sự mạnh mẽ qua nhiều thế hệ xe Hyundai tại Việt Nam. Động cơ này cung cấp lực kéo cực đại 440 Nm ngay tại dải vòng tua thấp, giúp chiếc xe nặng khoảng 2 tấn di chuyển mượt mà, tĩnh lặng và tối ưu hóa mức tiêu hao nhiên liệu. Không chỉ vậy, xe sử dụng động cơ diesel của Hyundai còn được đánh giá cao ở khả năng xử lý mùi dầu thải, tối ưu trải nghiệm.

Hyundai Palisade còn mang đến trải nghiệm lái nhàn nhã khi được trang bị đầy đủ các tính năng ADAS phức tạp, như kiểm soát hành trình thông minh (SCC), hỗ trợ giữ và duy trì làn đường (LKA & LFA), cảnh báo an toàn khi rời xe (SEA), hay hiển thị điểm mù trên màn hình (BVM). Các trang bị này không chỉ hỗ trợ người lái giảm áp lực khi điều khiển xe mà còn mang tới những hành trình an toàn hơn.

Nhiều nguồn tin cho biết thế hệ kế tiếp của Palisade có thể sẽ chuyển sang sử dụng hệ truyền động Hybrid. Hyundai Thành Công sẽ phân phối song song phiên bản máy dầu và bản mới trong tương lai. Vì vậy, đây được xem là thời điểm "vàng" để những khách hàng yêu thích cảm giác lái và sự tin cậy của động cơ Diesel thuần túy sở hữu mẫu SUV hạng E này với mức giá không thể tốt hơn.

Bảo Linh/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn