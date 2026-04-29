Hyundai Palisade gây "sốt" khi được giảm giá niêm yết: SUV hạng E giá ngang hạng D

Nhằm tăng sức cạnh tranh, Hyundai Thành Công đã giảm mạnh giá niêm yết cho tất cả các phiên bản Palisade đang phân phối. Cụ thể, biến thể Exclusive được giảm mạnh nhất tới 170 triệu đồng, trong khi dòng Prestige cao cấp hơn được giảm 160 triệu đồng (áp dụng cho cả phiên bản 6 chỗ và 7 chỗ).

Sau điều chỉnh giá niêm yết, Hyundai Palisade nay cạnh tranh cả với các mẫu xe ở phân khúc dưới.

Đáng chú ý, trong khi giá bán thay đổi mạnh, toàn bộ danh mục trang bị, tính năng của xe đều không có sự thay đổi nào, giúp Palisade trở thành lựa chọn có giá trị vượt tầm tiền, không chỉ làm khó các mẫu xe cùng phân khúc E-SUV mà cả phân khúc D-SUV dưới hạng. Không chỉ giúp người tiêu dùng mua được xe với giá thấp hơn, mà chi phí lăn bánh cũng sẽ giảm khi thuế trước bạ sẽ áp dụng theo mức giá mới.

Giá điều chỉnh của Hyundai Palisade.

Sau đợt điều chỉnh này, Palisade hiện có mức giá cạnh tranh trực tiếp với các dòng SUV hạng D phổ biến như Ford Everest hay Toyota Fortuner. Tuy nhiên, Palisade vẫn giữ ưu thế lớn ở việc đây là một mẫu SUV hạng E thực thụ. Khách hàng giờ đây có thể sở hữu một mẫu xe rộng rãi hơn, trang bị tiện nghi vượt trội và trải nghiệm vận hành cao cấp hơn trong cùng một tầm tiền.

Hyundai Palisade được yêu thích nhờ thiết kế mạnh mẽ, hiện đại, đi kèm nhiều trang bị tiện nghi mà vẫn giữ mức giá hợp lý.

Với chiều dài tới gần 5 m và chiều dài cơ sở đạt 2.900 mm, không gian bên trong Palisade cực kỳ khoáng đạt và thoải mái - ngay cả ở hàng ghế cuối cùng. Cảm giác thoải mái còn được nhân lên nhờ cửa sổ trời đôi, tạo không gian mở tối đa cho hành khách.

Nội thất của Palisade được thiết kế để chiều lòng những khách hàng khó tính nhất với loạt tiện ích cao cấp: Ghế da Nappa, dàn âm thanh 12 loa Infinity chất lượng cao, sưởi vô lăng, điều hòa 3 vùng độc lập, rèm che nắng riêng tư cùng tính năng sưởi/thông gió cho cả hàng ghế phía sau.

Không chỉ mang lợi thế về không gian, trang bị tiện nghi vượt trội cũng là yếu tố khiến khách hàng cân nhắc hơn so với các mẫu xe cùng khoảng giá.

Về khả năng vận hành, xe sử dụng động cơ dầu R2.2 CRDi trứ danh. Đây là cỗ máy vốn đã khẳng định được uy tín về độ bền và sự mạnh mẽ qua nhiều thế hệ xe Hyundai tại Việt Nam. Động cơ này cung cấp lực kéo cực đại 440 Nm ngay tại dải vòng tua thấp, giúp chiếc xe nặng khoảng 2 tấn di chuyển mượt mà, tĩnh lặng và tối ưu hóa mức tiêu hao nhiên liệu. Không chỉ vậy, xe sử dụng động cơ diesel của Hyundai còn được đánh giá cao ở khả năng xử lý mùi dầu thải, tối ưu trải nghiệm.

Hyundai Palisade còn mang đến trải nghiệm lái nhàn nhã khi được trang bị đầy đủ các tính năng ADAS phức tạp, như kiểm soát hành trình thông minh (SCC), hỗ trợ giữ và duy trì làn đường (LKA & LFA), cảnh báo an toàn khi rời xe (SEA), hay hiển thị điểm mù trên màn hình (BVM). Các trang bị này không chỉ hỗ trợ người lái giảm áp lực khi điều khiển xe mà còn mang tới những hành trình an toàn hơn.

Nhiều nguồn tin cho biết thế hệ kế tiếp của Palisade có thể sẽ chuyển sang sử dụng hệ truyền động Hybrid. Hyundai Thành Công sẽ phân phối song song phiên bản máy dầu và bản mới trong tương lai. Vì vậy, đây được xem là thời điểm "vàng" để những khách hàng yêu thích cảm giác lái và sự tin cậy của động cơ Diesel thuần túy sở hữu mẫu SUV hạng E này với mức giá không thể tốt hơn.