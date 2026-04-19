Isuzu và Toyota phát triển xe tải điện dùng pin nhiên liệu đầu tiên tại Nhật Bản

Chủ Nhật, 07:00, 19/04/2026
VOV.VN - Isuzu Motors và Toyota Motor Corporation vừa công bố hợp tác phát triển mẫu xe tải nhẹ chạy bằng pin nhiên liệu hydro đầu tiên sản xuất hàng loạt tại Nhật Bản, dự kiến ra mắt vào năm 2027.

Xe tải hydro đầu tiên hướng tới sản xuất hàng loạt tại Nhật

Hai hãng xe Nhật Bản xác nhận sẽ cùng phát triển một mẫu xe tải nhẹ sử dụng công nghệ pin nhiên liệu (fuel cell electric vehicle – FCEV), đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược trung hòa carbon của ngành vận tải thương mại. 

Mẫu xe mới sẽ được xây dựng dựa trên nền tảng Isuzu ELF EV – dòng xe tải điện đã ra mắt từ năm 2023, kết hợp với hệ thống pin nhiên liệu thế hệ thứ ba của Toyota. 

Theo kế hoạch, dự án hướng tới sản xuất hàng loạt ngay trong năm tài chính 2027, đưa đây trở thành mẫu xe tải hydro sản xuất đại trà đầu tiên tại Nhật Bản. 

Lợi thế của xe pin nhiên liệu trong vận tải thương mại

Xe tải nhẹ thường phục vụ giao hàng cho siêu thị, cửa hàng tiện lợi và các dịch vụ thiết yếu, với đặc thù hoạt động liên tục, quãng đường dài và yêu cầu thời gian vận hành cao. 

Trong bối cảnh đó, công nghệ pin nhiên liệu hydro được xem là giải pháp phù hợp hơn so với xe điện pin truyền thống. Xe FCEV có khả năng tiếp nhiên liệu nhanh hơn đáng kể so với thời gian sạc pin của BEV, đồng thời cung cấp phạm vi hoạt động dài hơn, đáp ứng nhu cầu vận hành cường độ cao. 

Ngoài ra, việc sử dụng hydro giúp xe không phát thải CO₂ trong quá trình vận hành, góp phần xây dựng hệ sinh thái logistics thân thiện môi trường và thúc đẩy “xã hội hydro” trong tương lai. 

Hướng tới hệ sinh thái vận tải không phát thải

Sự hợp tác giữa Isuzu và Toyota không chỉ dừng lại ở việc phát triển sản phẩm mà còn tập trung cải tiến độ bền, khả năng vận hành và tối ưu chi phí cho xe thương mại sử dụng pin nhiên liệu. 

Dự án cũng kế thừa kinh nghiệm từ các chương trình trước đó như xe buýt fuel cell và các thử nghiệm xe tải hydro, nhằm nâng cao độ tin cậy và tính thực tiễn khi triển khai trên quy mô lớn. 

Đây là một phần trong chiến lược “đa hướng công nghệ” của Toyota và Isuzu, kết hợp nhiều giải pháp như xe điện pin, hybrid và hydro để hướng tới mục tiêu trung hòa carbon trong ngành vận tải.

 

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Paultan
Giá xe mới tiếp tục tăng, nhưng xe điện lại rẻ hơn nhờ ưu đãi
Giá xe mới tiếp tục tăng, nhưng xe điện lại rẻ hơn nhờ ưu đãi

VOV.VN - Giá xe mới tại Mỹ vẫn đang leo thang, chạm gần mốc 50.000 USD, trong khi xe điện (EV) lại có xu hướng giảm giá nhờ các chương trình ưu đãi mạnh tay. Tuy nhiên, đằng sau mức giá “dễ thở” hơn này là áp lực lợi nhuận lớn mà các hãng xe phải gánh chịu.

Giá xe mới tiếp tục tăng, nhưng xe điện lại rẻ hơn nhờ ưu đãi

Giá xe mới tiếp tục tăng, nhưng xe điện lại rẻ hơn nhờ ưu đãi

VOV.VN - Giá xe mới tại Mỹ vẫn đang leo thang, chạm gần mốc 50.000 USD, trong khi xe điện (EV) lại có xu hướng giảm giá nhờ các chương trình ưu đãi mạnh tay. Tuy nhiên, đằng sau mức giá “dễ thở” hơn này là áp lực lợi nhuận lớn mà các hãng xe phải gánh chịu.

Top xe bán chạy nhất quý I/2026: Xe điện chiếm ưu thế
Top xe bán chạy nhất quý I/2026: Xe điện chiếm ưu thế

VOV.VN - Trong bảng xếp hạng 10 mẫu xe bán chạy nhất quý I/2026, thì chia đều cho 5 mẫu xe điện và 5 mẫu xe xăng. Tuy nhiên, nếu tính về con số thì xe điện đang chiếm ưu thế và khá lấn át các dòng xe xăng. Đáng chú ý là 5 mẫu xe điện trong danh sách đều của VinFast.

Top xe bán chạy nhất quý I/2026: Xe điện chiếm ưu thế

Top xe bán chạy nhất quý I/2026: Xe điện chiếm ưu thế

VOV.VN - Trong bảng xếp hạng 10 mẫu xe bán chạy nhất quý I/2026, thì chia đều cho 5 mẫu xe điện và 5 mẫu xe xăng. Tuy nhiên, nếu tính về con số thì xe điện đang chiếm ưu thế và khá lấn át các dòng xe xăng. Đáng chú ý là 5 mẫu xe điện trong danh sách đều của VinFast.

Áp lực chi phí vận hành, doanh nghiệp vận tải tìm lời giải từ dịch vụ hậu mãi
Áp lực chi phí vận hành, doanh nghiệp vận tải tìm lời giải từ dịch vụ hậu mãi

VOV.VN - Trong bối cảnh chi phí vận hành liên tục tăng, các doanh nghiệp vận tải đang đứng trước áp lực tối ưu hiệu quả khai thác trên toàn bộ đội xe. Việc duy trì phương tiện vận hành ổn định, giảm thời gian dừng sửa chữa và kiểm soát phí bảo dưỡng ngày càng trở thành yếu tố then chốt quyết định hiệu quả kinh doanh.

Áp lực chi phí vận hành, doanh nghiệp vận tải tìm lời giải từ dịch vụ hậu mãi

Áp lực chi phí vận hành, doanh nghiệp vận tải tìm lời giải từ dịch vụ hậu mãi

VOV.VN - Trong bối cảnh chi phí vận hành liên tục tăng, các doanh nghiệp vận tải đang đứng trước áp lực tối ưu hiệu quả khai thác trên toàn bộ đội xe. Việc duy trì phương tiện vận hành ổn định, giảm thời gian dừng sửa chữa và kiểm soát phí bảo dưỡng ngày càng trở thành yếu tố then chốt quyết định hiệu quả kinh doanh.

