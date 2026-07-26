Jaecoo J5 EV dẫn đầu doanh số xe điện tại Indonesia

Jaecoo J5 EV tiếp tục ghi dấu ấn tại các thị trường trọng điểm Đông Nam Á khi dẫn đầu doanh số xe điện tại Indonesia và giữ vững vị trí số 1 phân khúc SUV điện cỡ B tại Thái Lan. Thành công này góp phần đưa Omoda & Jaecoo đạt doanh số toàn cầu 75.102 xe trong tháng 6/2026, tăng 178% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 6/2026, Omoda & Jaecoo ghi nhận doanh số toàn cầu 75.102 xe, đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp vượt mốc 75.000 xe. Trong đó, doanh số xe năng lượng mới (NEV) đạt 56.188 xe, tăng 310% so với cùng kỳ năm ngoái và tiếp tục trở thành động lực tăng trưởng chính của thương hiệu trên toàn cầu.

Kết quả này phản ánh sự tăng trưởng đồng đều của Omoda & Jaecoo tại nhiều thị trường chiến lược. Không chỉ mở rộng quy mô, thương hiệu còn từng bước khẳng định vị thế ở nhiều phân khúc nhờ năng lực cạnh tranh của các dòng xe năng lượng mới.

Jaecoo J5 EV giữ vững vị trí dẫn đầu tại Đông Nam Á

Tại Indonesia, Jaecoo J5 EV tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu thị trường xe điện. Trong 6 tháng đầu năm 2026, mẫu xe đạt doanh số 16.990 xe, trở thành mẫu xe điện bán chạy nhất Indonesia. Riêng trong tháng 6, Jaecoo J5 EV đạt doanh số 3.041 xe, tiếp tục giữ vị trí số một trong phân khúc xe điện. Đồng thời, mẫu xe cũng xếp thứ tư về doanh số trong số tất cả các mẫu xe du lịch đang được bán tại Indonesia. Song song với tăng trưởng doanh số, Omoda & Jaecoo cũng mở rộng mạng lưới kinh doanh khi đưa vào hoạt động đại lý thứ 40 tại thị trường này.

Tại Thái Lan, từ tháng 1 đến hết tháng 6/2026, Jaecoo J5 EV ghi nhận 11.263 xe đăng ký mới, đứng đầu phân khúc SUV thuần điện cỡ B (B-SUV EV) và duy trì vị trí số một liên tiếp trong 6 tháng.

Brazil tiếp tục là điểm sáng tại khu vực Mỹ Latin

Brazil tiếp tục là một trong những thị trường tăng trưởng mạnh của Omoda & Jaecoo tại Mỹ Latin. Trong tháng 6, thương hiệu đạt doanh số 4.788 xe, chiếm 1,8% thị phần, vươn lên vị trí thứ 14 trong bảng xếp hạng các thương hiệu ô tô tại Brazil. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Omoda & Jaecoo bán ra 16.805 xe, xếp thứ 16 trên thị trường ô tô Brazil. Các mẫu xe chủ lực cũng ghi nhận kết quả tích cực. Jaecoo J7 đạt doanh số 2.731 xe trong tháng 6, đứng thứ 6 phân khúc SUV cỡ trung. Trong khi đó, Omoda C5 bán được 1.928 xe, xếp thứ 5 phân khúc SUV hybrid tại Brazil.

Tăng tốc với chiến lược phát triển song song "Xe năng lượng mới và Công nghệ thông minh"

Theo Omoda & Jaecoo, kết quả tăng trưởng này đến từ chiến lược phát triển cân bằng giữa xe thuần điện và hybrid, đồng thời bám sát xu hướng chuyển dịch của thị trường xe năng lượng mới. Trong giai đoạn tiếp theo, thương hiệu sẽ tập trung vào hai trụ cột là “Smart Driving – Smart Cockpit” (Trải nghiệm lái thông minh - Khoang lái thông minh), từng bước hiện thực hóa chiến lược "Super Intelligence" (Siêu trí tuệ).

Ngày 27/7, Omoda & Jaecoo sẽ tổ chức sự kiện ra mắt khoang lái trí tuệ nhân tạo thông minh tại Indonesia. Đây sẽ là nơi Omoda 4 lần đầu ra mắt tại khu vực ASEAN, đồng thời giới thiệu Super AI Smart Cockpit – nền tảng khoang lái AI thế hệ mới, hướng đến mang lại trải nghiệm di chuyển thông minh hơn cho người dùng.

Bên cạnh đó, công nghệ SIVP (Super Intelligent Valet Parking) cũng đang được thử nghiệm tại nhiều quốc gia, trong đó có Indonesia. Hệ thống được phát triển nhằm hỗ trợ người lái trong các tình huống đỗ xe phức tạp như bãi đỗ chật hẹp, tầng hầm hoặc điều kiện thời tiết bất lợi. Theo kế hoạch, SIVP sẽ bắt đầu được triển khai tại nhiều thị trường trên thế giới từ cuối tháng 7/2026.

Từ việc phát triển song song các dòng xe thuần điện và hybrid cho đến việc đưa các công nghệ như Super AI Smart Cockpit và SIVP lên xe thương mại, Omoda & Jaecoo đang từng bước mở rộng danh mục sản phẩm theo định hướng "Xe năng lượng mới kết hợp công nghệ thông minh", tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng dấu ấn trên thị trường ô tô toàn cầu.