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Jaecoo J5 bắt đầu nhận đặt cọc tại Việt Nam với giá từ 569 triệu đồng

Thứ Sáu, 18:03, 10/07/2026
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VOV.VN - Omoda & Jaecoo Việt Nam đã chính thức mở nhận đặt cọc cho Jaecoo J5, đây là mẫu xe đầu tiên của hãng tại Việt Nam mang đến 3 tùy chọn động cơ: Xăng, Hybrid (HEV) và thuần điện (BEV).

Từ ngày 10/7 đến hết ngày 31/8/2026, người mua có thể đặt cọc trước mẫu xe Jaecoo J5, với giá bán dự kiến không vượt quá 569 triệu đồng đối với phiên bản J5 Premium, 629 triệu đồng cho phiên bản J5 SHS-H Premium và 699 triệu đồng cho cả hai phiên bản J5 SHS-H Flagship và J5 BEV Flagship.

jaecoo j5 bat dau nhan dat coc tai viet nam voi gia tu 569 trieu dong hinh anh 1

Với 10 triệu đồng đặt cọc trước ngày 31/8/2026 (hoặc áp dụng cho 555 khách hàng đầu tiên), người mua sẽ được ưu đãi lãi suất 0% trong 12 tháng đầu và 1 năm bảo hiểm vật chất.

Riêng khách mua bản thuần điện J5 BEV Flagship còn được tặng bộ sạc chuyên dụng và ứng dụng T-Box trị giá lên tới 20 triệu đồng. Ngoài ra, Omoda & Jaecoo Việt Nam cam kết sẽ đền bù gấp 5 lần giá trị cọc nếu giá bán chính thức cao hơn mức giá trần đã đưa ra.

jaecoo j5 bat dau nhan dat coc tai viet nam voi gia tu 569 trieu dong hinh anh 2

Jaecoo J5 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.380 x 1.860 x 1.650 mm cùng thiết kế hình khối vuông vức tối ưu khoang hành lý. Ngay từ bản xăng tiêu chuẩn, xe đã sở hữu hệ thống treo sau độc lập đa điểm, kính cửa sổ cách âm 2 lớp, cụm đèn LED và kết nối không dây Apple CarPlay/Android Auto.

Các bản cao cấp được bổ sung trần kính toàn cảnh, hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS, camera 540 HD, 6 túi khí. Về khả năng vận hành, bản hybrid cung cấp tầm hoạt động hơn 1.000 km, trong khi bản thuần điện đạt 461 km sau mỗi lần sạc (chuẩn NEDC). 

jaecoo j5 bat dau nhan dat coc tai viet nam voi gia tu 569 trieu dong hinh anh 3

Trước khi cập bến Việt Nam, Jaecoo J5 đã có được thành công tại một số thị trường trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan và Indonesia. Trong khi đó, mẫu xe này cũng trở thành SUV điện cỡ nhỏ bán chạy nhất thị trường Úc trong tháng 5/2026.

CTV Hoàng Phúc/VOV.VN
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