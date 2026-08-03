Khám phá hành trình phát triển ngành ô tô thế giới tại lễ hội ô tô Moskva

Tại đây, hơn 300 mẫu xe từ nhiều thời kỳ và phân khúc khác nhau được trưng bày mang đến cho du khách tham quan những trải nghiệm thú vị về các mẫu xe cổ, siêu xe hay xe địa hình và giới thiệu những xu hướng phát triển của ngành công nghiệp ô tô trong tương lai.

Điểm nhấn của lễ hội ô tô năm nay là bộ sưu tập hơn 300 phương tiện thuộc nhiều giai đoạn phát triển khác nhau của ngành công nghiệp ô tô thế giới. Khách tham quan có cơ hội chiêm ngưỡng các mẫu xe lịch sử của Nga và quốc tế, những siêu xe quý hiếm, các dòng xe địa hình chuyên dụng cùng những mẫu xe ứng dụng công nghệ tương lai.

Các mẫu xe Moskvich - mẫu xe du lịch phổ biến nhất của Liên Xô cuối thập niên 1950

AMBERAUTO A5 mẫu xe điện do nhà máy AVTOTOR Nga sản xuất có công suất 160 mã lực, hoạt động tối đa 520km, hỗ trợ sạc nhanh 30 phút

Các mẫu xe TANK - mẫu SUV địa hình khung rời cỡ trung- lớn kết hợp khả năng vượt địa hình mạnh mẽ với công nghệ hỗ trợ lái hiện đại

Cord 812 Convertible Coupe (1937) mẫu xe Mỹ mang tính biểu tượng thời kỳ Art Deco trước Thế chiến II. Đèn pha ẩn, hệ dẫn động cầu trước động cơ V8 siêu nạp

Ford Anglia 105 E (1962) mẫu xe nổi tiếng toàn cầu nhờ xuất hiện trong phim Harry Potter với vai trò chiếc xe bay của gia đình Weasley

Plymouth Prowler (1999) mẫu xe thể thao mang phong cách hot rod cổ điển do Chrysler sản xuất, nổi bật với thân nhôm, dẫn động cầu sau và thiết kế độc đáo, chỉ có khoảng 11.702 chiếc trên thế giới

Porsche 911 Dakar (2023) phiên bản địa hình đặc biệt của dòng 911, được phát triển để kỷ niệm chiến thắng tại giải đua Paris-Dakar 1984

Rat ROD (2024) mẫu xe độ thủ công theo phong cách hot rod cổ điển, nổi bật với vẻ ngoài thô mộc, đậm chất xe Mỹ