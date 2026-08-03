Khám phá hành trình phát triển ngành ô tô thế giới tại lễ hội ô tô Moskva
VOV.VN - Ngày 02/8, tại Trung tâm Triển lãm Thành tựu Kinh tế Quốc dân Nga (VDNKh) đã tổ chức lễ hội ô tô quy mô lớn mang tên ProDvizhenie.
Tại đây, hơn 300 mẫu xe từ nhiều thời kỳ và phân khúc khác nhau được trưng bày mang đến cho du khách tham quan những trải nghiệm thú vị về các mẫu xe cổ, siêu xe hay xe địa hình và giới thiệu những xu hướng phát triển của ngành công nghiệp ô tô trong tương lai.
Điểm nhấn của lễ hội ô tô năm nay là bộ sưu tập hơn 300 phương tiện thuộc nhiều giai đoạn phát triển khác nhau của ngành công nghiệp ô tô thế giới. Khách tham quan có cơ hội chiêm ngưỡng các mẫu xe lịch sử của Nga và quốc tế, những siêu xe quý hiếm, các dòng xe địa hình chuyên dụng cùng những mẫu xe ứng dụng công nghệ tương lai.