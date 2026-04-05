Moscow diễu hành và triển lãm xe cổ, kỷ niệm 127 năm mạng lưới tàu điện cổ

↵

Đây là một trong những sự kiện được chờ đợi nhất trong năm của người dân Moscow. Những toa tàu điện cổ chầm chậm chạy dọc theo các tuyến đường trung tâm thành phố trong sự cổ vũ nồng nhiệt của hàng nghìn khán giả đứng chật 2 bên đường.

Đặc biệt, nhiều nhân viên ngành giao thông Moscow mặc trang phục của những thập niên đầu thế kỷ 20, gợi nhắc những hoài niệm về một quãng thời gian tươi đẹp của người dân thủ đô, gắn liền với những toa tàu điện. Tại điểm dừng cuối, các toa tàu điện cổ mở cửa cho người dân lên tham quan và chụp ảnh lưu niệm.

Hơn 200.000 người dân và du khách đã đổ về thủ đô Moscow để tham dự cuộc diễu hành tàu điện cổ

Một trong những loại tàu điện cổ được đông đảo người dân Moscow yêu thích

Trong khuôn khổ chương trình, một cuộc triển lãm ngoài trời được tổ chức, trưng bày 16 toa tàu điện cổ các thế hệ và khoảng 40 ô tô cổ các loại, trong đó có những chiếc Moskvich từ những năm 70 của thế kỷ trước. Bên cạnh đó là các chương trình biểu diễn nghệ thuật liên tục cả ngày, với sự tham gia trình diễn của nhiều ca sỹ nổi tiếng.

Mặc dù hiện nay đã có rất nhiều phương tiện giao thông hiện đại, nhưng tàu điện vẫn là biểu tượng của Moscow và là loại phương tiện được yêu mến qua nhiều thế hệ.

Ông Maxim Liksutov, Phó Thị trưởng phụ trách giao thông và công nghiệp Moscow cho biết: "Trong năm nay, chúng tôi sẽ thay thế toàn bộ tàu điện cũ bằng tàu điện mới, dự kiến 97% tàu điện tại Moscow sẽ hoàn toàn mới vào cuối năm".

Những chiếc ô tô cổ được trưng bày tại sự kiện

Một chiếc Moscovich cổ được nhiều người dân yêu thích

"Trong năm 2025, hệ thống tàu điện Moscow đã chứng kiến rất nhiều sự kiện quan trọng, bao gồm: Đưa các tàu điện mới vào hoạt động, Ra mắt tàu điện tự lái đầu tiên tại Nga, Khởi động dự án độc đáo trên toàn quốc, tuyến tram T1 và thật đáng mừng, chỉ trong vài tháng đầu tiên, số lượng hành khách đã tăng gấp đôi, từ 60.000 lên 120.000 lượt. Trên thực tế, tàu điện hoạt động với tần suất 5-6 phút một chuyến, gần tương đương chế độ của tàu điện ngầm" - ông Maxim Liksutov cho biết thêm.

Năm nay, số tàu điện tự lái của Thủ đô sẽ tăng lên 15 chiếc. Moscow sẽ hoàn tất việc cập nhật đội xe và mở thêm tuyến T2 mới. Điều này khẳng định sự phát triển không ngừng của mạng lưới giao thông thành phố.