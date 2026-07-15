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Doanh nghiệp Việt tham gia triển lãm kinh doanh Halal quốc tế lớn nhất Thái Lan

Thứ Tư, 22:19, 15/07/2026
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VOV.VN - Ngày 15/7, Triển lãm Kinh doanh Halal quốc tế lớn nhất Thái Lan “Grand Halal Bangkok 2026” đã khai mạc tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế BITEC, Bangkok. Đây là cơ hội để các nước trong khu vực, bao gồm Việt Nam, hiện thực hóa mục tiêu tiến sâu vào thị trường tiềm năng của thế giới Hồi giáo.

Với chủ đề "Cửa ngõ tiến vào Kinh tế Halal toàn cầu" - "Gateway to the Global Halal Economy", sự kiện quy tụ hàng trăm thương hiệu quốc tế từ thực phẩm, mỹ phẩm, thời trang đến các giải pháp ứng dụng công nghệ AI trong truy xuất nguồn gốc.

doanh nghiep viet tham gia trien lam kinh doanh halal quoc te lon nhat thai lan hinh anh 1
Triển lãm Grand Halal Bangkok 2026 khai mạc ngày 15/7 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Quốc tế Bangkok (BITEC)

Ông Surin Palare, Tổng Thư ký Hội đồng Hồi giáo Trung ương Thái Lan (CICOT) nhấn mạnh mục tiêu chiến lược của nước chủ nhà: “Thái Lan đã vươn lên vị trí thứ 4 toàn cầu với giá trị xuất khẩu đạt khoảng 300 tỷ Baht (9 tỷ USD). Trong khi lượng người tiêu dùng Halal trên thế giới hiện đạt khoảng 2 tỷ người, định hướng của chúng tôi trong 5 năm tới là đưa sản phẩm Halal Thái Lan đạt vị trí số 1 thế giới".

Chủ động bắt nhịp làn sóng này, Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan đã tổ chức Khu gian hàng trưng bày tại triển lãm nhằm quảng bá các mặt hàng nông - thủy sản và thực phẩm chế biến đạt chuẩn Halal quốc tế. Sự hiện diện này cũng là bước cụ thể hóa Nghị định 127 vừa được Chính phủ ban hành nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư bài bản vào ngành công nghiệp Halal.

Chia sẻ tại khu trưng bày của Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng đánh giá cao nỗ lực của các doanh nghiệp và nhấn mạnh: "Chính phủ đã có chiến lược phát triển ngành thực phẩm Halal - một ngành rất tiềm năng với thị trường lớn trên toàn thế giới. Việc doanh nghiệp Việt Nam tham dự hội chợ lần này thể hiện mong muốn và quyết tâm triển khai chiến lược lớn này".

doanh nghiep viet tham gia trien lam kinh doanh halal quoc te lon nhat thai lan hinh anh 2
Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng, Tham tán Thương mại Lê Hữu Phúc tham quan gian hàng của doanh nghiệp Việt Nam tham gia Triển lãm.

Đồng quan điểm về cơ hội bứt phá của hàng Việt, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Thái Lan Lê Hữu Phúc nhận định: "Việc tham dự triển lãm lần này là cơ hội quý báu để các nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp tìm hiểu những thông tin quý báu, từ cách đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn Halal đến mô hình phát triển ngành công nghiệp này trong tương lai. Tôi tin tưởng chúng ta sẽ có vị trí xứng đáng trong chuỗi cung ứng Halal toàn cầu".

Tại sân chơi lớn này, nhiều doanh nghiệp trong nước đã tự tin khẳng định năng lực bằng chất lượng sản phẩm từ gốc.

Bà Bùi Thị Thu Ngân, Đại diện Công ty Nông nghiệp hữu cơ DannyGreen chia sẻ: "Điểm khác biệt lớn nhất tôi tin tưởng là nguồn nguyên liệu. Việt Nam có nguồn nguyên liệu tươi. Ngoài ra thì quy trình sản xuất theo quy trình Halal đã có sự kiểm định nguyên liệu đầu vào".

Sự hiện diện bài bản tại Grand Halal Bangkok 2026 không chỉ mở ra cơ hội giao thương trực tiếp (B2B) với các nhà phân phối vùng Vịnh, mà còn khẳng định: Sản phẩm Halal Việt Nam đang không ngừng nâng tầm, sẵn sàng trở thành đối tác tin cậy trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Các đại biểu, khách mời tham dự Tọa đàm chụp ảnh lưu niệm.jpg

Thanh Hóa tìm cơ hội hợp tác xanh với Thái Lan

VOV.VN - Với hơn 12 triệu USD kim ngạch xuất khẩu trong 5 tháng đầu năm 2026, quan hệ thương mại giữa Thanh Hóa và các địa phương của Thái Lan tiếp tục khởi sắc. Chương trình tọa đàm giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư của Thanh Hóa tại Bangkok ngày 17/6 được kỳ vọng mở rộng hợp tác, thúc đẩy giao thương.

Ngọc Diệp/VOV-Bangkok
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