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Khám phá Royal Enfield Himalayan Mana Black Edition vừa ra mắt, giá 210 triệu đồng

Thứ Sáu, 06:00, 17/07/2026
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VOV.VN - Royal Enfield Himalayan Mana Black Edition 2026 vừa ra mắt tại Malaysia với giá bán 32.700 RM (khoảng 210 triệu đồng). Phiên bản mới sở hữu ngoại hình đen mờ cá tính, được trang bị sẵn nhiều phụ kiện off-road chính hãng và vẫn sử dụng động cơ Sherpa 450 mạnh 40 mã lực.

Royal Enfield Himalayan Mana Black Edition có gì đặc biệt?

Royal Enfield Himalayan Mana Black Edition lấy cảm hứng từ Mana Pass, một trong những cung đường đèo có thể lưu thông bằng xe cơ giới ở độ cao lớn nhất thế giới, nằm ở độ cao khoảng 5.632 m so với mực nước biển. Đúng với tinh thần chinh phục địa hình, phiên bản mới được phủ màu Stealth Black kết hợp các chi tiết sơn mờ, tạo nên diện mạo mạnh mẽ và đậm chất phiêu lưu.

kham pha royal enfield himalayan mana black edition vua ra mat, gia 210 trieu dong hinh anh 1

Tại Malaysia, Royal Enfield Himalayan Mana Black Edition có giá 32.700 RM (khoảng 210 triệu đồng), chưa bao gồm thuế đường bộ, bảo hiểm và chi phí đăng ký. Hãng cũng áp dụng chế độ bảo hành 3 năm không giới hạn số km, đồng thời cung cấp 3 năm dịch vụ cứu hộ miễn phí cho khách hàng. 

Điểm khác biệt lớn nhất của Mana Black Edition nằm ở loạt phụ kiện chính hãng được lắp sẵn từ nhà máy. Xe được trang bị ốp bảo vệ tay Rally màu đen, yên Rally màu đen, chắn bùn trước Rally cùng bộ vành nan hoa không săm, giúp cải thiện khả năng vận hành trên địa hình phức tạp mà không cần người dùng nâng cấp thêm.

Động cơ Sherpa 450 mạnh 40 mã lực, hướng đến dân mê khám phá

Royal Enfield Himalayan Mana Black Edition vẫn sử dụng động cơ Sherpa 450, xi-lanh đơn, dung tích 452 cc, làm mát bằng dung dịch và tích hợp hệ thống ga điện tử Ride-by-Wire. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 40 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 40 Nm tại 5.500 vòng/phút, kết hợp hộp số 6 cấp cùng ly hợp chống trượt và hỗ trợ (slip & assist clutch). 

kham pha royal enfield himalayan mana black edition vua ra mat, gia 210 trieu dong hinh anh 2

Xe sử dụng phuộc trước hành trình ngược (USD) đường kính 43 mm và giảm xóc sau monoshock, đều có hành trình 200 mm. Hệ thống phanh gồm đĩa đơn trước và sau, kết hợp ABS hai kênh tiêu chuẩn nhằm tăng độ an toàn khi di chuyển trên cả đường nhựa lẫn địa hình.

Royal Enfield trang bị bánh trước 21 inch đi cùng lốp 90/90, trong khi bánh sau kích thước 17 inch sử dụng lốp 140/80. Chiều cao yên có thể điều chỉnh từ 825 mm lên 845 mm, trọng lượng xe ở mức 196 kg, còn bình xăng có dung tích 17 lít, phù hợp cho những hành trình dài. 

kham pha royal enfield himalayan mana black edition vua ra mat, gia 210 trieu dong hinh anh 3

Phiên bản dành cho người yêu thích những chuyến phiêu lưu

So với Himalayan tiêu chuẩn, Mana Black Edition không thay đổi về nền tảng kỹ thuật mà tập trung nâng cấp ngoại hình và bổ sung các phụ kiện chuyên dụng dành cho off-road. Điều này giúp người dùng có thể sở hữu một mẫu adventure hoàn chỉnh ngay từ khi xuất xưởng mà không phải đầu tư thêm nhiều chi phí nâng cấp.

kham pha royal enfield himalayan mana black edition vua ra mat, gia 210 trieu dong hinh anh 4

Với thiết kế đen mờ mạnh mẽ, động cơ Sherpa 450 đã được khẳng định về khả năng vận hành cùng hàng loạt trang bị hướng đến khám phá địa hình, Royal Enfield Himalayan Mana Black Edition hứa hẹn sẽ là lựa chọn hấp dẫn cho những tín đồ mê du lịch và chinh phục các cung đường khó. 

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Top 10 xe xăng, dầu bán chạy nhất 6 tháng đầu năm 2026

VOV.VN - Với doanh số đạt 8.146 xe, Toyota Yaris Cross là mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong đứng đầu danh sách Top 10 xe xăng, dầu bán chạy nhất 6 tháng đầu năm 2026. Toyota Yaris Cross chỉ hơn đối thủ đứng thứ 2 - Mazda CX-5 23 xe, xếp thứ 3 là mẫu MPV - Mitsubishi Xpander đạt 7.791 xe.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Paultan
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