Khám phá siêu mô tô Aston Martin AMB 002 Roadster bản giới hạn 300 xe

Aston Martin AMB 002 Roadster mang thiết kế đậm chất siêu xe

AMB 002 Roadster đánh dấu bước tiến đặc biệt của Aston Martin khi thương hiệu xe thể thao hạng sang của Anh lần đầu đưa ngôn ngữ thiết kế đặc trưng lên một mẫu mô tô đường phố. Chiếc xe được phát triển cùng Brough Superior, với thiết kế và kỹ thuật được xây dựng từ đầu thay vì sử dụng các linh kiện chuyển giao từ những mẫu xe khác.

Ngoại hình của AMB 002 Roadster sử dụng rất nhiều sợi carbon lộ thiên. Vật liệu này xuất hiện trên thân xe, chắn bùn và bình nhiên liệu, góp phần tạo nên diện mạo nhẹ, tối giản nhưng đậm chất công nghệ.

Aston Martin AMB 002 Roadster sở hữu thiết kế độc đáo

Ảnh hưởng từ những mẫu Aston Martin hiệu suất cao cũng được thể hiện rõ trên xe. Hai bên thân có các khe khí động học kết hợp logo Aston Martin, trong khi hệ thống ống xả kép sử dụng các chi tiết tản nhiệt dạng gân. Phần đuôi nổi bật với logo Aston Martin dạng “lơ lửng”, hai bên là dải đèn LED hình chữ V lấy cảm hứng từ các mẫu Vulcan, Valkyrie và Valhalla.

Khoang điều khiển kết hợp giữa công nghệ hiện đại và những chi tiết thủ công. Xe được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số hình tròn, nút khởi động và yên bọc da được hoàn thiện thủ công.

Khung titan siêu nhẹ, động cơ V-Twin 130 mã lực

Điểm đáng chú ý nhất trên AMB 002 Roadster nằm ở cách Aston Martin và Brough Superior kiểm soát trọng lượng. Khung xe được gia công từ một khối titan nguyên khối, chỉ nặng khoảng 5 kg. Trong khi đó, toàn bộ chiếc mô tô có trọng lượng khoảng 190 kg.

Hệ thống treo phía trước sử dụng phuộc Fior dạng tay đòn kép. Thiết kế này tách biệt lực đánh lái và lực phanh, qua đó giúp duy trì khả năng kiểm soát hình học đầu xe và cải thiện độ chính xác khi vận hành.

Cung cấp sức mạnh cho AMB 002 Roadster là động cơ V-Twin hoàn toàn mới, dung tích 1.083 cc. Động cơ sản sinh công suất 130 mã lực, mô-men xoắn cực đại 110 Nm và được thiết kế để tạo lực kéo mạnh ở dải vòng tua thấp và trung bình, đồng thời vẫn mang lại khả năng tăng tốc phấn khích ở dải tua cao.

Với trọng lượng chỉ 190 kg cùng công suất 130 mã lực, AMB 002 Roadster hứa hẹn mang đến tỷ lệ công suất/trọng lượng đáng chú ý, phù hợp với hình ảnh một mẫu mô tô hiệu suất cao mang DNA Aston Martin.

Aston Martin AMB 002 Roadster chỉ có 300 chiếc

AMB 002 Roadster không phải mẫu mô tô được sản xuất đại trà. Brough Superior hiện đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng, nhưng số lượng sản xuất toàn cầu được giới hạn ở chỉ 300 chiếc. Những khách hàng đầu tiên dự kiến nhận xe từ quý III/2027.

Việc giới hạn số lượng giúp AMB 002 Roadster trở thành một sản phẩm sưu tầm thay vì đơn thuần là phương tiện di chuyển. Mẫu xe kết hợp giữa kỹ thuật chế tác thủ công của Brough Superior với ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của Aston Martin, tạo nên một sản phẩm khác biệt trong phân khúc mô tô cao cấp.

Sự xuất hiện của AMB 002 Roadster cũng cho thấy Aston Martin đang mở rộng phạm vi nhận diện thương hiệu ra ngoài lĩnh vực ô tô. Với động cơ V-Twin 130 mã lực, khung titan siêu nhẹ và thân xe bằng sợi carbon, đây là một trong những sản phẩm hai bánh đặc biệt nhất từng được phát triển dưới tên Aston Martin.