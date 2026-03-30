Kia Seltos thế hệ mới lộ diện, lần đầu có bản Hybrid

Thiết kế mới đậm chất tương lai, lấy cảm hứng từ xe điện

Thế hệ tiếp theo của Kia Seltos được dự đoán sẽ mang diện mạo hoàn toàn mới với phong cách vuông vức, hiện đại và đậm chất xe điện. Phần đầu xe nổi bật với hệ thống đèn LED dạng “star-map” đặc trưng mới của Kia, kết hợp lưới tản nhiệt kín và liền mạch hơn, tạo cảm giác tương lai thay vì truyền thống.

Thân xe trở nên cứng cáp và cơ bắp hơn, trong khi phần đuôi được tinh giản với dải đèn LED kéo dài toàn chiều ngang, một xu hướng đang phổ biến trên các mẫu SUV hiện đại. Tổng thể thiết kế giúp Seltos mới trông cao cấp và mạnh mẽ hơn rõ rệt so với thế hệ hiện hành.

Nội thất nâng cấp mạnh, hướng đến trải nghiệm cao cấp

Bên trong khoang lái, Kia Seltos thế hệ mới được kỳ vọng sẽ bước lên một tầm cao mới với thiết kế mang hơi hướng các mẫu xe cao cấp hơn trong dải sản phẩm của Kia. Điểm nhấn là cụm màn hình kép 12,3 inch nối liền dạng cong, tạo nên không gian hiển thị hiện đại và trực quan.

Hệ thống giải trí và giao diện điều khiển được nâng cấp, đi kèm nhiều công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến. Một số trang bị đáng chú ý có thể xuất hiện bao gồm màn hình hiển thị kính lái HUD, hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS và các chi tiết điều khiển điện tử thay thế nút bấm truyền thống, giúp khoang cabin trở nên tối giản nhưng tinh tế hơn.

Lần đầu có Hybrid, nâng cấp toàn diện nền tảng

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trên Kia Seltos thế hệ mới là khả năng lần đầu tiên được trang bị hệ truyền động Hybrid, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của mẫu SUV này trong xu hướng điện hóa.

Bên cạnh đó, xe vẫn duy trì các tùy chọn động cơ xăng quen thuộc như máy 1.5L hút khí tự nhiên hoặc tăng áp, tùy theo từng thị trường. Nền tảng khung gầm cũng được nâng cấp, giúp cải thiện độ cứng vững, khả năng cách âm và trải nghiệm vận hành tổng thể.

Theo kế hoạch, mẫu xe này có thể ra mắt vào cuối năm 2025 và bắt đầu bán ra từ năm 2026, hứa hẹn sẽ tiếp tục là một trong những lựa chọn nổi bật trong phân khúc SUV đô thị cỡ B.