Kỹ sư trưởng Lexus ES thừa nhận không hài lòng việc SUV thống trị thị trường

Kỹ sư trưởng Lexus ES lên tiếng về cơn sốt SUV toàn cầu

SUV đang trở thành lựa chọn thống trị tại nhiều thị trường ô tô trên thế giới. Từ xe phổ thông đến xe sang, các hãng xe đều đẩy mạnh danh mục SUV nhờ biên lợi nhuận cao và sức hút mạnh mẽ với khách hàng. Tuy nhiên, bên trong Lexus vẫn có những người chưa hoàn toàn bị thuyết phục bởi xu hướng này.

Trong buổi lái thử thế hệ Lexus ES mới, kỹ sư trưởng dự án Kohei Chiashi đã đưa ra quan điểm khá thẳng thắn về sự trỗi dậy của SUV. Ông cho biết bản thân là người yêu thích sedan và không thực sự hài lòng khi SUV xuất hiện ở khắp mọi nơi.

Theo chia sẻ của Chiashi, Lexus đã đặt rất nhiều tâm huyết vào việc phát triển ES thế hệ mới bởi hãng không muốn từ bỏ dòng sedan hạng sang vốn là một phần quan trọng trong bản sắc thương hiệu. Vị kỹ sư này nhấn mạnh đội ngũ phát triển đã “dồn mọi thứ có thể” cho ES bởi họ thực sự quan tâm tới mẫu xe này.

Lexus ES tiếp tục gánh trọng trách của sedan hạng sang sau khi GS bị khai tử

Những phát biểu của kỹ sư trưởng Lexus ES càng gây chú ý khi nhìn lại quyết định khai tử mẫu Lexus GS cách đây 6 năm. Sau sự biến mất của GS, ES gần như trở thành mẫu sedan chủ lực của Lexus trong phân khúc sedan hạng sang cỡ trung.

Thế hệ Lexus ES mới được xem là minh chứng cho việc hãng xe Nhật Bản vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ sedan. Mẫu xe không chỉ duy trì định vị sang trọng truyền thống mà còn đẩy mạnh chiến lược điện hóa, khi lần đầu tiên xuất hiện phiên bản thuần điện bên cạnh hệ truyền động hybrid quen thuộc.

Dù SUV vẫn là “con gà đẻ trứng vàng” của ngành công nghiệp ô tô hiện đại, phát biểu từ người đứng đầu dự án Lexus ES cho thấy vẫn còn những kỹ sư tin rằng sedan chưa đến lúc biến mất. Với Lexus, ES không đơn thuần là một sản phẩm thương mại, mà còn là nỗ lực bảo vệ một kiểu dáng xe từng định hình thị trường xe sang trong nhiều thập kỷ.