  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Kỹ sư trưởng Lexus ES thừa nhận không hài lòng việc SUV thống trị thị trường

Thứ Ba, 06:00, 26/05/2026
VOV.VN - Trong bối cảnh SUV ngày càng áp đảo doanh số toàn cầu, kỹ sư trưởng của Lexus ES vừa gây chú ý khi thẳng thắn thừa nhận, ông “không vui” với xu hướng này. Vị lãnh đạo dự án cho biết, Lexus đã dồn toàn bộ tâm huyết để giữ cho mẫu sedan hạng sang ES tiếp tục tồn tại.

Kỹ sư trưởng Lexus ES lên tiếng về cơn sốt SUV toàn cầu

SUV đang trở thành lựa chọn thống trị tại nhiều thị trường ô tô trên thế giới. Từ xe phổ thông đến xe sang, các hãng xe đều đẩy mạnh danh mục SUV nhờ biên lợi nhuận cao và sức hút mạnh mẽ với khách hàng. Tuy nhiên, bên trong Lexus vẫn có những người chưa hoàn toàn bị thuyết phục bởi xu hướng này.  

Trong buổi lái thử thế hệ Lexus ES mới, kỹ sư trưởng dự án Kohei Chiashi đã đưa ra quan điểm khá thẳng thắn về sự trỗi dậy của SUV. Ông cho biết bản thân là người yêu thích sedan và không thực sự hài lòng khi SUV xuất hiện ở khắp mọi nơi.

Kỹ sư trưởng dự án Kohei Chiashi

Theo chia sẻ của Chiashi, Lexus đã đặt rất nhiều tâm huyết vào việc phát triển ES thế hệ mới bởi hãng không muốn từ bỏ dòng sedan hạng sang vốn là một phần quan trọng trong bản sắc thương hiệu. Vị kỹ sư này nhấn mạnh đội ngũ phát triển đã “dồn mọi thứ có thể” cho ES bởi họ thực sự quan tâm tới mẫu xe này.  

Lexus ES tiếp tục gánh trọng trách của sedan hạng sang sau khi GS bị khai tử

Những phát biểu của kỹ sư trưởng Lexus ES càng gây chú ý khi nhìn lại quyết định khai tử mẫu Lexus GS cách đây 6 năm. Sau sự biến mất của GS, ES gần như trở thành mẫu sedan chủ lực của Lexus trong phân khúc sedan hạng sang cỡ trung.  

Thế hệ Lexus ES mới được xem là minh chứng cho việc hãng xe Nhật Bản vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ sedan. Mẫu xe không chỉ duy trì định vị sang trọng truyền thống mà còn đẩy mạnh chiến lược điện hóa, khi lần đầu tiên xuất hiện phiên bản thuần điện bên cạnh hệ truyền động hybrid quen thuộc.  

Dù SUV vẫn là “con gà đẻ trứng vàng” của ngành công nghiệp ô tô hiện đại, phát biểu từ người đứng đầu dự án Lexus ES cho thấy vẫn còn những kỹ sư tin rằng sedan chưa đến lúc biến mất. Với Lexus, ES không đơn thuần là một sản phẩm thương mại, mà còn là nỗ lực bảo vệ một kiểu dáng xe từng định hình thị trường xe sang trong nhiều thập kỷ.  

Một số điều đáng lo ngại của thị trường ô tô năm 2026

VOV.VN - Năm 2026, ngành ô tô được dự báo sẽ chứng kiến nhiều xu hướng mới nhưng không phải tất cả đều mang lại lợi ích lâu dài cho người dùng. Từ màn hình tràn ngập khoang lái, nội thất đồng nhất, sự biến mất của đồng hồ vật lý cho đến nguy cơ mất Apple CarPlay... nhiều thay đổi đang khiến nhiều người lo ngại.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
SUV cỡ C giảm giá mạnh, đại lý hạ lãi suất nhằm hút khách mùa thấp điểm

VOV.VN - Bước sang tháng 5/2026, hàng loạt mẫu SUV/crossover cỡ C như Mazda CX-5, Ford Territory, Honda CR-V hay Hyundai Tucson đồng loạt được đại lý giảm giá và hỗ trợ lãi suất vay nhằm kích cầu. Áp lực tồn kho và sức mua chững lại đang khiến cuộc đua ưu đãi trong phân khúc này ngày càng “gay cấn”.

Top xe bán tải bán chạy nhất tháng 4/2026: Hilux vẫn chưa vượt được Ranger

VOV.VN - Trong tháng 4/2026, Toyota Hilux là mẫu xe bán tải ghi nhận doanh số tăng trưởng với 684 xe bán ra (tăng 34 xe so với tháng 3/2026), nhưng con số này chưa đủ để vượt qua mẫu xe "chủ lực" của Ford - Ranger (đạt 933 xe).

Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2026: VinFast thống trị bảng xếp hạng

VOV.VN - Với doanh số lấn át nhiều đối thủ, các mẫu xe điện VinFast chiếm tới một nửa danh sách Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2026. Trong đó, VinFast Limo Green dẫn đầu danh sách với hơn 6.000 xe bán ra trong tháng 4/2026.

Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 4/2026: Xe Nhật chiếm đa số

VOV.VN - Trong Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 4/2026 thì có tới 8 mẫu xe tới từ các thương hiệu Nhật Bản - Toyota, Suzuki, Isuzu, còn lại hai mẫu xe đến từ Hàn Quốc (Hyundai Elantra) và Mỹ (Ford Mustang Mach-E).

10 mẫu xe tiêu biểu được Consumer Reports đánh giá là lựa chọn tốt cho khách hàng

VOV.VN - Consumer Reports vừa công bố danh sách những mẫu xe tiêu biểu đầu năm 2026. Để được đứng tên trong danh sách "Lựa chọn hàng đầu" (Top Picks), mỗi “ ứng viên” từ các phân khúc dù là chủ chốt nhất cũng đều phải trải qua quy trình kiểm định khắt khe và thực tế.

Triển lãm ô tô Việt Nam tiếp tục lỡ hẹn

VOV.VN - Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) chính thức thông báo Triển lãm ô tô Việt Nam (Vietnam Motor Show - VMS) sẽ không được tổ chức vào năm 2026. Quyết định này được đưa ra sau một quá trình cân nhắc kỹ lưỡng và phản ánh sự đồng thuận của các thành viên VAMA.

