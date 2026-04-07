Land Cruiser FJ nhận cọc tại đại lý Toyota với giá dự kiến 1,2 tỷ đồng

Vừa chính thức được giới thiệu đến thị trường Đông Nam Á vào cuối tháng 3 vừa qua tại Triển lãm ô tô Bangkok năm 2026 (Thái Lan), Toyota Land Cruiser FJ đã rục rịch bán ra ở Việt Nam khi các đại lý đã bắt đầu nhận cọc trước 30 - 50 triệu đồng cho mẫu SUV này.

Các tư vấn bán hàng của đại lý Toyota khu vực Hà Nội đang đồng loạt thông báo mẫu Toyota Land Cruiser FJ dự kiến chính thức trình làng khách hàng Việt Nam vào tháng 6 hoặc tháng 7 tới, cùng với giá bán khoảng 1,2 tỷ đồng. Mức giá này giúp mẫu xe trở nên dễ tiếp cận hơn rất nhiều so với những mẫu xe Land Cruiser khác như Prado hay LC300, đồng thời phả hơi nóng trực tiếp lên đối thủ Ford Everest.

Đáng chú ý, xe sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà máy tại Thái Lan thay vì Nhật Bản, do đó sẽ được nhận thuế nhập khẩu ưu đãi 0% trong khối ASEAN. Tại xứ sở chùa Vàng, mẫu SUV này đang được bán ra với mức giá khởi điểm quy đổi khoảng 1 tỷ đồng (1.269.000 Baht).

Được phát triển trên nền tảng khung gầm rời IMV của Toyota, Land Cruiser FJ sở hữu các thông số dài x rộng x cao lần lượt là 4.610 x 1.855 x 1.890 mm, trục cơ sở khá ngắn với 2.580 mm nhưng bù lại khoảng sáng gầm 245 mm sẽ cho khả năng lội nước sâu tới 700 mm. Nhắm đến khả năng di chuyển thuận tiện hơn trong đô thị, mẫu SUV này có bán kính quay vòng tối thiểu chỉ 5,5 m.

Về sức mạnh, Land Cruiser FJ tại Việt Nam nhiều khả năng sẽ sử dụng động cơ xăng dung tích 2.7 lít hút khí tự nhiên, sản sinh công suất tối đa 161 mã lực và mô-men xoắn cực đại 246 Nm, kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian (4WD), khá tương đồng với "người anh em" Toyota Fortuner.

Tuy nhiên, ngoại hình của Land Cruiser FJ mang đậm chất nam tính của dòng xe địa hình đặc trưng của Toyota với thiết kế hình hộp vuông vức, mặt ca-lăng tối giản làm nổi bật dòng chữ TOYOTA cỡ lớn và hệ thống đèn LED toàn phần. Xe sở hữu bánh mâm 18 inch, cùng phần ốp viền dưới tối màu mang vẻ cứng cáp và hầm hố.

Bên trong cabin, xe sở hữu tông màu đen chủ đạo, cùng với nhiều trang bị hiện đại gồm: Màn hình giải trí 12,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, đi kèm cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, ghế lái chỉnh điện, điều hòa tự động 2 vùng có lọc bụi PM2.5, hệ thống camera 360 độ tích hợp giả lập "nhìn xuyên gầm" và đầy đủ các công nghệ an toàn hỗ trợ địa hình.