Land Cruiser FJ nhận cọc tại đại lý Toyota với giá dự kiến 1,2 tỷ đồng

Thứ Ba, 06:00, 07/04/2026
VOV.VN - Mẫu SUV được mệnh danh "tiểu Land Cruiser" đã có thể đặt cọc tại Việt Nam, Toyota Land Cruiser FJ dự kiến có giá 1,2 tỷ đồng và sử dụng động cơ xăng 2.7 lít.

Vừa chính thức được giới thiệu đến thị trường Đông Nam Á vào cuối tháng 3 vừa qua tại Triển lãm ô tô Bangkok năm 2026 (Thái Lan), Toyota Land Cruiser FJ đã rục rịch bán ra ở Việt Nam khi các đại lý đã bắt đầu nhận cọc trước 30 - 50 triệu đồng cho mẫu SUV này.

Các tư vấn bán hàng của đại lý Toyota khu vực Hà Nội đang đồng loạt thông báo mẫu Toyota Land Cruiser FJ dự kiến chính thức trình làng khách hàng Việt Nam vào tháng 6 hoặc tháng 7 tới, cùng với giá bán khoảng 1,2 tỷ đồng. Mức giá này giúp mẫu xe trở nên dễ tiếp cận hơn rất nhiều so với những mẫu xe Land Cruiser khác như Prado hay LC300, đồng thời phả hơi nóng trực tiếp lên đối thủ Ford Everest.

Đáng chú ý, xe sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà máy tại Thái Lan thay vì Nhật Bản, do đó sẽ được nhận thuế nhập khẩu ưu đãi 0% trong khối ASEAN. Tại xứ sở chùa Vàng, mẫu SUV này đang được bán ra với mức giá khởi điểm quy đổi khoảng 1 tỷ đồng (1.269.000 Baht).

Được phát triển trên nền tảng khung gầm rời IMV của Toyota, Land Cruiser FJ sở hữu các thông số dài x rộng x cao lần lượt là 4.610 x 1.855 x 1.890 mm, trục cơ sở khá ngắn với 2.580 mm nhưng bù lại khoảng sáng gầm 245 mm sẽ cho khả năng lội nước sâu tới 700 mm. Nhắm đến khả năng di chuyển thuận tiện hơn trong đô thị, mẫu SUV này có bán kính quay vòng tối thiểu chỉ 5,5 m.

Về sức mạnh, Land Cruiser FJ tại Việt Nam nhiều khả năng sẽ sử dụng động cơ xăng dung tích 2.7 lít hút khí tự nhiên, sản sinh công suất tối đa 161 mã lực và mô-men xoắn cực đại 246 Nm, kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian (4WD), khá tương đồng với "người anh em" Toyota Fortuner.

Tuy nhiên, ngoại hình của Land Cruiser FJ mang đậm chất nam tính của dòng xe địa hình đặc trưng của Toyota với thiết kế hình hộp vuông vức, mặt ca-lăng tối giản làm nổi bật dòng chữ TOYOTA cỡ lớn và hệ thống đèn LED toàn phần. Xe sở hữu bánh mâm 18  inch, cùng phần ốp viền dưới tối màu mang vẻ cứng cáp và hầm hố.

Bên trong cabin, xe sở hữu tông màu đen chủ đạo, cùng với nhiều trang bị hiện đại gồm: Màn hình giải trí 12,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, đi kèm cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, ghế lái chỉnh điện, điều hòa tự động 2 vùng có lọc bụi PM2.5, hệ thống camera 360 độ tích hợp giả lập "nhìn xuyên gầm" và đầy đủ các công nghệ an toàn hỗ trợ địa hình.

CTV Hoàng Phúc/VOV.VN
Toyota Land Cruiser FJ 2026 ra mắt Thái Lan, chờ ngày về Việt Nam

VOV.VN - Toyota Land Cruiser FJ chính thức ra mắt tại Thái Lan với cấu hình duy nhất dẫn động 4 bánh, động cơ xăng 2.7L hút khí tự nhiên. Mẫu SUV này được định vị dưới Fortuner, hướng đến khách hàng yêu thích off-road nhưng vẫn cần tính thực dụng hàng ngày.

Toyota Land Cruiser FJ 2026 lộ diện động cơ và có thêm bản diesel

VOV.VN - Toyota Land Cruiser FJ 2026 vừa bước vào giai đoạn sản xuất với động cơ xăng 2.7L quen thuộc, nhưng báo cáo mới cho thấy hãng có thể bổ sung động cơ diesel 2.8L trong tương lai nhằm tăng sức mạnh và đáp ứng tiêu chuẩn khí thải toàn cầu.

Toyota Land Cruiser sắp ra bản pickup khung liền, phá bỏ truyền thống lâu đời

VOV.VN - Toyota đang phát triển Toyota Land Cruiser pickup và SUV mới với khung liền (unibody) thay vì khung rời truyền thống, đánh dấu bước chuyển lớn trong lịch sử dòng xe nổi tiếng này.

