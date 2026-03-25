中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Toyota Land Cruiser FJ 2026 ra mắt Thái Lan, chờ ngày về Việt Nam

Thứ Tư, 07:00, 25/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Toyota Land Cruiser FJ chính thức ra mắt tại Thái Lan với cấu hình duy nhất dẫn động 4 bánh, động cơ xăng 2.7L hút khí tự nhiên. Mẫu SUV này được định vị dưới Fortuner, hướng đến khách hàng yêu thích off-road nhưng vẫn cần tính thực dụng hàng ngày.

SUV Land Cruiser cỡ nhỏ, thiết kế hoài cổ và khung gầm rời

Toyota Land Cruiser FJ là mẫu SUV hoàn toàn mới thuộc dòng Land Cruiser và được định vị là phiên bản nhỏ gọn nhất. Xe mang phong cách thiết kế vuông vức, đậm chất off-road cổ điển, gợi nhớ đến các thế hệ Land Cruiser huyền thoại trước đây. FJ có chiều dài 4.610 mm, chiều rộng 1.855 mm và chiều cao 1.890 mm, với chiều dài cơ sở 2.580 mm, khiến nó dài hơn (+150 mm), rộng hơn (+30 mm) và cao hơn (+270 mm), nhưng chiều dài cơ sở ngắn hơn 60 mm so với Corolla Cross .

Mẫu xe này sử dụng nền tảng IMV dạng khung gầm rời (body-on-frame), tương tự Hilux và Fortuner, giúp tăng độ bền và khả năng vận hành trên địa hình khó. Đây cũng là điểm khác biệt lớn so với nhiều SUV đô thị hiện nay khi vẫn giữ chất “xe địa hình thực thụ”.

Những điểm nổi bật trong thiết kế bao gồm phần đầu xe với logo Toyota trên lưới tản nhiệt và đèn chạy ban ngày hình chữ C (với tùy chọn đèn retro hình tròn ). Phần thân xe có đường viền cửa sổ bậc thang và cột C hình chữ C nổi bật, cùng với cửa hậu hình bát giác mở sang bên - nơi chứa lốp dự phòng hoàn thiện thiết kế phía sau. 

Về nội thất, các chi tiết nổi bật bao gồm vô lăng ba chấu góc cạnh, màn hình hiển thị thông tin trung tâm màu 7 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch, hệ thống âm thanh 6 loa, điều hòa tự động hai vùng (với hệ thống lọc PM2.5) và kết nối Apple CarPlay/Android Auto.

Ngoài ra, xe còn được trang bị nội thất bọc da tổng hợp màu đen, ghế lái chỉnh điện 8 hướng (ghế hành khách phía trước chỉnh tay 4 hướng) và ba cổng kết nối USB Type-C. Phía sau, khoang hành lý có các tấm MOLLE (Modular Lightweight Load-carrying Equipment) kiểu quân đội Mỹ để gắn các thiết bị ngoài trời, rất tiện dụng cho việc cắm trại.

Tại Thái Lan, xe được giới thiệu với một phiên bản duy nhất và sẽ đóng vai trò nằm giữa Corolla Cross và Fortuner trong dải sản phẩm của Toyota.

Động cơ 2.7L hút khí tự nhiên, 166 PS, dẫn động 4WD tiêu chuẩn

Toyota Land Cruiser FJ sử dụng động cơ xăng 2.7L mã 2TR-FE, cho công suất khoảng 163–166 PS và mô-men xoắn 245–246 Nm. Động cơ này đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian (part-time 4WD). 

Đây là cấu hình quen thuộc đã xuất hiện trên Hilux và Fortuner, nổi tiếng với độ bền và dễ bảo dưỡng. Toyota lựa chọn động cơ hút khí tự nhiên thay vì tăng áp hay Hybrid nhằm đảm bảo độ ổn định khi vận hành ở điều kiện khắc nghiệt.

Việc chỉ cung cấp duy nhất hệ dẫn động 4WD cho thấy mẫu xe này được định hướng rõ ràng cho nhu cầu off-road, thay vì chỉ phục vụ di chuyển trong đô thị.

Sản xuất tại Thái Lan, hướng tới nhiều thị trường mới nổi

FJ 5 chỗ ngồi, viết tắt của "Freedom & Joy" (Tự do & Niềm vui), sẽ được lắp ráp tại Thái Lan, và dự kiến ​​xuất khẩu sang Nhật Bản sẽ bắt đầu vào giữa năm nay. Mẫu xe sẽ phân phối chủ yếu tại các thị trường châu Á trong nửa cuối năm 2026, bao gồm Việt Nam, Trung Đông, châu Phi và Mỹ Latinh, trong khi không có kế hoạch bán tại châu Âu hoặc Bắc Mỹ. Giá khởi điểm từ 1.269 triệu Baht (khoảng 152.000 RM, khoảng 1,02 tỷ đồng)

Với kích thước nhỏ gọn hơn các mẫu Land Cruiser truyền thống nhưng vẫn giữ cấu trúc khung gầm rời và hệ dẫn động 4 bánh, FJ được kỳ vọng sẽ trở thành lựa chọn hấp dẫn cho những người cần một chiếc SUV đa dụng, vừa đi phố vừa off-road tốt.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Paultan
Tag: Toyota Land Cruiser FJ SUV off-road xe địa hình Toyota Thái Lan xe 4WD xe gầm rời Toyota Land Cruiser FJ 2026 giá Toyota Land Cruiser FJ 2026 xe địa hình
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
Doanh Nghiệp
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
Ô tô
Xe máy
Tư vấn