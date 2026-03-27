Toyota Việt Nam triệu hồi gần 700 xe Land Cruiser 300 để cập nhật phần mềm hộp số

Chương trình triệu hồi sẽ được Toyota Việt Nam thực hiện chính thức từ ngày 27/3/2026 tại tất cả các đại lý Toyota trên toàn quốc. Số lượng Toyota Land Cruiser 300 thuộc diện triệu hồi lần này là 699 xe được sản xuất trong khoảng thời gian từ 5/12/2024 đến 8/12/2025.

Các xe thuộc diện ảnh hưởng được trang bị hộp số tự động 10 cấp. Trong quá trình lái xe, khách hàng có thể phát hiện hiện tượng xe bị mất công suất khi đang chạy ở tốc độ cao hoặc rò rỉ dầu từ hộp số ra ngoài. Hiện tượng trên có thể làm tăng nguy cơ tai nạn hoặc cháy xe nếu xuất hiện nguồn lửa.

Các khách hàng có xe trong diện ảnh hưởng sẽ nhận được thông báo từ các Đại lý Toyota mời mang xe đến kiểm tra. Dựa vào kết quả kiểm tra, xe của khách hàng sẽ được cập nhật lại phần mềm điều khiển hỗ trợ đỗ xe. Thời gian kiểm tra và sửa chữa/ cập nhật dự kiến khoảng 0,5 giờ/xe.

Toyota Việt Nam khuyến cáo khách hàng sở hữu xe trong diện ảnh hưởng của chương trình trên nhanh chóng mang xe tới các Đại lý Toyota trên toàn quốc để được kiểm tra, cập nhật hoàn toàn miễn phí. Để tiết kiệm thời gian chờ đợi, khách hàng có thể chủ động liên hệ với Đại lý để đặt lịch hẹn trước khi mang xe đến kiểm tra.

Với những xe Toyota nhập khẩu không chính hãng thuộc diện ảnh hưởng của chương trình này, khi nhận được yêu cầu từ chủ xe, Toyota Việt Nam sẽ kiểm tra thông tin chi tiết. Sau khi vấn đề được xác nhận và phê duyệt, đại lý Toyota tiến hành kiểm tra, cập nhật miễn phí cho khách hàng.