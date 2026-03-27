中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Toyota Việt Nam triệu hồi gần 700 xe Land Cruiser 300 để cập nhật phần mềm hộp số

Thứ Sáu, 16:14, 27/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Toyota Việt Nam vừa chính thức thông báo thực hiện chương trình triệu hồi đối với 699 xe Land Cruiser 300 để cập nhật phần mềm điều khiển hộp số tự động.

Chương trình triệu hồi sẽ được Toyota Việt Nam thực hiện chính thức từ ngày 27/3/2026 tại tất cả các đại lý Toyota trên toàn quốc. Số lượng Toyota Land Cruiser 300 thuộc diện triệu hồi lần này là 699 xe được sản xuất trong khoảng thời gian từ 5/12/2024 đến 8/12/2025.

Các xe thuộc diện ảnh hưởng được trang bị hộp số tự động 10 cấp. Trong quá trình lái xe, khách hàng có thể phát hiện hiện tượng xe bị mất công suất khi đang chạy ở tốc độ cao hoặc rò rỉ dầu từ hộp số ra ngoài. Hiện tượng trên có thể làm tăng  nguy cơ tai nạn hoặc cháy xe nếu xuất hiện nguồn lửa.

Ảnh minh họa

Các khách hàng có xe trong diện ảnh hưởng sẽ nhận được thông báo từ các Đại lý Toyota mời mang xe đến kiểm tra. Dựa vào kết quả kiểm tra, xe của khách hàng sẽ được cập nhật lại phần mềm điều khiển hỗ trợ đỗ xe. Thời gian kiểm tra và sửa chữa/ cập nhật dự kiến khoảng 0,5 giờ/xe.

Toyota Việt Nam khuyến cáo khách hàng sở hữu xe trong diện ảnh hưởng của chương trình trên nhanh chóng mang xe tới các Đại lý Toyota trên toàn quốc để được kiểm tra, cập nhật hoàn toàn miễn phí. Để tiết kiệm thời gian chờ đợi, khách hàng có thể chủ động liên hệ với Đại lý để đặt lịch hẹn trước khi mang xe đến kiểm tra.

Với những xe Toyota nhập khẩu không chính hãng thuộc diện ảnh hưởng của chương trình này, khi nhận được yêu cầu từ chủ xe, Toyota Việt Nam sẽ kiểm tra thông tin chi tiết. Sau khi vấn đề được xác nhận và phê duyệt, đại lý Toyota tiến hành kiểm tra, cập nhật miễn phí cho khách hàng.  

Toyota Land Cruiser FJ 2026 ra mắt Thái Lan, chờ ngày về Việt Nam

VOV.VN - Toyota Land Cruiser FJ chính thức ra mắt tại Thái Lan với cấu hình duy nhất dẫn động 4 bánh, động cơ xăng 2.7L hút khí tự nhiên. Mẫu SUV này được định vị dưới Fortuner, hướng đến khách hàng yêu thích off-road nhưng vẫn cần tính thực dụng hàng ngày.

 

Bảo Linh/VOV.VN
Tag: Toyota Việt Nam triệu hồi Land Cruiser 300 Toyota Việt Nam triệu hồi triệu hồi toyota Land Cruiser 300 triệu hồi Land Cruiser 300 Land Cruiser 300 giá toyota Land Cruiser 300
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Toyota Việt Nam khởi công Dự án Tổ hợp văn phòng làm việc mới tại Phú Thọ

VOV.VN - Ngày 26/3, Toyota tổ chức Lễ khởi công Dự án Tổ hợp văn phòng làm việc mới tại trụ sở ở phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong kế hoạch đầu tư dài hạn tại Việt Nam. 

Toyota Việt Nam đẩy mạnh chuỗi hoạt động an toàn giao thông trên toàn quốc

VOV.VN - Chuỗi hoạt động được triển khai đồng bộ từ giáo dục học đường, truyền thông đại chúng đến thúc đẩy sáng kiến cộng đồng cho thấy cách Toyota Việt Nam kiên định theo đuổi mục tiêu xây dựng văn hóa giao thông an toàn – một trong những trụ cột trách nhiệm xã hội xuyên suốt hành trình 31 năm hoạt động tại Việt Nam.

Xe bán tải Toyota Hilux Travo 2026 ra mắt tại Thái Lan có phiên bản thuần điện

VOV.VN - Toyota Hilux Travo 2026 vừa chính thức ra mắt tại Bangkok (Thái Lan), mang đến hai lựa chọn đáng chú ý gồm động cơ diesel 2.8L mạnh 204 PS và phiên bản thuần điện Travo-e với phạm vi hoạt động 240 km, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của dòng bán tải này.

THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn