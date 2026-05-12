SUV điện 3 hàng ghế Lexus TZ 2027 ra mắt, giả lập âm thanh V10 LFA

Thứ Ba, 07:00, 12/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lexus vừa chính thức trình làng mẫu Lexus TZ hoàn toàn mới, đánh dấu lần đầu tiên hãng xe sang Nhật Bản tham gia phân khúc SUV điện 3 hàng ghế.

Lexus TZ trở thành SUV điện 3 hàng ghế đầu tiên của hãng

Lexus TZ là mẫu SUV thuần điện mới được phát triển dựa trên nền tảng TNGA tương tự Toyota Highlander EV, nhưng được Lexus tinh chỉnh mạnh về thiết kế, độ sang trọng và khả năng vận hành. Xe có chiều dài khoảng 5.100 mm, lớn hơn Highlander EV khoảng 50 mm, sử dụng cấu hình 3 hàng ghế với 6 chỗ ngồi độc lập.

Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt kín đặc trưng xe điện, cụm đèn LED hai tầng và nắp ca-pô vuông vức lấy cảm hứng từ dòng Lexus GX. Thân xe sở hữu nhiều đường gân nổi mạnh mẽ kết hợp bộ mâm 22 inch tiêu chuẩn, trong khi phía sau có dải LED toàn chiều rộng cùng cánh gió cỡ lớn.

Khoang cabin được Lexus định hướng theo phong cách “Driving Lounge”, tập trung vào sự yên tĩnh và thư giãn cho hành khách. Hãng cho biết TZ sẽ là mẫu SUV có khoang nội thất yên tĩnh nhất từng được Lexus sản xuất, vượt cả LX flagship. Xe được trang bị ghế thông gió và sưởi cho hàng ghế đầu và hàng ghế thứ hai, bệ đỡ chân chỉnh điện, hàng ghế thứ ba kiểu sofa cùng tính năng gập điện một chạm để mở rộng khoang hành lý. 

Giả lập tiếng động cơ V10 LFA, tăng tốc 0-100 km/h trong 5,4 giây

Một trong những chi tiết gây chú ý nhất trên Lexus TZ là hệ thống Active Sound Control. Công nghệ này có thể phát ra các âm thanh mô phỏng theo thao tác chân ga, bao gồm cả tiếng động cơ V10 lấy cảm hứng từ siêu xe Lexus LFA huyền thoại.

SUV điện mới của Lexus được trang bị hai mô-tơ điện cùng hệ dẫn động AWD Direct4 tiêu chuẩn, cho tổng công suất khoảng 402 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong khoảng 5,4 giây và hỗ trợ kéo tải tới 1.588 kg.

Lexus cung cấp cho TZ hai tùy chọn pin lithium-ion dung lượng 76,96 kWh và 95,82 kWh. Phiên bản pin lớn có phạm vi hoạt động tối đa khoảng 483 km theo chuẩn EPA, tương đương khoảng 530 km theo chuẩn WLTP quốc tế. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC công suất 150 kW, cho phép sạc từ 10-80% trong khoảng 35 phút. Tại thị trường Bắc Mỹ, TZ sử dụng cổng sạc NACS tương thích mạng lưới Tesla Supercharger, trong khi các thị trường khác dùng chuẩn CCS2. 

Lexus TZ sẽ bán ra từ cuối năm 2026

Lexus cho biết TZ sẽ được sản xuất tại hai nhà máy gồm Georgetown ở Kentucky dành cho thị trường Bắc Mỹ và Miyata tại Nhật Bản cho châu Âu cùng châu Á. Mẫu SUV điện này dự kiến bắt đầu mở bán tại Mỹ vào cuối năm 2026 trước khi mở rộng sang Nhật Bản, Trung Quốc và châu Âu trong năm 2027.

Hiện hãng chưa công bố giá bán chính thức, tuy nhiên nhiều nguồn tin quốc tế dự đoán Lexus TZ sẽ cạnh tranh trực tiếp với các mẫu SUV điện hạng sang như Kia EV9, Volvo EX90 hay Mercedes EQS SUV. 

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
Tag: Lexus TZ Lexus EV SUV điện xe điện Lexus Lexus LFA Toyota Highlander EV ô tô điện
Tắt điều hoà trước khi tắt máy ô tô: Thói quen nhỏ nhưng giúp tăng độ bền của xe
Lexus biến IS và RZ thành tác phẩm nghệ thuật, kết hợp truyện tranh, âm nhạc

10 mẫu xe tiêu biểu được Consumer Reports đánh giá là lựa chọn tốt cho khách hàng

