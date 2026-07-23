Lexus LFA thế hệ mới sẽ là mẫu xe đầu tiên của Toyota sử dụng pin thể rắn

Lexus LFA mới sẽ là mẫu xe đầu tiên sử dụng pin thể rắn của Toyota

Sau màn ra mắt tại Lễ hội Tốc độ Goodwood 2026, Lexus LFA thế hệ mới tiếp tục thu hút sự chú ý khi được cho là sẽ trở thành mẫu xe thương mại đầu tiên của Toyota ứng dụng công nghệ pin thể rắn (solid-state battery). Đây là thành quả nghiên cứu mà Toyota đã theo đuổi trong nhiều năm với kỳ vọng tạo ra bước nhảy vọt về hiệu suất cho xe điện. Tháng 12 năm ngoái, Lexus đã giới thiệu trước mẫu LFA thế hệ tiếp theo, trưng bày nó cùng với Toyota GR GT.

Theo các thông tin được công bố, pin thể rắn có mật độ năng lượng cao hơn so với pin lithium-ion truyền thống sử dụng chất điện phân lỏng. Điều này cho phép xe đạt quãng đường di chuyển dài hơn, giảm khối lượng bộ pin và hỗ trợ sạc nhanh hơn, đồng thời mở ra tiềm năng cải thiện hiệu suất vận hành của những mẫu xe điện hiệu năng cao.

Shogo Kasamatsu, người thiết kế mẫu concept LFA mới đây, cho biết Lexus muốn thay đổi cách mọi người nghĩ về xe điện hiệu năng cao. Ngoại hình tối giản của mẫu concept này lấy cảm hứng từ LFA nguyên bản, mà ông gọi là “một thiết kế rất khiêm tốn, rất nghệ thuật và dựa trên chức năng thực sự của nó”. Ông nói thêm, chiếc xe được tạo hình để truyền tải thông điệp đó, chứ không phải để tuân theo ngôn ngữ thiết kế hiện tại của Lexus.

Tổng giám đốc chương trình LFA, Yukihiro Yukita, cho biết Lexus muốn thuyết phục người mua siêu xe lựa chọn LFA thay vì các lựa chọn thông thường sử dụng động cơ đốt trong. Ông thừa nhận rằng nhu cầu yếu đối với các mẫu xe điện hiệu suất cao có giá cao là trở ngại lớn nhất của chương trình, nhưng cho biết Lexus dự định sẽ dẫn đầu sự chuyển đổi từ siêu xe sử dụng động cơ đốt trong sang siêu xe điện.

LFA thế hệ mới sử dụng chung nền tảng khung gầm nhôm với Toyota GR GT. Tuy nhiên, trong khi GR GT vẫn dùng động cơ V8, mẫu Lexus mới sẽ chuyển hoàn toàn sang hệ truyền động thuần điện, đánh dấu sự thay đổi lớn so với chiếc LFA nguyên bản từng nổi tiếng với động cơ V10 do Yamaha tinh chỉnh.

Lexus muốn tạo ra xe điện giàu cảm xúc mà không cần “giả tiếng động cơ”

Một trong những điểm đáng chú ý của dự án LFA mới là triết lý phát triển trải nghiệm lái. Lexus khẳng định hãng không muốn đi theo xu hướng giả lập tiếng động cơ hay mô phỏng chuyển số như một số hãng xe điện hiệu suất cao đang áp dụng.

Ông Yukihiro Yukita, quản lý chương trình LFA, cho biết Lexus muốn người lái cảm nhận được sự phấn khích khi cầm lái mà không cần sao chép âm thanh của động cơ đốt trong. Thay vào đó, các kỹ sư sẽ tối ưu âm thanh tự nhiên, độ rung và phản hồi của xe để tạo nên bản sắc riêng cho mẫu siêu xe điện.

Trong khi đó, nhà thiết kế Shogo Kasamatsu cho biết ngoại hình của LFA mới vẫn lấy cảm hứng từ mẫu LFA nguyên bản với phong cách tinh giản, ưu tiên công năng thay vì chạy theo ngôn ngữ thiết kế hiện hành của Lexus.