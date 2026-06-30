Lộ diện lần đầu tại Việt Nam, Mazda CX-50 sắp được bán chính hãng?

Mới đây, một chiếc Mazda CX-50 đã xuất hiện tại trung tâm thử nghiệm khí thải tại Hà Nội, cho thấy khả năng mẫu crossover này sắp được bán chính thức. Đây là mẫu xe thuộc dòng sản phẩm mới của Mazda trên toàn cầu, cũng là nỗ lực nâng cao thương hiệu lên phân khúc cao cấp hơn, tương tự như những "đàn anh" CX-60 hay CX-90 vừa được giới thiệu tại Việt Nam.

Hiện tại, đơn vị phân phối chính thức xe Mazda tại Việt Nam chưa thông báo cụ thể về việc có thể đưa CX-50 về Việt Nam bán chính hãng hay không, đặc biệt khi Mazda CX-5 đang thống trị phân khúc crossover hạng C tại thị trường trong nước và vừa được nâng cấp thế hệ mới trên toàn cầu.

Mazda CX-50 đã xuất hiện tại trung tâm thử nghiệm khí thải tại Hà Nội. (Ảnh: KT)

Dù đều là thế hệ sản phẩm mới của Mazda trên toàn cầu với kiến trúc Skyactiv Multi-Solution Scalable Architecture, nhưng CX-50 có một khác biệt lớn so với bộ đôi CX-60 hay CX-90 nằm ở cách bố trí động cơ nằm ngang (tương tự CX-30), thường xuất hiện trên các mẫu xe phổ thông thay vì dạng đặt dọc như các xe sang châu Âu.

Tại các thị trường trên toàn cầu, Mazda CX-50 được trang bị 3 tùy chọn động cơ, gồm: 2.5L hút khí tự nhiên cho công suất tối đa 187 mã lực và mô-men xoắn cực đại 252 Nm; và 2.5L tăng áp cho công suất 256 mã lực và mô-men xoắn 434 Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh AWD.

Không gian nội thất của Mazda CX-50 được bố trí khá giống với CX-30 hoặc Mazda3

Về ngoại hình, mẫu crossover này tiếp nối phong cách thiết kế đặc trưng của Mazda, nhưng được tinh chỉnh cho vẻ nam tính hơn, nổi bật với các tấm ốp tối màu được trang bị xung quanh xe, kết hợp với các tấm khuếch tán khí động học tạo vẻ cơ bắp ở đầu và đuôi xe. Cùng với đó, bánh mâm đa chấu có kiểu dáng mới và đường kính được tăng lên tới 20 inch tạo vẻ nổi bật hơn.

Không gian nội thất của Mazda CX-50 được bố trí khá giống với CX-30 hoặc Mazda3, với chất liệu da mềm được bọc ở ghế và khoang cabin, kết hợp với đó là chỉ màu trang trí để tạo tính tương phản. Xe được trang bị màn hình giải trí cảm ứng 10,25 inch đặt nổi cùng với các nút cảm ứng phía dưới thay vì tích hợp vào màn hình như CX-5 hiện nay.

Việc lộ điện Mazda CX-50 tại Việt Nam cho thấy mẫu xe này sắp tới có thể được mở bán.

Về an toàn, mẫu xe này tiếp tục được trang bị công nghệ i-Activsense tương tự các sản phẩm khác của Mazda, gồm nhiều tính năng tích hợp, hỗ trợ phanh tránh va chạm, kiểm soát hành trình chủ động, cảnh báo điểm mù... Mazda CX-50 đã được Viện Bảo hiểm Đường cao tốc Hoa Kỳ (IIHS) chứng nhận mức đánh giá an toàn cao nhất "Top Safety Pick +".