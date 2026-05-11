Lộ diện ngoại hình VinFast VF 8 phiên bản nâng cấp

Thứ Hai, 18:41, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Với các bức ảnh vừa rò rỉ, VinFast VF 8 bản nâng cấp hứa hẹn sẽ sớm có màn ra mắt tại Việt Nam trong thời gian tới, dự kiến đi kèm các thay đổi đáng kể về thiết kế và bổ sung trang bị.

Mới đây, loạt hình ảnh rò rỉ của mẫu SUV điện VinFast VF 8 phiên bản mới đã lan truyền trên mạng xã hội, hứa hẹn ngày ra mắt sắp đến gần. Khác biệt với các bản chạy thử, chiếc xe này lộ diện hoàn toàn trên đường phố và bãi đỗ mà không hề có bất kỳ lớp decal ngụy trang nào. 

Tuy hình ảnh và tên hiệu xe VinFast VF 8 rất rõ ràng nhưng hiện chưa có xác nhận chính thức nào từ VinFast về phiên bản nâng cấp của mẫu SUV này. Qua những hình ảnh thực tế, dự kiến VF 8 sẽ nhận một loạt nâng cấp đáng giá về ngoại thất, hướng mẫu xe này đến vẻ đẹp hiện đại, sắc sảo và đậm chất cao cấp hơn.

Ở phần đầu xe, bản nâng cấp VinFast VF 8 vẫn giữ lại chi tiết mang tính biểu tượng của thương hiệu, đó là dải đèn LED hình cánh chim vươn rộng cùng logo chữ "V" ở vị trí trung tâm. Tuy nhiên, sự lột xác đến từ các mảng ốp màu đen có kích thước lớn hơn ở cản trước, kết hợp cùng hốc gió dọc được thiết kế lại. 

Từ phía thân xe, mẫu SUV thuần điện đã được tinh chỉnh với chiều dài tổng thể lớn hơn, đặc biệt là trục cơ sở giờ gần như tương đương một mẫu MPV. Hiệu ứng này có được là nhờ phần đầu xe dường như được kéo dài ra, kết hợp cùng đường vuốt mái dốc nhẹ, liền mạch về phía đuôi xe mang hơi hướng SUV lai Coupe.

Một điểm nhấn nổi bật khác ở phần ngoại thất chính là bộ mâm xe hoàn toàn mới, chú trọng vào tính khí động học, sử dụng tông màu tối mạnh mẽ để gia tăng vẻ hiện đại. Trong khi đó, dải đèn hậu LED phía sau vắt ngang đuôi xe vẫn được duy trì nhưng sở hữu giao diện đồ họa chiếu sáng mới, giúp đuôi xe trông sắc nét và thu hút hơn.

Sau khoảng 4 năm có mặt trên thị trường, VinFast VF 8 đã đến thời điểm được nâng cấp về thiết kế, và có thể đây sẽ là mẫu xe sớm nhất của VinFast được tiến hành làm mới trong năm 2026, cùng với đó là bổ sung các trang bị tiện nghi và an toàn. 

Trong khi đó, hệ thống truyền động của xe dự kiến sẽ không thay đổi so với hiện nay. Xe được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD) với hai động cơ điện với phiên bản Eco sản sinh công suất tối đa 349 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, trong khi bản Plus sở hữu thông số vượt trội với 402 mã lực và mô-men xoắn 620 Nm, giúp xe tăng tốc 0-100 km/h chỉ dưới 5,5 giây.

Cung cấp năng lượng cho cả hai phiên bản VinFast VF 8 là bộ pin từ hãng CATL có dung lượng khả dụng 87,7 kWh. Theo chuẩn WLTP, xe đạt tầm hoạt động từ 457 đến 471 km sau mỗi lần sạc đầy (tùy phiên bản) và hỗ trợ sạc nhanh từ 10% lên 70% trong chưa đầy 31 phút. 

CTV Hoàng Phúc/VOV.VN
VOV.VN - Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) chính thức thông báo Triển lãm ô tô Việt Nam (Vietnam Motor Show - VMS) sẽ không được tổ chức vào năm 2026. Quyết định này được đưa ra sau một quá trình cân nhắc kỹ lưỡng và phản ánh sự đồng thuận của các thành viên VAMA.

VOV.VN - Thị trường xe ô tô Việt Nam trong tháng 5/2026 hứa hẹn sẽ trở nên sôi động hơn với hàng loạt mẫu xe mới trải dài nhiều phân khúc, từ phổ thông đến siêu sang, đặc biệt là sự trỗi dậy mạnh mẽ của các dòng xe điện và Hybrid.

VOV.VN - Consumer Reports vừa công bố danh sách những mẫu xe tiêu biểu đầu năm 2026. Để được đứng tên trong danh sách "Lựa chọn hàng đầu" (Top Picks), mỗi “ ứng viên” từ các phân khúc dù là chủ chốt nhất cũng đều phải trải qua quy trình kiểm định khắt khe và thực tế.

