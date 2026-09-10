Toyota Camry HEV: Sedan hạng D hội tụ công nghệ, tiện nghi và trải nghiệm cao cấp

Sự “lột xác” trong thiết kế

Nhiều thập kỷ qua, khi đề cập tới sedan hạng D tại Việt Nam, cái tên Toyota Camry luôn xuất hiện như một quy chuẩn định hình hình ảnh thành đạt của chủ sở hữu. Cùng với sự chuyển dịch nhanh chóng trong thị hiếu của người tiêu dùng hiện đại, đặc biệt là tầng lớp doanh nhân trẻ thì phong cách quá an toàn hay khuôn mẫu cũ không còn giữ nguyên sức hút. Trước xu thế đó, dòng xe Camry thế hệ thứ 9 ra đời như một cú bứt phá đầy ấn tượng về mặt thị giác.

Toyota Camry đang cho thấy diện mạo mới khi bước sâu hơn vào xu hướng điện hóa

Toàn bộ đường nét ngoại thất được làm mới hoàn toàn dựa trên ngôn ngữ thiết kế góc cạnh và sắc sảo hơn.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh cá mập đầu búa, phần đầu xe tạo ấn tượng thị giác mạnh mẽ với dải đèn LED định vị hình chữ C ôm trọn lưới tản nhiệt rộng. Nhìn từ góc ngang, thân xe duy trì tỷ lệ chuẩn mực của một dòng Sedan cỡ trung với chiều dài gần 4,9 m, được nhấn nhá bằng bộ mâm hợp kim 19 inch đa chấu thể thao trên bản cao cấp. Sự lột xác này không chỉ giúp chiếc xe trông thanh thoát, trẻ trung hơn mà còn rút ngắn khoảng cách với tệp khách hàng trong độ tuổi từ 30 đến 40.

Khoang cabin số hóa hướng tới trải nghiệm của người cầm lái

Nếu như ở những thế hệ trước, hàng ghế sau là nơi tập trung mọi giá trị hưởng thụ thì trên Camry HEV mới, khoang lái phía trước đã nhận được sự quan tâm tương xứng.

Bảng táp-lô sở hữu lối bố trí tối giản, hiện đại với sự hiện diện của cặp màn hình kỹ thuật số cùng kích thước 12,3 inch. Người lái dễ dàng nắm bắt thông tin vận hành nhờ màn hình hiển thị trên kính lái HUD 10 inch, đồng thời kết nối điện thoại thông minh qua Apple CarPlay hay Android Auto hoàn toàn không dây.

Đầu xe Toyota Camry lấy cảm hứng từ hình ảnh "cá mập đầu búa"

Mặc dù đẩy mạnh xu hướng số hóa, nét đặc trưng về sự êm ái hàng đầu phân khúc vẫn được Toyota duy trì triệt để.

Ghế bọc da cao cấp hỗ trợ chỉnh điện 10 hướng kết hợp tính năng làm mát chủ động, mang lại cảm giác dễ chịu trong những chuyến đi xa. Không gian cabin duy trì sự trong lành nhờ dàn điều hòa tự động 3 vùng độc lập tích hợp công nghệ lọc không khí Nanoe X. Thiết kế cửa sổ trời toàn cảnh kết hợp cùng hệ thống âm thanh vòm JBL biến không gian nội thất thành một phòng hòa nhạc thu nhỏ, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu thư giãn của cả gia đình hay khi tiếp đón đối tác.

Động cơ Hybrid thế hệ thứ 5 - lời giải cho bài toán vận hành xanh

Điểm nhấn mang tính bước ngoặt trên Camry thế hệ mới nằm ở sự hiện diện của hệ truyền động Hybrid thế hệ thứ 5. Khối động cơ xăng 2.5L phối hợp cùng mô-tơ điện thông qua hộp số tự động vô cấp E-CVT, sản sinh tổng công suất lên tới 224 mã lực. Sự kết hợp này mang lại khả năng tăng tốc mượt mà, phản hồi chân ga nhạy bén nhưng vẫn duy trì độ tĩnh lặng đáng kinh ngạc trong khoang lái.

Ở khía cạnh kinh tế và môi trường, hệ thống Hybrid tự sạc giúp Camry HEV đạt mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng, chỉ rơi vào khoảng 4,2 cho 100km đường hỗn hợp. Xe hoạt động chủ yếu bằng mô-tơ điện khi di chuyển ở tốc độ thấp trong đô thị, giúp giảm thiểu đáng kể lượng phát thải ra môi trường.

Đáng chú ý, toàn bộ hệ thống động cơ này đều được thiết kế để tương thích hoàn toàn với nhiên liệu sinh học E10 - một sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh tại thị trường Việt Nam.

Xe được trang bị ghế chỉnh điện, tích hợp tính năng làm mát

Nền tảng khung gầm TNGA cải tiến đóng vai trò gia tăng độ cứng vững cho thân xe, cải thiện tầm quan sát và mang lại cảm giác đầm chắc khi ôm cua ở tốc độ cao. Sự an tâm của hành khách tiếp tục được bảo đảm bởi gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense, tích hợp hàng loạt tính năng hỗ trợ như cảnh báo tiền va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường và hệ thống camera 360 độ toàn cảnh.

Giá trị bền vững của một biểu tượng

Sự xuất hiện của Camry HEV cho thấy nỗ lực nâng tầm của Toyota khi không đứng ngoài cuộc đua công nghệ và điện hóa. Thay vì thay đổi chắp vá, mẫu xe này chọn cách tiếp cận toàn diện: kế thừa những giá trị cốt lõi về sự tin cậy, độ bền cùng khả năng giữ giá, đồng thời tái định hình trải nghiệm người dùng bằng thiết kế hiện đại và công nghệ thân thiện với môi trường.

Với mức giá từ 1,32 tỷ đồng cùng các gói hỗ trợ tài chính linh hoạt từ Toyota Financial Services (TFSVN), Camry HEV không đơn thuần là một phương tiện di chuyển cao cấp. Mẫu xe đại diện cho tư duy tiêu dùng thông minh, đáp ứng trọn vẹn sự cân bằng giữa hình ảnh cá nhân và trách nhiệm xã hội của những chủ nhân hiện đại.

Đặc biệt, trong tháng 9/2026, Toyota triển khai chương trình ưu đãi lãi suất dành cho khách hàng vay mua xe. Theo đó, khách hàng mua Camry HEV ở tất cả các phiên bản qua TFSVN được hưởng lãi suất ưu đãi từ 7,75%/năm trong 6 tháng đầu và 10,49%/năm cố định trong 6 tháng tiếp theo.

Bên cạnh đó, chương trình “Vay trả trước 0 đồng” áp dụng cho tất cả các mẫu xe Toyota, dành cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước (giáo viên, y/bác sĩ, lực lượng vũ trang...); Nhân viên thuộc Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam ; Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (bao gồm các chi nhánh và công ty con). Khách hàng được áp dụng lãi suất 10,25%/năm cố định trong 12 tháng đầu và 12,49%/năm cố định trong 12 tháng tiếp theo.