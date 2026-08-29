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Lynk & Co Việt Nam phản hồi về đợt triệu hồi xe do lỗi cụm LiDAR

Thứ Bảy, 19:00, 29/08/2026
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VOV.VN - Lynk & Co Việt Nam chính thức lên tiếng về thông tin hai mẫu xe Lynk & Co 900 và Lynk & Co 08 có nguy cơ bị triệu hồi do lỗi cụm LiDAR. Hãng khẳng định các xe bán tại thị trường Việt Nam hoàn toàn không thuộc phạm vi ảnh hưởng.

Liên quan đến thông tin triệu hồi hơn 70.000 xe tại Trung Quốc, Lynk & Co Việt Nam có thông báo về các mẫu xe có liên quan tại thị trường trong nước với hai mẫu: Lynk & Co 900 và Lynk & Co 08. Cụ thể, hãng cho biết, các ô tô bán ra ở Việt Nam không thuộc phạm vi của chương trình.

lynk co viet nam phan hoi ve dot trieu hoi xe do loi cum lidar hinh anh 1
Lynk & Co 900 tại Việt Nam sử dụng cụm LiDAR thế hệ mới, không thuộc phạm vi của chương trình triệu hồi. 

Theo lý giải của Lynk & Co Việt Nam, sau khi tra soát và đối chiếu thông tin với đối tác, Lynk & Co 900 bán tại thị trường trong nước được sản xuất trong năm 2026 và sử dụng cụm LiDAR thế hệ mới, không thuộc phạm vi của chương trình. 

Trong khi đó, Lynk & Co 08 đang bán tại Việt Nam không trang bị phần cứng LiDAR, mẫu xe này là phiên bản toàn cầu, sử dụng cấu hình camera và radar tương đương thị trường châu Âu, nên cũng không ảnh hưởng bởi các vấn đề liên quan.

lynk co viet nam phan hoi ve dot trieu hoi xe do loi cum lidar hinh anh 2
Lynk & Co 08 đang bán tại Việt Nam không trang bị phần cứng LiDAR

Theo thông báo của Trung tâm Kỹ thuật Triệu hồi sản phẩm lỗi (thuộc Tổng cục Quản lý Thị trường Trung Quốc - SAMR) vào ngày 21/8, Công ty TNHH Ô tô Zhejiang Geely đã công bố chiến dịch triệu hồi số S2026M0112V, có hiệu lực từ ngày 24/08/2026, với nguyên nhân từ biến động trong quy trình sản xuất của đối tác cung ứng, IC cấp nguồn bên trong cụm LiDAR có thể bị hư hỏng.

Trong trường hợp xảy ra lỗi, khi chức năng hỗ trợ lái tích hợp được kích hoạt, khả năng nhận diện, cảnh báo hoặc xử lý đối với một số đối tượng đặc biệt có thể không đầy đủ và có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong một số điều kiện nhất định.

Đợt triệu hồi này ảnh hưởng đến 74.037 xe tại Trung Quốc, gồm các mẫu: Lynk & Co 900, Lynk & Co 10 EM-P, Lynk & Co 07 và Lynk & Co 08, được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 08/01/2025 đến ngày 10/12/2025. 

CTV Hoàng Phúc/VOV.VN
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