Mitsubishi Motors Việt Nam khởi động chuỗi sự kiện lễ hội năm 2026

Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) chính thức khởi động chuỗi sự kiện Mitsubishi Motors Việt Nam Festival 2026 bắt đầu từ ngày 24–25/10 tại Trung tâm Hội nghị Thành phố Bắc Ninh, phường Bắc Giang. Sự kiến sẽ diễn ra tại 4 tỉnh/thành phố Bắc Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa và Đà Nẵng vào các dịp cuối tuần liên tiếp. Đây là năm thứ 5 chuỗi sự kiện này được MMV tổ chức, năm nay chương trình được mở rộng quy mô với nhiều hoạt động đa dạng.

Mitsubishi Motors Việt Nam Festival 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24-25/10

Trong đó, khách hàng có thể trực tiếp lái thử các dòng xe Mitsubishi trên hệ thống bài thử chuyên nghiệp, với các tình huống tăng tốc, vào cua, chuyển làn khẩn cấp, vượt đường gồ ghề dưới sự hướng dẫn của đội ngũ chuyên gia, riêng Triton sẽ thử sức với bài thử riêng biệt.

Sự kiện còn trưng bày đầy đủ các mẫu xe nổi bật gồm Xpander, Xforce, Destinator và Triton. Cùng với đó, chương trình Mitsubishi Motors Việt Nam UCAR – Xe qua sử dụng chính hãng mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng với các mẫu xe được kiểm tra qua 160 điểm tiêu chuẩn, đi kèm chính sách bảo hành toàn quốc 12 tháng hoặc 20.000 km (tùy điều kiện nào đến trước).

Mitsubishi Motors Việt Nam Festival 2026 còn có nhiều hoạt động tương tác dành cho các thành viên trong gia đình. Nổi bật là chương trình Junior Safety Academy, hướng dẫn trẻ em các kỹ năng thiết yếu về an toàn giao thông. Khách tham quan còn có cơ hội nhận nhiều phần quà độc quyền từ Mitsubishi Motors khi tham gia các trò chơi thử thách phản xạ, giữ thăng bằng, đố vui…

Ngoài ra, khu vực giao lưu cộng đồng là điểm hẹn dành cho những hội nhóm và người yêu xe, với các phiên bản Triton nâng cấp phụ kiện chuyên dụng cho dã ngoại và chinh phục địa hình, tham gia minigame nhận quà, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm cá nhân hóa, bảo dưỡng phương tiện cũng như kỹ năng lái xe cùng các chuyên gia.

Mitsubishi Motors Việt Nam Festival 2026 sẽ lần lượt diễn ra tại 4 tỉnh, thành phố với lịch trình cụ thể như sau:

Ngày 24–25/10: Trung tâm Hội nghị Thành phố Bắc Ninh, phường Bắc Giang

Ngày 31/10–01/11: Trung tâm Hội chợ Vinh, Nghệ An

Ngày 07–08/11: Quảng trường Lam Sơn, Thanh Hóa

Ngày 14–15/11: Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng, Đà Nẵng