Mitsubishi Triton sắp được nâng cấp, nhiều chi tiết lấy cảm hừng từ Pajero

Mitsubishi Triton có thể thay đổi diện mạo theo Pajero mới

Mitsubishi Triton thế hệ thứ sáu ra mắt từ năm 2023 và đang đứng trước khả năng nhận được một đợt nâng cấp giữa vòng đời trong những năm tới. Thời điểm sau năm 2028 có thể phù hợp để Mitsubishi thực hiện những thay đổi này nhằm giúp mẫu bán tải cỡ trung cạnh tranh tốt hơn với Ford Ranger, Toyota Hilux mới cùng ngày càng nhiều đối thủ đến từ Trung Quốc.

Nguồn cảm hứng đáng chú ý cho Triton nâng cấp có thể đến từ Mitsubishi Pajero thế hệ mới. Hai mẫu xe cùng sử dụng kiến trúc khung gầm dạng ladder-frame, do đó Triton có khả năng được thừa hưởng một số ngôn ngữ thiết kế và công nghệ mới từ mẫu SUV đầu bảng của thương hiệu Nhật Bản.

Theo hình ảnh dựng, phần đầu Triton tương lai có thể được thiết kế lại với cụm đèn LED hình chữ T, các chi tiết Dynamic Shield không mạ chrome và tấm ốp bảo vệ gầm cỡ lớn. Cách bố trí này sẽ thay thế thiết kế đèn pha chia tầng cùng phần đầu xe vuông vức của Triton hiện tại.

Nội thất Triton có thể được nâng cấp mạnh về công nghệ

Do chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời, phần thân xe và khoang kính của Triton nhiều khả năng vẫn được giữ nguyên. Những thay đổi ngoại thất chủ yếu tập trung ở đầu xe, trong khi phía sau có thể nhận được cụm đèn hậu LED với đồ họa mới và một số chi tiết trang trí trên cửa thùng. Các phiên bản cao cấp cũng có thể được bổ sung phần mở rộng vòm bánh, bộ mâm hợp kim thiết kế mới và thêm màu sơn ngoại thất.

Bên trong cabin, Mitsubishi được cho là có thể trang bị màn hình giải trí lớn hơn loại 9 inch hiện tại, kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch. Các tùy chọn vật liệu và màu sắc nội thất cũng có thể được mở rộng, trong khi những tính năng tiện nghi và an toàn mới sẽ giúp Triton bắt kịp các đối thủ trong phân khúc.

Triton tương lai có thể được điện hóa

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất có thể nằm dưới nắp ca-pô. Mitsubishi Pajero mới sử dụng động cơ diesel 2.4L được cập nhật với một bộ tăng áp biến thiên hình học có dải hoạt động rộng. Động cơ này được cho là có khả năng xuất hiện trên Triton nâng cấp trong tương lai.

Mitsubishi Triton (bên trái) và Pajero mới (bên phải).

Quan trọng hơn, Mitsubishi đang phát triển các hệ truyền động điện hóa cho cả Pajero và Triton, bao gồm hybrid tự sạc và hybrid cắm sạc. Đây có thể là bước tiến đáng kể đối với mẫu bán tải vốn chủ yếu sử dụng động cơ diesel.

Mitsubishi từng cân nhắc phát triển một phiên bản Triton thuần điện cho thế hệ hiện tại, nhưng dự án này được cho là đã bị hủy hoặc trì hoãn. Trong khi đó, hướng hybrid có khả năng trở thành lựa chọn thực tế hơn trong kế hoạch điện hóa dòng bán tải của hãng.

Với những thay đổi dự kiến về thiết kế, công nghệ và hệ truyền động, Triton nâng cấp có thể trở thành một trong những sản phẩm quan trọng của Mitsubishi trong cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt ở phân khúc bán tải cỡ trung.