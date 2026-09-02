English
/ Ô TÔ - XE MÁY
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mitsubishi Pajero thế hệ mới ra mắt, chờ ngày về Việt Nam

Thứ Tư, 14:43, 02/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mitsubishi vừa chính thức ra mắt All New Pajero thế hệ thứ 5 tại Thái Lan. Mẫu SUV huyền thoại này sở hữu thiết kế lột xác, động cơ mạnh mẽ và dự kiến sẽ sớm trình làng thị trường Việt Nam năm 2026.

Ngày 2/9, Mitsubishi chính thức giới thiệu All-New Pajero tại Thái Lan, đánh dấu sự trở lại của dòng SUV huyền thoại của hãng xe Nhật Bản từng được hãng dừng sản xuất cách đây nhiều năm.

Ngay sau Thái Lan, All-New Pajero sẽ được giới thiệu tại Nhật Bản và Australia trong năm tài chính 2026. Trong các năm tiếp theo, mẫu xe sẽ được giới thiệu tại khoảng 100 quốc gia trên thế giới, gồm khu vực ASEAN, Mỹ Latinh và Trung Đông. Và dự kiến, mẫu All-New Pajero này cũng sẽ được giới thiệu tại Việt Nam trong năm 2026.

Ra mắt lần đầu tiên năm 1982, Pajero nhanh chóng tạo được sức hút nhờ khả năng vượt địa hình vượt trội, tiện nghi và êm ái. Mẫu xe chinh phục đông đảo khách hàng, đặc biệt là cộng đồng đam mê khám phá và dẫn đầu làn sóng xe đa dụng tại Nhật Bản thập niên 90. Trải qua 4 thế hệ với doanh số hơn 3,29 triệu xe, Pajero là một trong những mẫu xe huyền thoại của Mitsubishi Motors, đón nhận sự yêu mến tại hơn 170 quốc gia và vùng lãnh thổ.

mitsubishi pajero the he moi ra mat, cho ngay ve viet nam hinh anh 1
Ngoại thất mạnh mẽ của xe Mitsubishi Pajero thế hệ mới. Xe có hai tùy chọn màu ngoại thất - đồng ánh kim và xanh ánh kim. 

Ở thế hệ thứ 5 này, All-New Pajero sở hữu vẻ ngoài vững chãi của 1 mẫu SUV cỡ lớn, kết hợp các đường dập nổi khối tăng sự cứng cáp. Thiết kế mặt trước lấy cảm hứng từ Kendo - bộ môn kiếm thuật truyền thống Nhật Bản, đề cao sự kỷ luật và bản lĩnh tinh thần. Mẫu xe có 2 phiên bản lưới tản nhiệt - họa tiết Kendo dạng thanh ngang, khắc họa sự chuẩn xác trong nghệ thuật thủ công Nhật Bản và kiểu thứ 2 là họa tiết tổ ong biểu trưng cho vẻ đẹp và sức mạnh nội lực.

Các chi tiết đặc trưng của dòng Pajero như cột C lấy cảm hứng từ khung chống lật của thế hệ đầu tiên, hay họa tiết lục giác ở đuôi xe gợi nhớ hình ảnh lốp dự phòng treo sau ở các thế hệ tiền nhiệm.

mitsubishi pajero the he moi ra mat, cho ngay ve viet nam hinh anh 2
All-New Pajero có kích thước 4.920 x 1.925 x 1.910 mm, chiều dài cơ sở 2.870 mm và khoảng sáng gầm 230 mm. Xe có góc tới 30,4 độ, góc vượt đỉnh dốc 22,6 độ và góc thoát 25,8 độ. Trọng lượng được phân bổ theo tỷ lệ 52:48 giữa cầu trước và cầu sau.

Về nội thất, khu vực điều khiển trung tâm đa tính năng với thiết kế theo phương ngang. Dải màn hình liền khối tích hợp 2 màn hình 14,3 inch sắc nét. Khu vực trung tâm và các ốp cửa được bọc da mềm cao cấp, sử dụng kỹ thuật may theo nghệ thuật thủ công truyền thống Kimekomi của Nhật Bản.

Cụm màn hình liền khối 14,3 inch dạng ngang được thiết kế giao diện trực quan và sinh động. Ngoài hiệu ứng khởi động riêng biệt và đồ họa đặc trưng cho từng chế độ lái, màn hình hiển thị còn cung cấp 16 chủ đề nền thay đổi theo thời gian trong ngày. Cụm 3 đồng hồ biểu tượng từ các thế hệ Pajero trước đây được hiện đại hóa, giúp người lái nắm bắt các thông số vận hành, GPS ngay lập tức. Màn hình giải trí hỗ trợ kết nối không dây và dễ dàng truy cập vào các ứng dụng trên điện thoại.

mitsubishi pajero the he moi ra mat, cho ngay ve viet nam hinh anh 3
Không gian nội thất hiện đại trên All-New Pajero với tông màu nâu làm chủ đạo

Ngoài ra, nội thất với tông màu nâu da lạc đà tạo nên sức hút tự nhiên từ những vật liệu cao cấp mà không để lộ các dấu vết khi sử dụng hàng ngày. Tông màu này cũng được nghiên cứu kĩ lưỡng để tạo nên sự tương phản tinh tế với sắc đen nội thất và đồng điệu với sự uy lực ở ngoại thất.

Và đặc biêt, với Pajero hoàn toàn mới được trang bị kính chắn gió, các cửa sổ trước và sau đều là kính cách âm chuyên dụng, cùng với đó là các biện pháp triệt tiêu tiếng ồn được sử dụng phủ khắp thân xe.

Về vận hành, Pajero hoàn toàn mới được trang bị khối động cơ diesel 2.4L được phát triển chuyên biệt với bộ tăng áp đơn biến thiên lớn, mô-men xoắn cực đại 480 Nm, mang lại khả năng tăng tốc mạnh mẽ và nhạy bén ngay từ khi khởi hành. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động 8 cấp hoàn toàn mới giúp quá trình chuyển số dễ dàng và liền mạch. Dù đường trường hay đường địa hình, hệ truyền động luôn phản hồi chính xác theo ý định của người lái.

Đi cùng là hệ thống khung gầm dạng thang có độ cứng vững cao và là nền tảng cốt lõi của mẫu xe được đúc kết qua hàng thập kỷ chinh phục đường đua Rally và phát triển theo nhu cầu thực tế. Tỷ trọng thép cường lực lớn làm tăng đáng kể độ cứng vững, khả năng chống uốn, chống vặn xoắn, giúp xe vận hành ổn định, êm ái cùng độ bền bỉ và tin cậy vượt trội.

mitsubishi pajero the he moi ra mat, cho ngay ve viet nam hinh anh 4
All-New Pajero sử dụng động cơ diesel 2.4L tăng áp đơn biến thiên, cho mô-men xoắn cực đại 480 Nm. 

Hệ thống treo trước sử dụng kết cấu tay đòn kép và treo sau dạng cầu cứng liên kết 5 điểm phát triển hoàn toàn mới. Nhờ tối ưu độ bám đường khi vượt địa hình, mẫu xe mang đến cảm giác lái dễ dàng và êm ái.

Pajero ra đời với mục đích đảm bảo sự thoải mái cho hành khách trong các hành trình dài và trên đường không bằng phẳng. Các mối kết nối giữa khung xe và thân xe được gia cường giúp dập tắt rung chấn trên đường xấu nhanh chóng và cải thiện khả năng điều khiển.

Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống dẫn động Super Select 4WD-II tiếp tục là một trong những trang bị quan trọng trên Pajero mới. Người lái có thể lựa chọn các chế độ 2H, 4H, 4HLc và 4LLc tùy điều kiện vận hành. Xe cũng được trang bị hệ thống kiểm soát động lực học S-AWC, kết hợp các chức năng kiểm soát vào cua chủ động, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo và chống bó cứng phanh.

mitsubishi pajero the he moi ra mat, cho ngay ve viet nam hinh anh 5
Hệ thống treo trước sử dụng kết cấu tay đòn kép và treo sau dạng cầu cứng liên kết 5 điểm phát triển hoàn toàn mới.

Bên cạnh đó, Pajero hoàn toàn mới có 7 chế độ lái gồm Normal, Eco, Gravel, Snow, Mud, Sand và Rock. Cách thiết lập này cho phép hệ thống vận hành được điều chỉnh theo từng loại bề mặt, từ đường nhựa thông thường tới đường sỏi, bùn, cát hoặc đá.

All-New Pajero còn được trang bị Hệ thống an toàn chủ động thông minh gồm có:  FCM - Hệ thống giảm thiểu va chạm phía trước có khả năng nhận diện người đi bộ, người đi xe đạp, người đi xe máy và hỗ trợ chuyển hướng tại giao lộ; PFCW - Cảnh báo va chạm phía trước có dự đoán; EAPM - Hệ thống chống đạp nhầm chân ga khẩn cấp; ELA - Hệ thống hỗ trợ giữ làn khẩn cấp, lần đầu tiên trang bị trên All-New Pajero, sử dụng camera trước và radar để nhận diện vạch kẻ đường cùng các phương tiện xung quanh, đưa ra cảnh báo và can thiệp vô-lăng khi phát hiện nguy cơ lệch làn; FCTA - Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước, cảnh báo xe cắt ngang tại các giao lộ khuất tầm nhìn và giảm thiểu khả năng va chạm.

Hệ thống hỗ trợ lái xe MI-PILOT: hệ thống hỗ trợ lái xe trên cao tốc 1 làn. Thông qua sự kết hợp giữa hệ thống Hỗ trợ giữ làn (LKA) và Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), MI-PILOT giúp duy trì khoảng cách phù hợp với xe phía trước và giữ xe ở đúng làn trên cao tốc, giảm mệt mỏi cho người lái trên những chặng đường dài.

mitsubishi pajero the he moi ra mat, cho ngay ve viet nam hinh anh 6
Pajero hoàn toàn mới có 7 chế độ lái

Đặc biệt, All-New Pajero là mẫu xe đầu tiên của Mitsubishi Motors được trang bị 8 túi khí SRS, bao gồm túi khí trung tâm phía trước (SRS center airbag) giúp giảm chấn thương do va chạm giữa hai hành khách ngồi hàng ghế trước.

Xe cũng có hệ thống camera quan sát toàn cảnh 3D sử dụng 4 camera, có thể hiển thị khu vực xung quanh và một phần mặt đường phía trước xe.

Ngoài ra, xe có ứng dụng Mitsubishi Connect với các chức năng như kiểm tra trạng thái xe, điều khiển điều hòa từ xa và gọi khẩn cấp SOS. Hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Ultimate gồm 12 loa và ampli kép cũng được trang bị trên mẫu xe này. 

Hiện giá bán và các phiên bản của All-New Pajero vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, đây sẽ là một mẫu xe đáng chú ý trong nhóm SUV địa hình cao cấp, cạnh tranh trực tiếp với Toyota Land Cruiser và Nissan Patrol.

Tuệ Minh/VOV.VN
Ảnh: Mitsubishi
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Xe máy điện chiếm gần 28% doanh số: Thị trường Việt phân chia lại thị phần?
Xe máy điện chiếm gần 28% doanh số: Thị trường Việt phân chia lại thị phần?

VOV.VN - Thị trường xe máy tại Việt Nam đang tiếp tục tăng trưởng, chuyển từ mội chu kỳ phục hồi sang một giai đoạn tái cấu trúc thực sự. Miếng bánh thị phần nghiêng về xe máy điện, trong đó Vinfast là hãng xe có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất.

Xe máy điện chiếm gần 28% doanh số: Thị trường Việt phân chia lại thị phần?

Xe máy điện chiếm gần 28% doanh số: Thị trường Việt phân chia lại thị phần?

VOV.VN - Thị trường xe máy tại Việt Nam đang tiếp tục tăng trưởng, chuyển từ mội chu kỳ phục hồi sang một giai đoạn tái cấu trúc thực sự. Miếng bánh thị phần nghiêng về xe máy điện, trong đó Vinfast là hãng xe có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất.

Toyota Land Cruiser FJ thử nghiệm sa hình off-road lầy lội
Toyota Land Cruiser FJ thử nghiệm sa hình off-road lầy lội

VOV.VN - Toyota Land Cruiser FJ vừa trải qua đợt thử nghiệm thực tế tại sa hình off-road lầy lội dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Dù có giá bán dễ tiếp cận, mẫu SUV địa hình này vẫn khẳng định được sức mạnh vượt trội và DNA off-road đặc trưng của dòng xe Land Cruiser huyền thoại.

Toyota Land Cruiser FJ thử nghiệm sa hình off-road lầy lội

Toyota Land Cruiser FJ thử nghiệm sa hình off-road lầy lội

VOV.VN - Toyota Land Cruiser FJ vừa trải qua đợt thử nghiệm thực tế tại sa hình off-road lầy lội dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Dù có giá bán dễ tiếp cận, mẫu SUV địa hình này vẫn khẳng định được sức mạnh vượt trội và DNA off-road đặc trưng của dòng xe Land Cruiser huyền thoại.

Mức phạt mới nhất lỗi không nhường đường cho xe ưu tiên
Mức phạt mới nhất lỗi không nhường đường cho xe ưu tiên

VOV.VN - Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi vi phạm lỗi không nhường đường cho xe ưu tiên sẽ bị xử phạt từ 150.000 đồng đến 16 triệu đồng, đồng thời bị trừ điểm giấy phép lái xe. Quy định có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

Mức phạt mới nhất lỗi không nhường đường cho xe ưu tiên

Mức phạt mới nhất lỗi không nhường đường cho xe ưu tiên

VOV.VN - Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi vi phạm lỗi không nhường đường cho xe ưu tiên sẽ bị xử phạt từ 150.000 đồng đến 16 triệu đồng, đồng thời bị trừ điểm giấy phép lái xe. Quy định có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

Bảng xếp hạng top xe bán ít nhất tháng 7/2026: Nhiều tên tuổi bất ngờ "ngã ngựa"
Bảng xếp hạng top xe bán ít nhất tháng 7/2026: Nhiều tên tuổi bất ngờ "ngã ngựa"

VOV.VN - Bảng xếp hạng Top xe bán ít nhất tháng 7/2026 có thể thấy rõ bức tranh trầm lắng của nhiều đại diện dẫu sở hữu thương hiệu lớn. Sự xuất hiện của hàng loạt mẫu xe điện và xe gầm cao đa dụng thế hệ mới đã trực tiếp đe dọa vị thế của các dòng xe truyền thống.

Bảng xếp hạng top xe bán ít nhất tháng 7/2026: Nhiều tên tuổi bất ngờ "ngã ngựa"

Bảng xếp hạng top xe bán ít nhất tháng 7/2026: Nhiều tên tuổi bất ngờ "ngã ngựa"

VOV.VN - Bảng xếp hạng Top xe bán ít nhất tháng 7/2026 có thể thấy rõ bức tranh trầm lắng của nhiều đại diện dẫu sở hữu thương hiệu lớn. Sự xuất hiện của hàng loạt mẫu xe điện và xe gầm cao đa dụng thế hệ mới đã trực tiếp đe dọa vị thế của các dòng xe truyền thống.

Top 10 xe điện bán chạy nhất toàn cầu tháng 6/2026: Xe Trung Quốc chiếm ưu thế
Top 10 xe điện bán chạy nhất toàn cầu tháng 6/2026: Xe Trung Quốc chiếm ưu thế

VOV.VN - Trong Top 10 xe điện bán chạy nhất toàn cầu tháng 6/2026 thì có tới 8 mẫu xe đến từ các thương hiệu của Trung Quốc, 2 mẫu còn lại là của Tesla.

Top 10 xe điện bán chạy nhất toàn cầu tháng 6/2026: Xe Trung Quốc chiếm ưu thế

Top 10 xe điện bán chạy nhất toàn cầu tháng 6/2026: Xe Trung Quốc chiếm ưu thế

VOV.VN - Trong Top 10 xe điện bán chạy nhất toàn cầu tháng 6/2026 thì có tới 8 mẫu xe đến từ các thương hiệu của Trung Quốc, 2 mẫu còn lại là của Tesla.

THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn