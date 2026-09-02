Mitsubishi Pajero thế hệ mới ra mắt, chờ ngày về Việt Nam

Ngày 2/9, Mitsubishi chính thức giới thiệu All-New Pajero tại Thái Lan, đánh dấu sự trở lại của dòng SUV huyền thoại của hãng xe Nhật Bản từng được hãng dừng sản xuất cách đây nhiều năm.

Ngay sau Thái Lan, All-New Pajero sẽ được giới thiệu tại Nhật Bản và Australia trong năm tài chính 2026. Trong các năm tiếp theo, mẫu xe sẽ được giới thiệu tại khoảng 100 quốc gia trên thế giới, gồm khu vực ASEAN, Mỹ Latinh và Trung Đông. Và dự kiến, mẫu All-New Pajero này cũng sẽ được giới thiệu tại Việt Nam trong năm 2026.

Ra mắt lần đầu tiên năm 1982, Pajero nhanh chóng tạo được sức hút nhờ khả năng vượt địa hình vượt trội, tiện nghi và êm ái. Mẫu xe chinh phục đông đảo khách hàng, đặc biệt là cộng đồng đam mê khám phá và dẫn đầu làn sóng xe đa dụng tại Nhật Bản thập niên 90. Trải qua 4 thế hệ với doanh số hơn 3,29 triệu xe, Pajero là một trong những mẫu xe huyền thoại của Mitsubishi Motors, đón nhận sự yêu mến tại hơn 170 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ngoại thất mạnh mẽ của xe Mitsubishi Pajero thế hệ mới. Xe có hai tùy chọn màu ngoại thất - đồng ánh kim và xanh ánh kim.

Ở thế hệ thứ 5 này, All-New Pajero sở hữu vẻ ngoài vững chãi của 1 mẫu SUV cỡ lớn, kết hợp các đường dập nổi khối tăng sự cứng cáp. Thiết kế mặt trước lấy cảm hứng từ Kendo - bộ môn kiếm thuật truyền thống Nhật Bản, đề cao sự kỷ luật và bản lĩnh tinh thần. Mẫu xe có 2 phiên bản lưới tản nhiệt - họa tiết Kendo dạng thanh ngang, khắc họa sự chuẩn xác trong nghệ thuật thủ công Nhật Bản và kiểu thứ 2 là họa tiết tổ ong biểu trưng cho vẻ đẹp và sức mạnh nội lực.

Các chi tiết đặc trưng của dòng Pajero như cột C lấy cảm hứng từ khung chống lật của thế hệ đầu tiên, hay họa tiết lục giác ở đuôi xe gợi nhớ hình ảnh lốp dự phòng treo sau ở các thế hệ tiền nhiệm.

All-New Pajero có kích thước 4.920 x 1.925 x 1.910 mm, chiều dài cơ sở 2.870 mm và khoảng sáng gầm 230 mm. Xe có góc tới 30,4 độ, góc vượt đỉnh dốc 22,6 độ và góc thoát 25,8 độ. Trọng lượng được phân bổ theo tỷ lệ 52:48 giữa cầu trước và cầu sau.

Về nội thất, khu vực điều khiển trung tâm đa tính năng với thiết kế theo phương ngang. Dải màn hình liền khối tích hợp 2 màn hình 14,3 inch sắc nét. Khu vực trung tâm và các ốp cửa được bọc da mềm cao cấp, sử dụng kỹ thuật may theo nghệ thuật thủ công truyền thống Kimekomi của Nhật Bản.

Cụm màn hình liền khối 14,3 inch dạng ngang được thiết kế giao diện trực quan và sinh động. Ngoài hiệu ứng khởi động riêng biệt và đồ họa đặc trưng cho từng chế độ lái, màn hình hiển thị còn cung cấp 16 chủ đề nền thay đổi theo thời gian trong ngày. Cụm 3 đồng hồ biểu tượng từ các thế hệ Pajero trước đây được hiện đại hóa, giúp người lái nắm bắt các thông số vận hành, GPS ngay lập tức. Màn hình giải trí hỗ trợ kết nối không dây và dễ dàng truy cập vào các ứng dụng trên điện thoại.

Không gian nội thất hiện đại trên All-New Pajero với tông màu nâu làm chủ đạo

Ngoài ra, nội thất với tông màu nâu da lạc đà tạo nên sức hút tự nhiên từ những vật liệu cao cấp mà không để lộ các dấu vết khi sử dụng hàng ngày. Tông màu này cũng được nghiên cứu kĩ lưỡng để tạo nên sự tương phản tinh tế với sắc đen nội thất và đồng điệu với sự uy lực ở ngoại thất.

Và đặc biêt, với Pajero hoàn toàn mới được trang bị kính chắn gió, các cửa sổ trước và sau đều là kính cách âm chuyên dụng, cùng với đó là các biện pháp triệt tiêu tiếng ồn được sử dụng phủ khắp thân xe.

Về vận hành, Pajero hoàn toàn mới được trang bị khối động cơ diesel 2.4L được phát triển chuyên biệt với bộ tăng áp đơn biến thiên lớn, mô-men xoắn cực đại 480 Nm, mang lại khả năng tăng tốc mạnh mẽ và nhạy bén ngay từ khi khởi hành. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động 8 cấp hoàn toàn mới giúp quá trình chuyển số dễ dàng và liền mạch. Dù đường trường hay đường địa hình, hệ truyền động luôn phản hồi chính xác theo ý định của người lái.

Đi cùng là hệ thống khung gầm dạng thang có độ cứng vững cao và là nền tảng cốt lõi của mẫu xe được đúc kết qua hàng thập kỷ chinh phục đường đua Rally và phát triển theo nhu cầu thực tế. Tỷ trọng thép cường lực lớn làm tăng đáng kể độ cứng vững, khả năng chống uốn, chống vặn xoắn, giúp xe vận hành ổn định, êm ái cùng độ bền bỉ và tin cậy vượt trội.

All-New Pajero sử dụng động cơ diesel 2.4L tăng áp đơn biến thiên, cho mô-men xoắn cực đại 480 Nm.

Hệ thống treo trước sử dụng kết cấu tay đòn kép và treo sau dạng cầu cứng liên kết 5 điểm phát triển hoàn toàn mới. Nhờ tối ưu độ bám đường khi vượt địa hình, mẫu xe mang đến cảm giác lái dễ dàng và êm ái.

Pajero ra đời với mục đích đảm bảo sự thoải mái cho hành khách trong các hành trình dài và trên đường không bằng phẳng. Các mối kết nối giữa khung xe và thân xe được gia cường giúp dập tắt rung chấn trên đường xấu nhanh chóng và cải thiện khả năng điều khiển.

Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống dẫn động Super Select 4WD-II tiếp tục là một trong những trang bị quan trọng trên Pajero mới. Người lái có thể lựa chọn các chế độ 2H, 4H, 4HLc và 4LLc tùy điều kiện vận hành. Xe cũng được trang bị hệ thống kiểm soát động lực học S-AWC, kết hợp các chức năng kiểm soát vào cua chủ động, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo và chống bó cứng phanh.

Hệ thống treo trước sử dụng kết cấu tay đòn kép và treo sau dạng cầu cứng liên kết 5 điểm phát triển hoàn toàn mới.

Bên cạnh đó, Pajero hoàn toàn mới có 7 chế độ lái gồm Normal, Eco, Gravel, Snow, Mud, Sand và Rock. Cách thiết lập này cho phép hệ thống vận hành được điều chỉnh theo từng loại bề mặt, từ đường nhựa thông thường tới đường sỏi, bùn, cát hoặc đá.

All-New Pajero còn được trang bị Hệ thống an toàn chủ động thông minh gồm có: FCM - Hệ thống giảm thiểu va chạm phía trước có khả năng nhận diện người đi bộ, người đi xe đạp, người đi xe máy và hỗ trợ chuyển hướng tại giao lộ; PFCW - Cảnh báo va chạm phía trước có dự đoán; EAPM - Hệ thống chống đạp nhầm chân ga khẩn cấp; ELA - Hệ thống hỗ trợ giữ làn khẩn cấp, lần đầu tiên trang bị trên All-New Pajero, sử dụng camera trước và radar để nhận diện vạch kẻ đường cùng các phương tiện xung quanh, đưa ra cảnh báo và can thiệp vô-lăng khi phát hiện nguy cơ lệch làn; FCTA - Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước, cảnh báo xe cắt ngang tại các giao lộ khuất tầm nhìn và giảm thiểu khả năng va chạm.

Hệ thống hỗ trợ lái xe MI-PILOT: hệ thống hỗ trợ lái xe trên cao tốc 1 làn. Thông qua sự kết hợp giữa hệ thống Hỗ trợ giữ làn (LKA) và Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), MI-PILOT giúp duy trì khoảng cách phù hợp với xe phía trước và giữ xe ở đúng làn trên cao tốc, giảm mệt mỏi cho người lái trên những chặng đường dài.

Pajero hoàn toàn mới có 7 chế độ lái

Đặc biệt, All-New Pajero là mẫu xe đầu tiên của Mitsubishi Motors được trang bị 8 túi khí SRS, bao gồm túi khí trung tâm phía trước (SRS center airbag) giúp giảm chấn thương do va chạm giữa hai hành khách ngồi hàng ghế trước.

Xe cũng có hệ thống camera quan sát toàn cảnh 3D sử dụng 4 camera, có thể hiển thị khu vực xung quanh và một phần mặt đường phía trước xe.

Ngoài ra, xe có ứng dụng Mitsubishi Connect với các chức năng như kiểm tra trạng thái xe, điều khiển điều hòa từ xa và gọi khẩn cấp SOS. Hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Ultimate gồm 12 loa và ampli kép cũng được trang bị trên mẫu xe này.

Hiện giá bán và các phiên bản của All-New Pajero vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, đây sẽ là một mẫu xe đáng chú ý trong nhóm SUV địa hình cao cấp, cạnh tranh trực tiếp với Toyota Land Cruiser và Nissan Patrol.