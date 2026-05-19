Mô tô concept 6 xi-lanh BMW Vision K18 "cực dị" ra mắt

BMW Vision K18 mang thiết kế táo bạo lấy cảm hứng từ hàng không

Tại sự kiện Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026, BMW Motorrad chính thức giới thiệu Vision K18 - mẫu xe concept gây ấn tượng mạnh nhờ ngoại hình khác biệt hoàn toàn so với bất kỳ chiếc mô tô nào hãng từng sản xuất trước đây. Thiết kế của mẫu xe này được lấy cảm hứng từ ngành hàng không, đặc biệt là chiếc máy bay siêu thanh Concorde, với thân xe dài, thấp và hướng về phía trước tạo cảm giác như đang lao đi ngay cả khi đứng yên.

Điểm nhấn nổi bật nhất trên BMW Vision K18 chính là triết lý xoay quanh con số sáu nhằm tôn vinh động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng huyền thoại của hãng. Xe được trang bị sáu dải đèn LED phía trước, sáu cửa hút gió tích hợp trên thân và cụm sáu ống xả bố trí đối xứng, tạo nên tổng thể cực kỳ ấn tượng và mang tính biểu tượng cao.

BMW cũng sử dụng nhiều vật liệu cao cấp để hoàn thiện mẫu concept này. Phần thân xe được chế tác từ nhôm tạo hình thủ công kết hợp carbon rèn, trong đó tấm ốp bên hông dài hơn hai mét là chi tiết thu hút mọi ánh nhìn. Ngoài ra, Vision K18 còn được tích hợp hệ thống treo thủy lực có khả năng tự hạ thấp thân xe, cùng cụm đèn pha làm mát chủ động – những công nghệ cho thấy đây không chỉ là một bản vẽ ý tưởng đơn thuần.

Động cơ 6 xi-lanh 1.800cc là trung tâm của toàn bộ thiết kế

Khác với nhiều mẫu concept thiên về yếu tố trưng bày, BMW Vision K18 được phát triển xoay quanh một khối động cơ thực tế. Trái tim của chiếc xe là động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng dung tích 1.800cc – cấu hình vốn đã trở thành biểu tượng của BMW Motorrad trong nhiều năm qua.

Khối động cơ này không chỉ đóng vai trò vận hành mà còn là yếu tố thiết kế chủ đạo, được phô bày nổi bật ở trung tâm thân xe. Theo một số nguồn tin, cỗ máy này có thể tạo ra công suất khoảng 91 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại khoảng 157 Nm, mang đến sức kéo mạnh mẽ đặc trưng của dòng touring cao cấp.

CEO BMW Motorrad, ông Markus Flasch, cho biết Vision K18 là cách hãng thể hiện niềm tự hào với động cơ 6 xi-lanh, đồng thời khám phá hướng đi mới cho những mẫu mô tô sang trọng, đậm cảm xúc và mang tính biểu tượng hơn trong tương lai.

BMW Vision K18 chưa có kế hoạch thương mại nhưng mở ra tương lai mới. Dù gây tiếng vang lớn ngay khi ra mắt, BMW xác nhận Vision K18 hiện chỉ là một mẫu concept độc bản và chưa có kế hoạch đưa vào sản xuất thương mại. Tuy nhiên, nhiều chi tiết thiết kế cũng như công nghệ trên mẫu xe này được kỳ vọng sẽ xuất hiện trên các dòng mô tô BMW trong những năm tới. Vision K18 không chỉ là màn trình diễn kỹ thuật và thiết kế, mà còn là lời khẳng định rằng BMW Motorrad vẫn sẵn sàng theo đuổi những ý tưởng táo bạo để định nghĩa lại khái niệm mô tô hạng sang trong tương lai.