Mức xử phạt hành vi đua xe trái phép mới nhất 2026

Thứ Năm, 06:00, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hành vi đua xe trái phép có thể bị phạt lên tới 100 triệu đồng, tịch thu phương tiện và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22-24 tháng; một số trường hợp có thể còn bị xử lý hình sự.

Theo khoản 5 Điều 9 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, đua xe, tổ chức đua xe, xúi giục, giúp sức, cổ vũ đua xe trái phép là một trong những hành vi bị nghiêm cấm.

Theo đó, người nào có hành vi đua xe, tổ chức đua xe, xúi giục, giúp sức, cổ vũ đua xe trái phép có thể bị xử phạt hành chính theo Điều 35 Nghị định 168/2024/NĐ-CP như sau: 

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm tụ tập để cổ vũ, giúp sức, xúi giục hành vi điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định, lạng lách, đánh võng, đuổi nhau trên đường hoặc đua xe trái phép.

- Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện hành vi vi phạm tổ chức đua xe trái phép.

- Tịch thu phương tiện đối với người điều khiển phương tiện thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

+ Đua xe gắn máy, xe đạp máy, xe đạp trái phép trên đường giao thông;

+ Đua xe ô tô, mô tô trái phép trên đường giao thông.

- Ngoài việc bị tịch thu phương tiện, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi đua xe ô tô, mô tô trái phép còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng.

muc xu phat hanh vi dua xe trai phep moi nhat 2026 hinh anh 1
Ảnh minh hoạ.

Đua xe trái phép bị xử lý hình sự như thế nào?

Tội đua xe trái phép được quy định tại Điều 266 Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi năm 2017) như sau:

(1) Người nào đua trái phép xe ô tô, xe máy hoặc các loại xe khác có gắn động cơ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc Điều 265 Bộ luật Hình sự 2015 hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm:

- Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 1 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

- Gây thiệt hại về tài sản từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng.

(2) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 3 năm đến 10 năm:

- Làm chết người;

- Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 1 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

- Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;

- Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

- Bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;

- Tham gia cá cược;

- Chống lại người có trách nhiệm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông hoặc người có trách nhiệm giải tán cuộc đua xe trái phép;

- Tại nơi tập trung đông dân cư;

- Tháo dỡ thiết bị an toàn khỏi phương tiện đua;

- Tái phạm nguy hiểm.

(3) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm:

- Làm chết 2 người;

- Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%;

- Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

(4) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

- Làm chết 3 người trở lên;

- Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;

- Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

(5) Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Tuệ Minh/VOV.VN
Tag: đua xe trái phép đua xe trái phép bị phạt bao nhiêu đua xe trái phép xử phạt như thế nào mức phạt đua xe trái phép mức xử phạt hành vi đua xe trái phép mới nhất 2026 vi phạm giao thông nghị định 168
Tin liên quan

Mức phạt xe ô tô đi vào đường cấm mới nhất năm 2026
VOV.VN - Theo Nghị định 168, mức phạt cao nhất đối với xe ô tô đi vào đường cấm năm 2026 lên tới 20 triệu đồng đến 22 triệu đồng và có thể bị trừ 10 điểm Giấy phép lái xe.

So sánh mức phạt vi phạm giao thông theo Nghị định 100 và 168
VOV.VN - Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP , nhiều hành vi vi phạm giao thông sẽ có mức xử phạt vi phạm hành chính tăng cao so với Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Những mẹo đơn giản giúp tiết kiệm tiền nhiên liệu
VOV.VN - Giá xăng ngày càng biến động khiến chi phí sử dụng ô tô tăng cao, nhưng chỉ với một vài thay đổi nhỏ trong thói quen lái xe và sử dụng xe, người dùng hoàn toàn có thể tiết kiệm tiền xăng mỗi tháng đáng kể.

